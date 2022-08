CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 764½ 790 764 786¾ +17 Dec 784 810 783¼ 807½ +18½ Mar 799¾ 825¾ 798¾ 822½ +18 May 809¾ 834½ 808¾ 832¾ +19 Jul 810 835½ 809½ 834½ +20½ Sep 815¾ 840¾ 815¾ 839½ +20½ Dec 824¼ 850¼ 822½ 850¼ +23½ Jul 800 809¼ 800 808 +20 Jul 720 720 720 720 +10¾ Est. sales 81,620. Thu.’s sales 85,263 Thu.’s open int 311,388 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 657 671 654¾ 669 +11½ Dec 648 664 647¼ 663¼ +13¼ Mar 655¼ 669½ 653¼ 669 +13 May 654¼ 670¼ 654¼ 670 +13¼ Jul 652 666¾ 650¾ 666½ +13½ Sep 614¾ 627¼ 614¾ 625 +10 Dec 605 619¼ 603½ 615¾ +9¾ Mar 618¼ 626 614 623½ +10½ Jul 624¼ 624¼ 624 624 +9¾ Sep 568 568 567¾ 567¾ +¾ Dec 561½ 566¼ 558¼ 566¼ +10¼ Dec 538 538 538 538 +9 Est. sales 216,788. Thu.’s sales 323,096 Thu.’s open int 1,310,474 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 405 416¼ 403½ 416¼ +1¼ Dec 405¼ 406 396 402½ —5¾ Mar 405½ 406 398 404½ —5¼ May 405¾ 407 405 407 —4½ Jul 381¾ 381¾ 381¾ 381¾ +14¾ Est. sales 303. Thu.’s sales 232 Thu.’s open int 3,196 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1553¼ 1612¾ 1552 1610 +57½ Nov 1430 1462 1426½ 1460¾ +29½ Jan 1434¾ 1466½ 1431¾ 1465¼ +29 Mar 1436 1466¼ 1434 1464¾ +27 May 1436 1466 1434 1464 +25½ Jul 1435¼ 1463¼ 1432½ 1461¾ +25½ Aug 1431¼ 1443¼ 1431¼ 1442¼ +24¼ Sep 1397 1397 1397 1397 +20½ Nov 1360 1386½ 1358¼ 1382 +22 Jan 1376 1376 1376 1376 +12¾ Nov 1282 1282 1282 1282 +14 Nov 1235 1235 1235 1235 +12½ Est. sales 126,105. Thu.’s sales 168,649 Thu.’s open int 610,887

