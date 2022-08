Un avión no descendió porque los pilotos “se quedaron dormidos” durante el vuelo

(CNN) — Se cree que dos pilotos se quedaron dormidos y se perdieron el aterrizaje del avión durante un vuelo…

(CNN) — Se cree que dos pilotos se quedaron dormidos y se perdieron el aterrizaje del avión durante un vuelo de Sudán a Etiopía.

El incidente tuvo lugar este lunes a bordo de un Boeing 737-800 de Ethiopian Airlines en ruta de Jartum a Addis Abeba, según un reporte del sitio de noticias de aviación comercial Aviation Herald.

Los datos obtenidos por el sitio web indican que la aeronave navegaba a 11.277 metros (37.000 pies) en piloto automático cuando no pudo descender en el Aeropuerto Internacional Addis Abeba Bole, su destino programado, el 15 de agosto.

Aparentemente, el control de tráfico aéreo no pudo comunicarse con la tripulación a pesar de haber realizado varios intentos. Sin embargo, se disparó una alarma cuando el avión se salió de la pista y continuó por la ruta.

Las aerolíneas se ven forzadas a dejar de prestar servicio en ciertos aeropuertos por escasez de pilotos

Finalmente, la aeronave comenzó a descender y aterrizó de manera segura unos 25 minutos después.

Los datos de Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) muestran a la aeronave sobrevolando la pista, antes de comenzar su descenso y maniobró para realizar otra aproximación.

“Profundamente preocupante”

Desde entonces, el analista de aviación Alex Macheras ha recurrido a Twitter para expresar su sorpresa por el “incidente profundamente preocupante”, que sugiere que puede haber sido el resultado del agotamiento del piloto.

“La fatiga de los pilotos no es nada nuevo y continúa representando una de las amenazas más importantes para la seguridad aérea, a nivel internacional”, tuiteó el jueves.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa

Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf

— Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022

El reporte llega solo unos meses después de que los pilotos de Southwest Airlines y Delta Air Lines advirtieran a los ejecutivos de las aerolíneas que el agotamiento de los pilotos iba en aumento y los instaron a tratar la fatiga y los errores resultantes como un riesgo de seguridad.

“La fatiga, tanto aguda como acumulativa, se ha convertido en la amenaza de seguridad número uno de Southwest Airlines”, dijo la Asociación de Pilotos de Southwest Airlines, o SWAPA, a los ejecutivos de la aerolínea en una carta en abril.

Según la carta, la creciente demanda de viajes aéreos a medida que la industria comienza a recuperarse de la pandemia de covid-19 y el caos de cancelaciones provocado por el clima severo fueron algunas de las razones del aumento en el agotamiento de los pilotos.

En mayo, el periódico italiano Repubblica reportó que un piloto de ITA había sido despedido después de “quedarse dormido” durante un vuelo entre Nueva York y Roma.

Se dijo que el copiloto estaba tomando un “descanso autorizado” en ese momento, lo que provocó que el Airbus A330 perdiera la comunicación con el control de tráfico aéreo durante diez minutos, según el reporte.

CNN se puso en contacto con Ethiopian Airlines para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.