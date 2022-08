Piden al jurado otorgar millones en daños en la demanda por las fotos del accidente de Kobe Bryant

Los Ángeles (CNN) — En lo que habría sido el cumpleaños número 44 de Kobe Bryant, los abogados de su…

Los Ángeles (CNN) — En lo que habría sido el cumpleaños número 44 de Kobe Bryant, los abogados de su viuda y un codemandante instaron a un jurado el martes a considerar otorgar millones de dólares por angustia emocional y violación de los derechos constitucionales causados por agentes y bomberos del condado de Los Ángeles que tomaron y compartieron imágenes de primer plano de los restos de sus seres queridos.

Llegaron al lugar del accidente de Kobe Bryant y comenzó una reacción en cadena que condujo a un macabro caso judicial

La demanda presentada por Vanessa Bryant y el codemandante Christopher Chester contra el condado de Los Ángeles se centra en las fotos tomadas después del accidente de helicóptero que mató a Bryant, su hija Gianna, así como a la esposa de Chester, Sarah, su hija Payton y otras cinco personas el 26 de enero de 2020.

Vanessa Bryant, al centro, y la futbolista Sydney Leroux, a la derecha, salen del Tribunal Federal el martes.

Los testigos durante el juicio incluyeron a un funcionario que dijo que mostró imágenes gráficas de la escena mientras estaba en un bar, otro funcionario que dijo que compartió fotos mientras jugaba un videojuego, un funcionario que envió docenas de fotos a alguien que no conocía y un miembro de los bomberos que mostró las imágenes a otros integrantes del personal durante el cóctel en una ceremonia de premiación.

“Nunca será demasiado dinero por lo que pasaron”, dijo Jerry Jackson, quien representa a Chester, en sus argumentos finales. “Lo que pasaron es cruel e inhumano”.

Bryant y Chester deberían recibir US$ 2,5 millones cada uno por el dolor que les fue causado, más otra cantidad entre US$ 100.000 y US$ 1 millón por cada año que les quede de vida, dijo Jackson.

Eso llevaría el total a entre US$ 6,5 millones y US$ 42,5 millones para Bryant y entre US $5,5 millones y US$ 32,5 millones para Chester, dijo.

Vanessa Bryant abandonó la sala del tribunal

Craig Lavoie, un abogado que representa a Bryant, comenzó su argumento final recordando el cumpleaños número 44 de Kobe Bryant: “Es un honor estar aquí pidiendo justicia y responsabilidad” en nombre de los Bryant.

Vanessa Bryant lloró y su abogado Luis Li la consoló mientras Lavoie recordaba cómo el capitán de Bomberos Brian Jordan supuestamente había fotografiado los restos de Gianna Bryant.

Capitán de bomberos niega haber utilizado fotos del accidente de Kobe Bryant para entretener en una fiesta

Al final de las discusiones de Lavoie, Bryant hundió los ojos en un pañuelo antes de levantarse y marcharse. Regresó para la conclusión de los argumentos del abogado de Chester.

El condado de Los Ángeles mantiene que su manejo de las fotos finalmente resultó en su eliminación exitosa y argumenta que está siendo demandado por fotos que nunca se han hecho públicas. Pero Lavoie le dijo al jurado que el condado no puede asegurar eso porque uno de sus agentes lanzó las fotos desde el aire a un capitán de bomberos que aún no ha sido identificado y a la computadora portátil de Jordan le faltaba un disco duro cuando se entregó al condado.

Lavoie dijo que Bryant y Chester deben vivir sabiendo que “o las fotos saldrán a la luz y todos sus miedos se harán realidad, o vivirán con miedo por el resto de sus vidas sobre cuándo llegará ese día”, dijo.

Lavoie le recordó al jurado que en una demanda civil federal, uno no necesita probar nada más allá de una duda razonable; en cambio, se le pide al jurado que determine si el condado de Los Ángeles, lo más probable es que violó los derechos constitucionales de Bryant y Chester debido a políticas o capacitación inadecuadas, y/o una costumbre o práctica de tomar fotografías ilícitas del difunto.

El martes, Bryant publicó un mensaje de Instagram para Kobe, deseándole un feliz cumpleaños.

“¡Feliz cumpleaños, bebé! Te amo y te extraño mucho”, escribió.

Presentada en septiembre de 2020, la demanda busca una compensación por daños no revelada, alegando violaciones de derechos civiles, negligencia, angustia emocional y violación de la privacidad.

