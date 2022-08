Todas las cosas nerd que debes saber sobre ‘House of the Dragon’

(CNN) — ¡Seguidores de “Game of Thrones”, es hora de dejar a un lado los problemas de confianza de la…

(CNN) — ¡Seguidores de “Game of Thrones”, es hora de dejar a un lado los problemas de confianza de la temporada 8 y regresar a Westeros para otra aventura emocionalmente agotadora! El nuevo spin-off de HBO, “House of the Dragon”, promete tener toda la rica tradición de la serie original, además de un presupuesto extendido para dragones diseñados por computadora.

Reseña: “House of the Dragon” desarrolla un juego menos adictivo que el trono anterior

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen y Matt Smith como Daemon Targaryen en la nueva “House of the Dragon” de HBO.

Como ocurre con cualquier buen cuento de fantasía, tu experiencia con “House of the Dragon” probablemente se beneficiará de un poco de tarea nerd. Aquí está todo lo que necesitas saber antes de ver la serie para que puedas evitar preguntas típicas como “¿Por qué todas estas personas rubias están tan tristes?” o “Espera, ¿están relacionados?”.

(HBO y CNN comparten la compañía matriz Warner Bros. Discovery).

Estamos en un pasado lleno de dragones

¿Los recuerdas? Hay más de donde vinieron ellos.

“House of the Dragon” (HoD) es una serie precuela que se enfoca en la dinastía Targaryen; aquellos del mito, la locura, el incesto y el champú morado. En el programa original “Game of Thrones” (GoT) y en la serie de libros “Song of Ice And Fire”, la poderosa Casa Targaryen casi ha muerto gracias al regicidio y lo que parece ser una falta familiar de control de impulsos de generaciones de endogamia. Daenerys Targaryen es una de las pocas que quedan en los tiempos de GoT, e incluso ella es enviada prematuramente a las Tierras Sombrías por su sobrino-amante, Jon Snow. (El árbol genealógico Targaryen es muy estrecho, pero complicado. El sistema de conducta moral de la familia Targaryen, por así decirlo).

De todos modos, HoD tiene lugar 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones”, cuando los Targaryen están en pleno poder y a punto de entrar en una guerra de sucesión muy desagradable y feroz conocida como la “Danza de los Dragones”.

¿En qué está basado “House of the Dragon”? ¿Cuándo se ambienta y quiénes son los protagonistas?

Ten en cuenta que, durante el apogeo de su poder, los Targaryen eran el terror montado en un dragón, de ahí el lema de su casa: “Fuego y sangre”. Sus enormes corceles trajeron a la familia de su hogar original de Valyria y los ayudaron a conquistar todo Westeros. En la serie original de GoT, todos esos dragones han estado muertos por un tiempo. En HoD, están (presumiblemente) vivos y bien.

Hay casa (Targaryen) llena

Paddy Considine como un muy cansado rey Viserys Targaryen en “House of the Dragon”.

Ya que esto es justo antes de la eventual caída de la Casa Targaryen, hay muchos Targs activos. Demasiados Targs, se podría argumentar. Algunas etiquetas con nombres estarían bien.

El rey Viserys I es el actual rey de Poniente. En realidad es un tipo bastante genial. Para dar una idea del marco temporal aquí, Viserys I es el tatarabuelo de Daenerys. Sus hijos y seres queridos son los que luchan por heredar el poder para cuando finalmente lo deje.

La princesa Rhaenyra es la hija de Viserys con su primera esposa. Su padre la favorece como su sucesora, pero hay varios otros contendientes en juego. Parece que la mayor parte de la acción se centrará en ella. Piensa en ella como la Daenerys de esta serie. Ella quiere gobernar, tiene las cualidades, pero un montón de tipos se interponen en su camino. El nombre de su dragón es Syrax.

El príncipe Aegon II es el hijo primogénito de Viserys y medio hermano de Rhaenyra. Él es otro posible sucesor y una parte muy importante de la guerra por venir.

El príncipe Daemon es el hermano de Viserys y el tío de Rhaenyra. Es el tipo típico de Hamlet-y “siempre un príncipe, nunca un rey”. Es un poco libertino y hay mucha tensión sexual entre él y Rhaenyra, lo cual es, nuevamente, normal en lo que respecta a esta familia.

Alicent Hightower es la segunda esposa de Viserys y madrastra de Rhaenyra. Ella es la madre de Aegon II y tiene planes de ser la primera reina reinante de Westeros, por lo que no se lleva bien con su hijastra. ¿Una madrastra malvada? Innovador. En este punto, simplemente asumamos que todos son corruptos y están hambrientos de poder. (También muchas vibraciones de Margaery Tyrell. QEPD la reina.)

Milly Alcock como la joven Rhaenyra y Emily Carey como la versión joven de su mejor amiga Alicent en “House of the Dragon”.

Hay muchos más Targaryen y gente cercana a los Targaryen a los que seguir, pero vamos a controlar nuestro ritmo.

Otra cosa buena para recordar es que muchas personas en Westeros creen que los Targaryen tienen una tendencia genética a la locura. (Ser Barristan Selmy lo expresó mejor: “Cada vez que nace un nuevo Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire y el mundo contiene la respiración). Entonces, incluso los buenos están, teóricamente, a un pequeño inconveniente de distancia del asesinato en masa.

Mucho de Westeros te parecerá familiar

El Trono de Hierro definitivamente existe, ya que fue construido por el primer rey Targaryen, Aegon. Recordarás que muchos personajes de GoT hablaban con asombro sobre Aegon y sus dos hermanas-esposas, Rhaenys y Visenya , quienes fueron la primera generación de Targaryen en venir a Westeros para (literalmente) desencadenar las cosas. Se convirtieron en la primera casa gobernante de los Siete Reinos en Westeros. Entonces, en este punto, cuando tiene lugar HoD, el sistema político actual solo ha visto gobernantes Targaryen.

La Fortaleza Roja también fue obra de Aegon, por lo que también está allí, al igual que la ciudad circundante de Desembarco del Rey.

¡Reconocerá algunas casas! Las Torres Altas tienen representación, por supuesto. Hay algunas Baratheons esparcidos por todos lados. Los Lannister en este punto de la historia de Westeros son solo personajes menores, aunque muy ricos. Aprenderemos más sobre la casa Velaryon, otra casa de ascendencia valyria que se mencionó ocasionalmente en “Game of Thrones”. Sin embargo, no esperes ver caras conocidas de la serie original de “Game of Thrones”.

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon y Eve Best como la princesa Rhaenys Targaryen.

Y por último, pasarás la mitad de tu tiempo aprendiendo los nombres de todos

¿Estás completamente engrasado para una nueva era de “Game of Thrones”? ¿Estás absolutamente seguro? ¡Excelente! Aquí hay una muestra de los nombres de Targaryen del universo de “Game of Thrones”.

Aegon

Aegor

Aemon

Aemond

Aenys

Rhaenys

Rhaena

Rhaella

Rhaegar

Rhaegel

Rhaelle

Jaehaera

Jaehaerys

Viserys

Daemon

Daeron

Baela

Baelor

Maelor

Con razón todos se volvieron locos. Afortunadamente, solo una pequeña parte de estos nombres aparecerán en “House of the Dragon”, pero hace que uno añore los buenos viejos tiempos de GoT cuando el personaje principal simplemente se hacía llamar “Jon”.

