CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 818½ 824 794 796½ —23½ Dec 840¼ 846¼ 816½ 819 —23¾ Mar 855¾ 860¾ 833 835 —22½ May 863½ 868¼ 841¾ 844¼ —20½ Jul 863 868½ 843¾ 845½ —19 Sep 868 872¾ 851 853¼ —16½ Dec 877½ 880½ 861 862¼ —16 Jul 834 834 834 834 —3 Est. sales 116,953. Mon.’s sales 110,409 Mon.’s open int 291,337 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 681¼ 682¾ 671¼ 677 —6¾ Dec 681¼ 682¾ 671 674½ —8½ Mar 686¼ 687½ 676 680¾ —7 May 686½ 687½ 676¾ 682 —6 Jul 682 682½ 672¼ 678 —5 Sep 636½ 636½ 630¼ 633 —3¾ Dec 623 624 617½ 620¼ —3 Mar 630½ 630½ 625¼ 628 —2½ May 630½ 630½ 630½ 630½ —2½ Jul 628¾ 628¾ 628¼ 628¼ —3¼ Sep 580 580 580 580 Dec 565¼ 565½ 562½ 565 —3 Est. sales 384,918. Mon.’s sales 356,655 Mon.’s open int 1,282,164 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 413½ 417 397 397 —19¼ Dec 409½ 413½ 395½ 395½ —16¼ Mar 414¾ 414¾ 400 400 —14¼ Est. sales 357. Mon.’s sales 357 Mon.’s open int 3,184 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1534½ 1538½ 1480 1509½ —25¼ Nov 1437¾ 1440 1408¼ 1429½ —8¼ Jan 1442 1445¼ 1413¾ 1434½ —8½ Mar 1445 1445 1416 1435¾ —8¼ May 1446 1446 1417¼ 1437 —7¼ Jul 1442¼ 1442¼ 1415½ 1434¾ —7½ Aug 1402½ 1409¼ 1398½ 1408¾ —14 Sep 1365 1365 1365 1365 —13½ Nov 1360 1360 1340 1355 —7 Jan 1348 1348 1348 1348 —17 Nov 1258½ 1258½ 1258½ 1258½ —14 Est. sales 151,074. Mon.’s sales 146,797 Mon.’s open int 604,853

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.