Lo que el plan de deuda estudiantil de Biden significa para la economía de EE.UU.

Nueva York (CNN Business) — El plan de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden es un posible cambio de juego para los estadounidenses que se ahogan en deudas. Y, sin embargo, es probable que el impacto en la economía en general sea tan pequeño que resulte difícil de medir.

Biden anunció el miércoles que su administración condonará US$ 10.000 a los prestatarios que ganen menos de US$ 125.000 por año. Los prestatarios de bajos ingresos que fueron a la universidad con las Becas Pell recibirán hasta US$ 20.000 en condonación de préstamos estudiantiles.

Este alivio de la deuda dará a decenas de millones de prestatarios un respiro en un momento en que el costo de vida se ha disparado.

De manera crítica, la cancelación de la deuda estudiantil se combina con un plan para levantar el congelamiento de los pagos de la deuda estudiantil federal, a partir de enero de 2023. Eso significa que muchos estadounidenses que no han tenido que pagar préstamos estudiantiles desde marzo de 2020 tendrán que comenzar al hacerlo, lo que consumirá sus flujos de efectivo.

A pesar de los temores de que el alivio de la deuda estudiantil de Biden alimente una inflación que ya paraliza, los economistas dicen que el impacto combinado será mínimo en la economía en general.

“El fin de la moratoria pesará sobre el crecimiento y la inflación, mientras que la condonación de la deuda apoyará el crecimiento y la inflación”, dijo a CNN el economista jefe de Moody’s Analytics, Mark Zandi. “La red de estas corrientes cruzadas es en gran parte un lavado”.

Moody’s estima que el impacto combinado reducirá el PIB real en 2023 en 0,05 puntos porcentuales, reducirá el desempleo en 0,02 puntos porcentuales y reducirá la inflación en 0,03 puntos porcentuales. En otras palabras, un efecto muy pequeño.

“No estamos hablando de aumentar o reducir la inflación en un punto porcentual o incluso en medio punto porcentual. Estamos hablando de un impacto realmente pequeño”, Dean Baker, cofundador del Center for Economic and Policy Research, le dijo a CNN en una entrevista telefónica. “Pero para las personas esto representa una gran diferencia. Elimina más de la mitad de la deuda de más de la mitad de los prestatarios. Eso es algo muy importante”.

Decenas de millones de prestatarios beneficiados

El estudiante universitario típico con préstamos se gradúa con una deuda de casi US$ 25.000, según un análisis del Departamento de Educación citado por la Casa Blanca.

Hasta 43 millones de prestatarios recibirán alivio del plan de deuda estudiantil de Biden, incluida la eliminación del saldo total restante para unos 20 millones de prestatarios, según la Casa Blanca.

El impacto inflacionario habría sido mayor si Biden no hubiera impuesto un umbral de ingresos en el alivio de la deuda o si hubiera atendido los llamados de algunos progresistas para eliminar US $50.000 en deuda estudiantil.

Baker elogió el plan de Biden como un “buen compromiso” que evitaba ir a los extremos.

“Es ayudar a la gente, pero no regalar la tienda”, dijo.

Algunos grupos, incluida la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), argumentan que el alivio de la deuda de Biden no es suficiente dada la montaña de deuda estudiantil en Estados Unidos.

“Cancelar solo US $10.000 de la deuda es como verter un balde de agua helada en un incendio forestal”, escribieron los líderes de la NAACP en un artículo de opinión de CNN Business.

Una factura de US$ 300.000 millones

Por supuesto, cancelar la deuda estudiantil tiene un costo. Y ese costo será asumido por los contribuyentes justo cuando la reducción del déficit se haya convertido repentinamente en una tendencia bipartidista en Washington.

Una cancelación única de US$ 10.000 para cada prestatario que gane menos de US$ 125.000 le costará al gobierno aproximadamente US $300.000 millones, según una estimación de esta semana del modelo de presupuesto de Penn Wharton. (El modelo de Penn Wharton no incluía el costo de liquidar hasta US$ 20.000 en deuda estudiantil para los beneficiarios de la Beca Pell).

Aunque US$ 300.000 millones no es enorme para una economía de US$ 25 billones, el costo de la condonación de la deuda estudiantil cancelaría los ahorros del déficit presupuestario federal proyectado de la Ley de Reducción de la Inflación recién aprobada.

“Toda la reducción del déficit será eliminada”, dijo Marc Goldwein, vicepresidente sénior y director de políticas sénior de la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable, a Poppy Harlow de CNN.

Tomemos en cuenta que la Casa Blanca ha elogiado el aspecto de reducción del déficit de la Ley de Reducción de la Inflación como una medida importante para combatir la inflación. Y esto marcó un cambio significativo después de años en que ambas partes aumentaron la montaña de deuda de Estados Unidos para luchar contra la pandemia de covid-19.

Incluso Jason Furman, jefe del Consejo de Asesores Económicos del expresidente Barack Obama, tiene dudas sobre el plan de Biden.

“Verter aproximadamente medio billón de dólares de gasolina en el fuego inflacionario que ya está ardiendo es imprudente”, tuiteó Furman. “Hacerlo yendo mucho más allá de una promesa de campaña ($10K de alivio de préstamos estudiantiles) y rompiendo otra (todas las propuestas pagadas) es aún peor”.

Aún así, dijo Zandi de Moody’s, este es un “gran acuerdo positivo para probablemente cerca de 40 millones de estadounidenses, en su mayoría de ingresos bajos y medios, pero [un] pequeño acuerdo negativo para todos los contribuyentes estadounidenses”.

‘Envía el mensaje equivocado’

Más allá del impacto económico, el plan de Biden ha generado dudas sobre la equidad porque solo ayuda a las personas que tuvieron la suerte de ir a la universidad.

El representante Tim Ryan, el candidato demócrata al Senado de Ohio, dijo que la decisión de Biden sobre la deuda estudiantil “envía un mensaje equivocado a los millones de habitantes de Ohio sin un título que trabajan igual de duro para llegar a fin de mes”.

“En lugar de perdonar los préstamos estudiantiles para personas con ingresos de seis cifras, deberíamos trabajar para nivelar el campo de juego para todos los estadounidenses”, dijo Ryan.

Citando un análisis del Departamento de Educación, la Casa Blanca dijo que casi el 90% de los dólares de ayuda se destinarán a quienes ganan menos de $75.000.

La condonación de la deuda de los estudiantes llega demasiado tarde para los prestatarios que trabajaron durante años para pagar sus préstamos, solo para ver ahora cómo se borran las deudas de otros.

“Me lo tomo muy en serio”, dijo Baker sobre las preocupaciones por la equidad. “Estamos liberando $10.000, no $50.000 o $100.000. Es por eso que $10.000 es un buen número”.

El problema real continúa

No importa la cantidad, eliminar la deuda de préstamos estudiantiles no soluciona el problema subyacente: la matrícula universitaria es demasiado cara.

Entre 2000 y 2021, el costo de la matrícula universitaria aumentó más del doble del ritmo de la inflación general, según Moody’s Analytics. Eso a pesar de una desaceleración en los aumentos de matrícula durante la pandemia.

La canasta básica considerada en el Índice de Precios al Consumidor costó un 57% más en 2021 que en 2000, mientras que el costo de la matrícula universitaria se disparó en un 167%, dijo Moody’s.

Es difícil ver cómo la eliminación de una parte de la deuda estudiantil resuelve ese problema. Y algunos, incluido el exsecretario del Tesoro Larry Summers, han advertido que el alivio de la deuda también podría ayudar a aumentar las matrículas.

“Los costos están fuera de control. Es absurdo que la gente tenga que pedir grandes cantidades de dinero prestado y luego luchar para devolverlo”, dijo Baker. “Ese problema está sin resolver”.

