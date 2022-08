Las principales conclusiones de las elecciones primarias de Florida

(CNN) — Algunas de las piezas finales del rompecabezas de mitad de período se enfocaron con las primarias de este…

(CNN) — Algunas de las piezas finales del rompecabezas de mitad de período se enfocaron con las primarias de este martes en Florida, que junto a Nueva York y Oklahoma, cerraron partes clave de la lista de las elecciones de noviembre.

Los demócratas en Florida eligieron este martes al representante Charlie Crist para enfrentarse al gobernador Ron DeSantis, según proyectó CNN. El desafío de Crist se produce cuando DeSantis busca tanto un segundo mandato como un impulso antes de una rumoreada candidatura presidencial en 2024. CNN también proyectó que el representante demócrata Val Demings se enfrentaría al senador republicano Marco Rubio en noviembre.

Mientras tanto, en Nueva York, donde un prolongado proceso de redistribución de distritos retrasó las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado estatal, CNN pronosticó que la carrera de uno de los miembros más veteranos de la delegación demócrata ha llegado a un dramático final.

Unas elecciones especiales en el norte del estado ofrecieron nuevas pistas sobre el impacto político de la decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia del caso Roe v. Wade, después de que CNN proyectara que el demócrata Pat Ryan, que planteó su campaña como un referéndum sobre el fallo, ganaría.

Y en Oklahoma, los republicanos decidieron un candidato para cubrir el resto del mandato del senador Jim Inhofe antes de las elecciones generales especiales.

Estas son las claves de la última jornada de primarias de agosto.

Crist busca hacer descarrilar a DeSantis

Por segunda vez en ocho años, los votantes demócratas eligieron a Charlie Crist como su candidato a gobernador, eligiendo al veterano sobre la comisionada de Agricultura Nikki Fried, que aspiraba a convertirse en la primera mujer gobernadora del estado. Crist tiene ahora solo 11 semanas para unir a su partido, dar energía a la base demócrata y convencer a los votantes independientes de que el estado necesita una nueva dirección.

Hay mucho en juego para los demócratas, y no solo en Florida, donde DeSantis ya ha impulsado una agenda agresivamente conservadora, prometiendo que un segundo mandato traerá nuevas medidas para restringir aún más el aborto y facilitar el porte de armas en público. Pero los demócratas nacionales también buscan ahora que Crist frene el ascenso de DeSantis antes de una anticipada campaña por la Casa Blanca en 2024.

La tarea no será fácil. DeSantis ha acumulado US$ 132 millones para las elecciones generales, una suma récord para un candidato a gobernador que no se autofinancia, y ha animado a la base republicana más que cualquier otro político del Partido Republicano que no se llame Donald Trump.

Su partido superó a los demócratas en número de votantes registrados en Florida por primera vez. Y puede señalar una economía estatal que parece estar en auge, con más personas que se mudan allí que en cualquier otro lugar del país, cifras récord de turismo y una tasa de desempleo del 2,7%, casi un punto completo por debajo del nivel nacional.

Pero los demócratas han argumentado que la prosperidad no ha sido compartida por todos. Con algunos de los precios de la vivienda y los alquileres que más rápido suben en el país, Florida se ha convertido en un paraíso que muchos ya no pueden permitirse.

Una crisis de los seguros de propiedad ha amenazado la cobertura de millones de propietarios justo cuando la temporada de huracanes llega a su cenit. Los floridanos LGBTQ dicen que el gobierno de DeSantis ha hecho que el estado sea más hostil hacia ellos y las mujeres dicen que las nuevas restricciones al aborto eliminan la autonomía sobre sus cuerpos y las obligan a ver embarazos médicamente riesgosos.

El argumento de Crist contra otros cuatro años de DeSantis también se basa en que los floridanos anhelan un tono menos divisivo de su líder. A lo largo de las primarias, Crist y Fried describieron a DeSantis como un matón y un déspota que está mucho más centrado en posicionarse para presentarse a la Casa Blanca que en gobernar el tercer estado más grande del país. Una y otra vez, han señalado, DeSantis ha obligado a los otros poderes del estado a someterse a su voluntad, eliminando cualquier control sobre su poder ejecutivo.

La última contienda por el Senado de Florida toma forma formalmente

La carrera al Senado entre el senador republicano Marco Rubio y la representante demócrata Val Demings está en marcha.

Demings ganó sus primarias este martes y Rubio no tuvo oposición, estableciendo una carrera que los republicanos creen que deberían ganar fácilmente, pero que ofrece a los demócratas otra oportunidad de demostrar que pueden ganar en todo el estado en un lugar que se ha arrastrado a la derecha durante años.

Los dos se han centrado el uno en el otro durante meses —sus primarias no fueron competitivas— pero este martes por la noche, los contornos de la carrera estaban claros: Rubio planea tachar a Demings de “marioneta de Pelosi” que está inextricablemente vinculada al presidente Joe Biden, mientras que Demings planea atacar a Rubio como ineficaz, egoísta y casado con un Partido Republicano dominado por Trump.

La responsabilidad de Demings es demostrar que ella —o cualquier demócrata— puede ganar a nivel estatal en un estado que ha apoyado abrumadoramente a los republicanos durante años. Pero los demócratas recibieron una inyección de moral recientemente: el Comité Senatorial Republicano Nacional llegó con una campaña publicitaria para Rubio mientras Demings superaba ampliamente el gasto del republicano.

Al igual que muchos demócratas, Demings también espera que la rabia tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el fallo del caso Roe contra Wade la impulse a una improbable victoria.

“Sueño con una América en la que protejamos los derechos constitucionales, como el derecho de la mujer a elegir. Lo he dicho a lo largo de esta campaña, déjenme decirlo de nuevo. No vamos a retroceder. No lo haremos”, dijo Demings este martes por la noche.

Demings tiene la ventaja en la recaudación de fondos —ha superado sistemáticamente a Rubio y ha obtenido US$ 12,2 millones en el segundo trimestre de 2022—, pero lo más importante de su campaña será su capacidad para contrarrestar los ataques que la vinculan con el movimiento de “desfinanciación de la policía”.

Demings, la exjefa de policía de Orlando, ya sacó su propio anuncio refutando las críticas e hizo que sus campañas la identifiquen como “Jefa Demings”, no como Rep. Demings, en una respuesta no tan sutil a los ataques.

