El oeste de EE.UU. se enfrentará a una ola de calor récord prolongada esta semana

(CNN) — Se avecinan algunas de las temperaturas más cálidas del año en la Costa Oeste y es posible que se mantengan peligrosamente calurosas hasta el Día del Trabajo, a medida que se acumula una mega ola de calor a largo plazo.

Más de 55 millones de personas están actualmente bajo alertas de calor desde el sur de California a través del Valle de San Joaquín y en partes del noroeste, incluyendo 20 de las ciudades más pobladas a lo largo de la costa oeste.

Olas de calor: cómo protegerse del calor extremo y qué enfermedades y problemas puede ocasionar

“Las temperaturas podrían superar los 43,3 °C en partes del suroeste, donde actualmente está en vigor una advertencia por calor excesivo”, escribió el Centro de Predicción del Tiempo (WPC, por sus siglas en inglés).

Las zonas con mayores dificultades estarán en el suroeste, donde el calor será más intenso.

Este mapa muestra el riesgo de calor para el domingo. El riesgo aumenta de izquierda a derecha según el color.

“Puede que se rompan algunos récords, pero las temperaturas máximas récord son muy altas en esta época del año”, dijo la oficina del NWS en Los Ángeles. “Rompa récords o no, esta ola de calor prolongada va a ser muy peligrosa”.

Podrían romperse más de 100 récords en el Oeste.

Ola de calor prolongada para el suroeste

El tipo de calor que se sentirá desde San Diego hasta Los Ángeles e incluso Phoenix será difícil de soportar incluso para los lugareños.

“Este calor puede batir récords y producirá un riesgo muy alto de enfermedad por calor”, dijo la oficina del NWS en Los Ángeles. “Se espera un calor superior a los 37,7 °C para muchas localidades del valle y la montaña. Se esperan condiciones aún más calurosas durante el fin de semana del Día del Trabajo hasta principios de la próxima semana”.

El calor comenzará el martes, con un aumento gradual de temperaturas cada día a lo largo de la semana, y alcanzará su punto máximo al final de la misma.

La razón de las condiciones extremas es una persistente zona de altas presiones que se asienta sobre la región, creando lo que los meteorólogos llaman una “cúpula de calor”.

Esta intensa cúpula de calor hace que las altas presiones actúen como una tapa en la atmósfera. Cuando el aire caliente intenta escapar, la tapa lo obliga a volver a bajar, calentándose aún más mientras desciende.

El resultado será un intenso calor veraniego, entre 5 y 8 °C por encima de lo normal.

Las áreas bajo aviso por calor están marcadas en naranja; las zonas bajo alerta están en color rojo oscuro y las zonas bajo advertencia por calor excesivo están en color púrpura.

“Las advertencias de calor excesivo están en vigor para casi toda el área de previsión a partir del miércoles y hasta el próximo lunes”, señaló la oficina del NWS en Los Ángeles.

El pronóstico muestra temperaturas de 43,3 a 46,1 °C en los desiertos y el Valle de San Fernando, con temperaturas que van de 32,2 °C a 37,7 °C a lo largo de la costa. Eso es lo suficientemente caliente como para potencialmente romper récords allí también.

En Phoenix, el “calor seco” dará paso a condiciones más húmedas el jueves y el viernes.

Esto hará que la temperatura real descienda ligeramente, pero el NWS en Phoenix advierte que la humedad podría hacer que se sienta más calor.

En el sur de California, algunas nubes matutinas podrían entrar el viernes por la mañana, dando un breve respiro al calor, pero no durará mucho.

“Habrá un nuevo calentamiento que producirá un domingo caluroso”, dijo la oficina del NWS en Los Ángeles.

Incluso el centro de Los Ángeles podría alcanzar los 37,7 °C el domingo y el Valle de la Muerte podría llegar a los 51,6 °C.

El calor se triplicará para 2100, según un nuevo estudio 0:45

Este calor se extiende hasta el Valle de San Joaquín, donde es posible que se alcancen temperaturas récord.

“Se cree cada vez más que estas serán las temperaturas más calientes en lo que va del año”, dijo la oficina del NWS en Hanford, California.

“Se esperan las temperaturas máximas récord a partir del jueves, con las mejores posibilidades de romper el récord el domingo y el lunes, cuando se espera el pico de calor”.

La festividad del Día del Trabajo será uno de los días más calurosos del evento, y el calor podría durar gran parte de la próxima semana, lo que hace que las enfermedades relacionadas con el calor sean una gran preocupación en medio del calor sofocante.

Récord de calor para el noroeste del Pacífico

El calor máximo para las partes interiores del noroeste del Pacífico se sentirá durante gran parte de esta semana, ya que las altas temperaturas se disparan, incluso en Seattle, Portland y Boise.

“Es probable que las máximas diurnas estén entre 5 y 11 °C por encima de lo normal y las mínimas nocturnas entre 8 y 11 °C por encima de lo normal”, dijo el Centro de Predicción del Tiempo.

Se espera que el calor alcance su punto más alto el miércoles, con máximas de hasta 32,2 °C y con la posibilidad de alcanzar hasta 37,7 °C en partes de la cuenca occidental, cerca de Spokane, Washington, incluso batiendo récords.

“Se prevé que las máximas alcancen entre 5 y 8 °C por encima de la media, ya que varios lugares podrían batir récords diarios de temperaturas máximas”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Seattle.

Cerca de Boise, Idaho, las temperaturas podrían alcanzar los 11 °C por encima de lo normal, y se espera un calor récord hasta el martes.

Y en Seattle, se espera que las temperaturas máximas se sitúen entre los 26 y 32 °C.

El calor extremo debería ceder para finales de la semana, lo que permitiría que las temperaturas volvieran a rondar los 21 °C para el fin de semana del Día del Trabajo.

Un sistema tropical podría estar en el horizonte para el Día del Trabajo

Los trópicos también se están calentando antes del fin de semana festivo.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) está observando activamente dos zonas del Atlántico para el desarrollo tropical, ya que es muy probable que tengamos nuestro próximo sistema tropical con nombre antes del Día del Trabajo.

Un área de baja presión a varios cientos de kilómetros al este de las Antillas Menores tiene el mayor potencial de convertirse en “Danielle”.

“Aunque las condiciones ambientales son solo marginalmente propicias, se espera algún desarrollo gradual de este sistema durante los próximos días y es probable que se forme una depresión tropical a finales de esta semana”, dijo el NHC.

Hay un 80% de posibilidades de que esta zona se convierta en un sistema tropical en los próximos cinco días, según el NHC.

La temporada de huracanes en el Atlántico ha sido excepcionalmente tranquila. ¿Por qué? ¿Y qué pasará ahora?

Los modelos de previsión llevan a este sistema hacia el oeste, manteniéndose al norte de las islas del Caribe y curveándose hacia el norte, evitando las Bahamas.

La tormenta debería permanecer fuera del mar a partir de ahora, pero las cosas podrían cambiar de aquí a la próxima semana.

A pesar de que la tormenta debería permanecer fuera del mar, todavía habrá implicaciones para la costa este durante el fin de semana del Día del Trabajo.

La tormenta podría crear condiciones de brisa e incluso fuertes corrientes de resaca en la costa este. La proximidad de la tormenta a Estados Unidos determinará la intensidad de los vientos y las corrientes de resaca. Más cerca de la costa serán más fuertes, más lejos de la costa serán más débiles.

El NHC ya no sigue el desarrollo de la zona del Caribe occidental. Sin embargo, esa región todavía está produciendo nubes y lluvia que bombeará la humedad tropical hacia la costa de Texas. Eso aumentará las posibilidades de lluvia en el sur de Texas durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Otra área para observar es una onda tropical justo frente a la costa de África. Esta zona también podría convertirse en una depresión tropical durante los próximos días, aunque podría ser de corta duración.

“A finales de esta semana, se prevé que la perturbación se mueva sobre aguas más frías y no se espera un mayor desarrollo”, dijo el NHC.

— El meteorólogo de CNN Judson Jones contribuyó con este reportaje.

