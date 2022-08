¿El fin de la cuarentena? Lo que la gente debe saber sobre las nuevas pautas de covid-19 de los CDC en EE.UU.

share via email

(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron la semana pasada cambios clave en sus pautas nacionales contra el covid-19. Entre ellos estaba el fin de la cuarentena obligatoria después de que alguien se expone a un contacto cercano con el coronavirus. Los CDC también revisaron la guía de aislamiento para personas infectadas con covid-19.

Con el final de la cuarentena requerida, ¿qué deben hacer las personas si han estado expuestas? ¿Cuánto tiempo deben aislarse si se infectan? ¿Cuál es la razón para hacer los cambios? ¿Y hay excepciones? ¿Quién debería tomar precauciones más allá de las nuevas recomendaciones?

Para guiarnos a través de los cambios, hablé con la analista médica de CNN, la Dra. Leana Wen, médica de emergencias y profesora de políticas y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

CNN: ¿Realmente los CDC terminaron con la cuarentena? Eso parece un paso importante.

Dra. Leana Wen: Ha terminado efectivamente la cuarentena para las personas expuestas a covid-19. Estoy de acuerdo, este es un cambio importante en las recomendaciones.

La nueva guía dice que alguien expuesto a una persona con covid-19 ya no necesita estar en cuarentena en casa, lejos de los demás. Pueden ir a trabajar, asistir a la escuela y estar en otros entornos con personas, siempre y cuando usen una máscara de alta calidad que les quede bien, idealmente una N95 o equivalente. Las personas deben enmascararse durante 10 días después de su exposición. También deben realizar la prueba al menos cinco días después de la exposición. Si es positivo, si tienen covid-19, deben aislarse. Si es negativo, deben continuar con el enmascaramiento durante los 10 días.

CNN: ¿Puedes recordarnos la diferencia entre cuarentena y aislamiento?

Wen: La cuarentena se aplica a alguien que ha estado en contacto cercano con una persona infectada con el coronavirus. El contacto cercano, según los CDC, significa que ha estado a menos de 2 metros de alguien con covid-19 durante un total de 15 minutos o más durante un período de 24 horas. Al principio de la pandemia, las recomendaciones eran que las personas expuestas al covid-19 debían ponerse en cuarentena de los demás y no estar en público. Así es como se definió a alguien que necesita “cuarentena”, como alguien a quien no se le ha diagnosticado covid-19 pero que tiene una exposición significativa.

Ahora, alguien con exposición conocida ya no necesita estar en cuarentena, pero sí necesita tener un período de 10 días de enmascaramiento.

Por otro lado, alguien debería estar en aislamiento si ha sido diagnosticado con covid-19. El aislamiento se define como estar físicamente separado de los demás para evitar la transmisión del virus durante el período infeccioso.

CNN: ¿Todavía hay algunas personas que deberían tomar precauciones adicionales, a pesar de que las pautas eliminan la cuarentena?

Wen: Sí. Los CDC dicen que las personas expuestas deben tomar precauciones adicionales cuando estén cerca de personas que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente por covid-19. Lo que entiendo que esto significa es que debe ser más cauteloso si, por ejemplo, está visitando a un abuelo anciano.

Si su cónyuge tiene el virus en este momento y usted y sus hijos no, aún podría ir a trabajar y sus hijos a la escuela con una máscara, pero considere posponer el viaje para ver a familiares con riesgo médico hasta después del período de 10 días. Si vive en casa con personas vulnerables, mantenga la distancia durante el período de 10 días después de su exposición y asegúrese de que todos se cubran en el interior unos con otros.

CNN: ¿Qué necesita saber la gente ahora sobre el aislamiento?

Wen: Aquí, la nueva guía de los CDC es un poco compleja.

La premisa básica es que las personas diagnosticadas con covid-19, ya sean sintomáticas o asintomáticas, deben aislarse durante al menos cinco días. Estos primeros cinco días son el período en el que es más probable que sea contagioso. El CDC enfatiza que debe intentar quedarse en casa y separarse de los demás si es posible. No viaje y no vaya a lugares donde no pueda usar una máscara, como un restaurante donde estará comiendo.

Si no tiene síntomas, o si los tiene y están mejorando y permanece sin fiebre durante al menos 24 horas, puede finalizar el aislamiento después de cinco días. Durante los próximos cinco días, aún debe usar mascarilla en lugares públicos. Por lo tanto, puede ir a trabajar, pero siga usando mascarilla en el trabajo y asegúrese de hacerlo mientras viaja en el tren o en el autobús.

Hay algunas advertencias aquí. Primero, la guía de los CDC dice que si tuvo una enfermedad moderada, definida como falta de aire o dificultad para respirar, o si requirió hospitalización, o está inmunocomprometido, debe aislarse hasta el día 10. Esto tiene sentido, porque una enfermedad más grave o tener el sistema inmunitario comprometido sugiere que podría haber tenido una carga viral más alta que lleva más tiempo eliminar.

En segundo lugar, los CDC una vez más enfatizan la precaución con las personas que probablemente se enfermen gravemente a causa del covid-19. Si acaba de tener covid-19, debe esperar al menos hasta después del día 10 para visitar a familiares o amigos médicamente frágiles. También agregaría aquí que debe dar negativo en la prueba rápida de antígeno antes de ver a las personas vulnerables en espacios interiores. Esto no es algo que recomienden los CDC, pero creo que la prueba negativa agrega más tranquilidad para proteger a las personas en alto riesgo.

En tercer lugar, hablando de pruebas, la nueva guía también dice que podría finalizar sus 10 días de enmascaramiento antes de tiempo si realiza dos pruebas rápidas con 48 horas de diferencia. Digamos que para el día cinco, su prueba rápida es negativa. Podría realizar otra prueba el día siete y, si es negativa, ya no necesitará usar máscara después de eso.

Creo que esto es sensato y, de hecho, desearía que los CDC fueran aún más explícitos con su recomendación de eliminar el aislamiento basado en las pruebas. Hay algunas personas que aún darán positivo el día 11. Aquí me refiero solo a la prueba rápida de antígenos en el hogar, ya que la prueba de PCR podría permanecer positiva por mucho más tiempo. Creo que sería aún más seguro decir que debe dar negativo antes de estar cerca de personas vulnerables, incluso si han pasado, digamos, 12 o 13 días.

CNN: ¿Qué pasa con las personas que comienzan a dar positivo nuevamente después de dar negativo por primera vez, el llamado fenómeno de “rebote”? ¿Se reinicia el reloj para ellos?

Wen: Buena pregunta, y sí lo hace. Este fenómeno de “rebote” a menudo se asocia con tomar el antiviral Paxlovid, pero podría ocurrir en personas que no toman tratamientos. La guía de los CDC dice que si alguien da positivo nuevamente, el reloj se reinicia y el día en que da positivo por segunda vez es el día cero nuevamente. Eso significa que todavía tienen que pasar cinco días de aislamiento y máscara hasta después del día 10, tal como lo hicieron la primera vez.

CNN: ¿Por qué se hicieron estos cambios? ¿Cambió la ciencia o los CDC responden a la presión pública?

Wen: Creo que hay dos factores. Uno es el reconocimiento de que el covid-19 llegó para quedarse. Probablemente viviremos con este virus durante nuestra vida y la vida de nuestros hijos y más allá. Dado que ese es el caso, el énfasis debe estar en reanudar la normalidad, lo que significa eliminar las políticas que perturban la vida cotidiana.

El otro factor es que la salud pública tiene que responder a donde está el público. La mayoría de los estadounidenses han regresado a muchos aspectos de la vida anterior a la pandemia. Las pautas de los CDC parecen llegar a las personas donde ya están, y, para algunos, no van lo suficientemente lejos, por ejemplo, todavía recomiendan usar máscaras en áreas de alta transmisión, aunque la mayoría de las personas no lo hacen. Para que se confíe en la salud pública, se debe considerar relevante, y si la guía de los CDC está demasiado alejada del comportamiento cotidiano de las personas, no se confiará en ella.

Aquí está implícito que no hay nuevas investigaciones que conduzcan al cambio. La cuarentena no se elimina porque el covid-19 se haya vuelto menos infeccioso. Sin embargo, las circunstancias han cambiado, incluido el hecho de que tenemos muchas más herramientas que reducen la probabilidad de enfermedades graves por el coronavirus.

Considerándolo todo, creo que los CDC tomaron la decisión correcta. La flexibilización de las restricciones ahora preserva la credibilidad de los funcionarios de salud pública más adelante, si es necesario establecer una guía más estricta debido a una variante nueva y más peligrosa.

