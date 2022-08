“Dragon Ball Super: Super Hero” lidera la taquilla estadounidense en su semana de estreno; esto es lo que debes saber de la historia

(CNN Español) — Otro dragón conquista los titulares este fin de semana y no es el relacionado con la casa…

(CNN Español) — Otro dragón conquista los titulares este fin de semana y no es el relacionado con la casa Targaryen. Este viene directamente desde Japón y en la ficción tiene muchos menos años de historia que los descritos en Westeros: Dragon Ball.

“Dragon Ball Super: Super Hero”, la cinta número 21 del universo Dragon Ball, se estrenó esta semana a nivel mundial.

En Estados Unidos, según crunchyroll, la cinta superó la marca de los US$ 20 millones, convirtiéndose en el estreno cinematográfico más taquillero en el país.

El regreso de Dragon Ball

Ya sea que viste algunas de las 20 películas anteriores o alguno de los incontables episodios de la serie en la pantalla chica, o que estés llegando al universo de Dragon Ball justo ahora, si hay algo garantizado es una historia de pura acción.

Previo al estreno, seguidores del anime y de esta franquicia mostraron cierto nerviosismo por el cambio del director Tetsuro Kodama en la animación. La historia no sería dibujada a mano –preferencia de los fanáticos del anime­– sino que los personajes se realizarían de forma digital, un proceso conocido en inglés como GG (computer generated).

En redes sociales, los fanáticos de Dragon Ball se mostraron complacidos por el resultado, algo que se refleja en la taquilla a nivel mundial.

¿En qué orden ver películas y series de Dragon Ball para entender la historia original?

¿De qué trata esta entrega de Dragon Ball?

La cinta se centra en la resurrección de la famosa “Patrulla Roja” a través de Hedo, el nieto del doctor Gero, y Magenta.

Contrario a las cintas anteriores, la historia no está protagonizada por Goku y Vegeta. Piccolo y Gohan, el hijo de Goku, toman la batuta para tratar de derrotar a los nuevos “súperheroes” de la franquicia: Gamma 1 y Gamma 2, de la “Patrulla Roja”.

La cinta inicia con un breve recordatorio de qué es la “Patrulla Roja”, algo que no seguidores de la franquicia van a agradecer porque la entenderán la historia a la perfección desde este punto. Esta es una organización que buscaba apoderarse del mundo, pero sus objetivos no fueron conseguidos tras ser derrotados por Son Goku de niño.

Sin embargo, Magenta no se dio por vencido y busca restaurar a esta organización por lo que recluta la ayuda de Hedo, el nieto del doctor Gero.

Piccolo, el personaje de piel verde, se infiltra en la “Patrulla Roja” y a partir de ahí se desencadena toda la acción en donde, por supuesto, veremos espectaculares batallas y muchos, pero muchos gritos.

“Dragon Ball Super: Super Hero”, la versión en español

Fanáticos de la franquicia en Latinoamérica contarán con voces ya conocidas a través de la serie como tal. Sin embargo, la llegada de un nuevo actor, quien interpreta a uno de los protagonistas, causó revuelo positivo en redes.

Se trata del actor Luis Manuel Ávila, con una larga trayectoria en México en la televisión y el teatro, y quien es muy recordado por su papel en “La familia P. Luche”.

Ávila es la voz de Gohan, y llega al papel tras el fallecimiento en 2020 de Luis Alfonso Mendoza, quien tradicionalmente daba vida en español al hijo de Goku.

El nombre de Ávila sonó tanto que el director de doblaje, Lalo Garza (quien también interpreta a Krillin), giró su mirada y oído a este actor.

“En el caso de Luis Manuel tanto me sonaba la situación, el nombre… Tanto me lo mencionaron que me puse a ver, me puse a analizar un poquito de su trabajo, me puse a analizar el timbre de su voz, el color de su voz, porque algo que yo no quería era un imitador”, dijo Garza a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

“Yo necesitaba un buen actor y obviamente la carrera de Luis Manuel está comprobada. Considere a Luis Manuel junto con otras opciones para las pruebas. Pasamos por varias etapas y al final se decantaron por él”, dijo Garza.

El reto de Luis Manuel Álvila como Gohan

Ávila, que aunque tuvo una participación en “Guerreros del Zodíaco”, estaba pisando terreno nuevo en cuanto al doblaje de una franquicia como esta, por lo que confió en la dirección de Garza para interpretar a Gohan.

“Algo que platicamos con la Lalo y que me cuidó durante todo el proceso es que mi voz fuera lo más natural posible, que mi timbre llegara a esa naturalidad para poder tener una gama amplia de emociones y poder entregarlas al personaje”, comentó Ávila a Zona Pop CNN.

“Lo que se buscó también desde el principio, junto con todo el proceso, fue lograr más bien el proceso actoral, emular el proceso actoral que siguió Luis Alfonso para llegar al personaje. No tanto su timbre, no tanto su voz”, agregó Ávila.

Este es el punto que Garza quería lograr insistiendo que como actores de doblaje no quieren imitar y en el caso de haber tenido una historia con una voz ya conocida por Latinoamérica, como la de Luis Alfonso Mendoza, lo que él buscaba era dar con tonalidades parecidas.

“No queríamos imitar, pero queríamos encontrar los mismos matices, las mismas tonalidades que tenía Luis Alfonso. No era vamos a imitar su voz. Era esto en que tono lo manejaba Luis Alfonso, ¿Qué resonadores utilizaba? ¿Cómo era la sonoridad cuando Luis Alfonso hacía esto? No es imitar, es igualar el tipo de matices, que lo pueda igualar cualquier persona. La diferencia es que mi timbre de voz no es tan parecido. En el caso de Luis Manuel sí lo es”, agregó Garza.

