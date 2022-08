Quiénes podrían beneficiarse si Biden cancela US$ 10.000 en deuda de préstamos estudiantiles por prestatario

share via email

Washington (CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está analizando detenidamente la posibilidad de cancelar parte de la deuda de préstamos estudiantiles federales, pero incluso un plan amplio de condonación podría dejar fuera a algunos de los 43 millones de prestatarios.

El presidente planea anunciar su decisión el miércoles, según pudo saber CNN.

¿Qué pasará con la deuda estudiantil en EE.UU.? Biden podría extender la moratoria o cancelar una parte

Biden ha indicado que si toma medidas para proporcionar una mayor condonación de la deuda de préstamos estudiantiles, puede limitar el alivio a US$ 10.000 por persona, así como excluir a los prestatarios más ricos.

Su administración ya canceló casi US$ 32.000 millones de los US$ 1.600 billones en deuda estudiantil federal pendiente al expandir los programas de condonación existentes para trabajadores del sector público, prestatarios discapacitados y estudiantes que fueron estafados por universidades con fines de lucro. Además, ha extendido varias veces la pausa relacionada con la pandemia en los pagos de préstamos estudiantiles.

Pero esas acciones no alcanzan la promesa de campaña que hizo Biden de cancelar más ampliamente la deuda estudiantil. También enfrenta presiones para hacer más por parte de otros demócratas que lo instan a cancelar US$ 50.000 por prestatario.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre quién podría beneficiarse si el presidente toma medidas para cancelar más deudas de préstamos estudiantiles:

Alivio para aquellos que ganan menos de US$ 125.000

Excluir a los prestatarios que ganan más de cierta cantidad es una forma en que Biden podría reducir el alivio de la deuda estudiantil.

Los funcionarios de la Casa Blanca se inclinan por cancelar US$ 10.000 en deuda por cada prestatario que gane menos de US$ 125.000 al año, informó CNN a principios de esta semana.

A principios de este año, la entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente está usando los comentarios de su campaña sobre la condonación de préstamos estudiantiles a personas que ganan menos de US$ 125.000 al año como marco para sus consideraciones actuales.

Su propuesta de campaña pedía la cancelación inmediata de un mínimo de US$ 10.000 en deuda estudiantil por persona como respuesta a la pandemia, así como la condonación de todas las deudas estudiantiles federales relacionadas con la matrícula de pregrado de los colegios y universidades públicas de dos y cuatro años para esos prestatarios que ganen hasta $125.000 al año.

¿Cuántos hogares podrían beneficiarse?

Alrededor del 19% de los hogares que tienen ingresos totales inferiores a US$ 125.000 tienen deudas de préstamos estudiantiles, según un análisis realizado a principios de este año por Matthew Chingos, vicepresidente de datos y políticas educativas del Urban Institute. Basó la estimación en la Encuesta de Finanzas del Consumidor de 2019 realizada por la Reserva Federal.

Conoce si eres elegible para aplicar al alivio de la deuda de préstamos estudiantiles tras las últimas acciones de Biden

Eso significa que alrededor del 81% de los hogares que ganan menos de US$ 125.000 al año no tienen deudas de préstamos estudiantiles y no verían un beneficio si Biden toma nuevas medidas.

La mayoría de los hogares aún no se beneficiarían incluso si el presidente no estableciera un umbral de ingresos. Solo alrededor del 18% de los hogares con ingresos superiores a US$ 125.000 tienen deudas estudiantiles.

¿Cuánta deuda se podría cancelar?

Biden ha resistido constantemente la presión política para cancelar US$ 50.000 por prestatario. A finales de abril, reiteró que si otorgaba una condonación adicional de préstamos, no sería una reducción de hasta US$ 50.000.

La Casa Blanca ha sostenido durante mucho tiempo que el presidente apoyaría la cancelación de US$ 10.000 por prestatario.

El modelo de presupuesto de Penn Wharton estima que cancelar US$ 10.000 para los prestatarios que ganan menos de US$ 125.000 al año le costaría al gobierno alrededor de US$ 298.000 millones.

Chingos estimó a principios de este año que la acción resultaría en la condonación de un total de US$ 277.000 millones en deuda de préstamos estudiantiles.

El Gobierno de Biden cancela otros US$ 3.900 millones en préstamos estudiantiles a antiguos alumnos de universidades privadas

(Asumió que el alivio se elimina gradualmente para los prestatarios casados y solteros que ganan entre US$ 75.000 y US$ 125.000 al año. Eso significa que los prestatarios que ganan menos de US$ 75.000 al año recibirían US $10.000 en condonación y el beneficio se reduce a medida que aumentan los ingresos, dejando a esos prestatarios que ganan más de US$ 125.000 al año sin ningún alivio de la deuda).

¿Quién vería el mayor beneficio?

El modelo de presupuesto de Penn Wharton también desglosa la parte de la deuda perdonada por grupo de ingresos, suponiendo que se cancelen US$ 10.000 para los prestatarios que ganan menos de US$ 125.000 al año y los hogares que ganan menos de US$ 250.000 al año.

Encontró que un tercio de los dólares cancelados iría a los hogares que ganan menos de US$ 50.795 al año. Un poco más de la mitad del alivio de la deuda se destinaría a quienes ganan entre US$ 50.795 y US$ 141.096.

Aproximadamente el 14% de los dólares cancelados se destinarían a hogares que ganan más de US$ 141.096 al año.

Condonación por raza

Los defensores de la cancelación de la deuda estudiantil argumentan que ayudaría a cerrar la brecha de riqueza racial, porque los estudiantes negros tienen más probabilidades de asumir deudas estudiantiles, pedir prestado cantidades más grandes y tardar más en pagarlas que sus compañeros blancos.

Pero el economista Adam Looney, miembro sénior no residente de la Institución Brookings, argumenta que hay mejores maneras de abordar la brecha de riqueza racial porque relativamente menos estudiantes negros van a la universidad.

El modelo de Chingos encontró que el 62% de los dólares de préstamos estudiantiles cancelados iría a los prestatarios blancos, mientras que el 25% iría a los prestatarios negros si Biden cancela hasta US$ 10.000 para aquellos que ganan menos de US$ 125.000 al año.

