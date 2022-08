Por qué hay miles de millones de dólares en premios de lotería sin reclamar

Nueva York (CNN) — Nadie ha reclamado el último premio mayor de Mega Millions que le otorga al ganador cerca…

Nueva York (CNN) — Nadie ha reclamado el último premio mayor de Mega Millions que le otorga al ganador cerca de US$ 1.340 millones y quedan millones de boletos ganadores de diversas loterías.

La pregunta es cuántos de ellos serán reclamados.

Te sorprendería saber cuántos boletos ganadores no se entregan.

Hay literalmente miles de millones de dólares en premios de lotería no reclamados cada año, según la investigación del experto en lotería Brett Jacobson. Él recopila datos de cada comisión de lotería estatal para una aplicación de lotería que dirige, y sus datos muestran, por ejemplo, que hubo US$ 2.890 millones en premios de lotería no reclamados en los 12 meses que terminaron en junio de 2017.

La mayoría de los premios no reclamados son pequeños. Powerball tiene un premio de US$ 4 por acertar solo el número de Powerball, mientras que Mega Millions tiene un premio de US$ 2 por acertar su número de Mega Millions.

Pero algunos de los premios secundarios pueden valer US$ 1 millón o más y es muy probable que algunos de esos premios millonarios nunca se reclamen.

Si bien es posible reclamar un boleto ganador tiempo después del sorteo, algunos estados solo dan a los titulares de los boletos seis meses para hacerlo.

“La gente ni siquiera se da cuenta de que hay premios secundarios”, dijo Jacobson.

E incluso si lo saben, a menudo no se molestan en revisar sus boletos una vez que se enteran de que no ha habido ganador del premio mayor o que el boleto ganador se compró fuera de su estado.

Incluso algunos boletos ganadores de juegos instantáneos para raspar nunca se entregan para reclamar el premio, dijo Jacobson. La gente pierde el boleto ganador o lo deja a un lado y se olvida de entregarlo durante el tiempo permitido.

Ha habido cinco ganadores de premios mayores que no han reclamado sus premios en los últimos 16 años, según los datos de la lotería disponibles.

Esos premios no reclamados van desde US$ 31 millones de un boleto comprado en Queens, Nueva York, en agosto de 2006, hasta US$ 77 millones de un boleto ganador comprado en Georgia en junio de 2011. El boleto no reclamado más antiguo es el ganador de US$ 68 millones comprado en Nueva York en la víspera de Navidad de 2002.

Todos estos premios han caducado desde entonces, así que incluso si alguien encontrara los boletos ganadores hoy, no tendría suerte.

Por supuesto, los botes no reclamados siguen siendo la excepción. Los grandes ganadores casi siempre cobran sus ganancias, aunque muchos lo hacen a través de fideicomisos u otros medios para mantener su identidad en secreto.

