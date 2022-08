¿Debes preocuparte por que tu hijo contraiga viruela del mono ahora que las clases están de regreso?

(CNN) — Los casos de viruela del mono están en aumento en Estados Unidos y en todo el mundo, y…

(CNN) — Los casos de viruela del mono están en aumento en Estados Unidos y en todo el mundo, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) informan más de 15.000 casos confirmados en Estados Unidos hasta el 23 de agosto. El Gobierno de Biden está acelerando los esfuerzos de distribución de vacunas y aumentando la divulgación en la comunidad, incluso a través de asociaciones comunitarias y la educación de los médicos y los pacientes.

Mientras tanto, los estudiantes vuelven a la escuela. Los padres, cuidadores, profesores y alumnos tienen muchas preguntas. ¿Puede contagiarse la viruela del mono al sentarse junto a alguien con el virus en un aula o al jugar juntos en el patio? ¿Puede transmitirse al compartir alimentos o bebidas? ¿Existen determinadas actividades de mayor riesgo para los alumnos de primaria y secundaria? ¿Y para los estudiantes universitarios? ¿Y qué hay del riesgo de otras enfermedades infecciosas?

Para ayudarnos con estas preguntas, conversamos con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health” y madre de dos niños pequeños que empiezan a ir al colegio la próxima semana.

CNN: ¿Puede recordarnos cómo se transmite la viruela del mono y quiénes corren un alto riesgo?

Dra. Leana Wen: La viruela del mono se transmite principalmente a través del contacto directo y prolongado, piel con piel, con alguien que está excretando activamente el virus. Se asocia a la actividad sexual íntima, pero puede contagiarse por otros contactos cercanos, como los besos y los abrazos. Los primeros grupos afectados han sido los homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Un estudio publicado recientemente por los CDC ha revelado que el 99% de los casos se han producido en hombres, y el 94% ha declarado haber mantenido recientemente relaciones sexuales o contacto íntimo con un hombre.

Esto contrasta con otra enfermedad de la que hemos hablado mucho en los últimos dos años: el covid-19. El covid-19 está causado por un virus que se transmite por el aire y que es extremadamente contagioso. Puedes contagiarte de covid-19 por hablar con alguien o simplemente por compartir el mismo aire con alguien que esté en la misma habitación que tú. La viruela del mono puede propagarse a través de algunos objetos, por ejemplo, la ropa de cama, las toallas y los utensilios utilizados por alguien infectado, pero es una vía de transmisión mucho menos común que el contacto directo.

CNN: Hablemos de algunos ejemplos de escenarios comunes en entornos escolares. ¿Se puede contagiar la viruela del mono por sentarse al lado de alguien en un aula o por ir juntos en el autobús?

Wen: Eso es extremadamente improbable. La viruela del mono no se transmite simplemente por sentarse al lado de una persona. De nuevo, esto no es covid-19, este virus no es tan contagioso.

CNN: ¿Qué pasa con los niños que juegan juntos en el patio de recreo? ¿Tocar los mismos objetos los pondría en riesgo de transmisión de la viruela del mono?

Wen: En teoría, es posible que un niño que tenga una erupción expuesta pueda tocar a otro mientras juegan. Los niños pequeños también se meten objetos en la boca que luego podrían ser tocados por otros niños, y la transmisión podría producirse de esa manera.

No me preocupa que mis dos hijos pequeños, de 2 y 5 años, contraigan la viruela del mono porque, hasta ahora, no se ha propagado entre los niños de Estados Unidos. Hay un par de informes aislados de niños con viruela del mono, pero no hay informes de transmisión entre niños. La incidencia de la viruela del mono entre los niños es actualmente tan baja que no me preocupa el contagio mientras mis hijos estén en el preescolar y el jardín de infancia.

Esto podría cambiar si empiezan a producirse brotes en los niños, pero eso no es lo que hemos visto hasta ahora.

CNN: ¿Podría propagarse la viruela del mono al compartir bebidas o alimentos?

Wen: Sí. Una vez más, el riesgo es menor que el de otras actividades cercanas, como la actividad sexual, pero compartir bebidas o alimentos es un posible método de transmisión. Las personas infectadas con viruela del mono no deben compartir utensilios ni alimentos o bebidas con otras personas.

CNN: Has dicho antes que puede contagiarse a través de las sábanas y las toallas. ¿Deben los padres y cuidadores preocuparse de que sus hijos se prueben la ropa y evitar los viajes en hoteles?

Wen: No lo creo. Si alguien está infectado por la viruela del mono, podría desprender el virus en su ropa y en otras cosas que toquen su sarpullido, por ejemplo, sábanas, toallas y otra ropa de cama. Si alguien de tu familia tiene viruela del mono, nadie debe compartir su ropa o su cama.

Pero eso es muy distinto a evitar probarse la ropa en el centro comercial o alojarse en hoteles. Por supuesto, existe la posibilidad teórica de que la persona que acaba de probarse la misma ropa tenga viruela del mono y deje el virus en la ropa, pero las probabilidades de que eso ocurra son muy bajas. Lo mismo ocurre con los hoteles, donde las sábanas y las toallas deberían cambiarse entre huéspedes de todos modos.

CNN: ¿Hay ciertas actividades para los estudiantes de educación básica que son de mayor riesgo?

Wen: Las actividades que implican un contacto prolongado con la piel son de mayor riesgo. Los niños que practican la lucha libre o el fútbol americano, por ejemplo, corren un mayor riesgo que los que practican la natación o las carreras a campo traviesa.

Eso no significa que los niños no deban participar en deportes de contacto. De nuevo, la incidencia de la viruela del mono en los niños es actualmente tan baja que no debería ser una preocupación importante.

Algunos estudiantes en la escuela son sexualmente activos. Mi preocupación sería para esos estudiantes, especialmente los que tienen varias parejas o tienen encuentros sexuales con personas que no conocen bien, ya que es a través de esa actividad íntima que la viruela del mono se propaga principalmente.

CNN: Eso me lleva a los estudiantes universitarios. ¿Cuáles son las actividades de alto riesgo para ellos y qué precauciones deben tomar?

Wen: Vamos a repasar las actividades por nivel de riesgo. El riesgo más alto sería la relación sexual con múltiples parejas. Las actividades íntimas, como los besos y los abrazos con varias personas, también son de alto riesgo.

Compartir bebidas, alimentos y objetos como cigarrillos y vapes, también podría resultar en la transmisión de la viruela del mono, aunque ese riesgo es menor. También se ha documentado la transmisión de la viruela del mono en individuos que bailan durante largos periodos de tiempo en espacios cerrados con otras numerosas personas, especialmente si la mayoría de los individuos no llevan ropa sobre partes de su cuerpo, lo que da lugar a un mayor contacto piel con piel.

Ser compañeros de habitación platónicos con alguien es un riesgo menor, al igual que participar en la mayoría de los deportes. Otras actividades cotidianas, como ir a clase, cenar con los compañeros y socializar con los amigos, son de muy bajo riesgo. El personal docente, los profesores y otros miembros del personal de la escuela y la universidad corren un riesgo extremadamente bajo si no mantienen un contacto directo piel con piel con los estudiantes o entre ellos.

CNN: ¿Qué le aconsejarías a los estudiantes universitarios?

Wen: Conocer las actividades de mayor riesgo y tratar de reducirlo. Dado que la actividad sexual es la de mayor riesgo, considera la posibilidad de reducir el número de parejas sexuales hasta que estés vacunado. Antes de iniciar una actividad íntima, pregunta si la otra persona ha tenido erupciones nuevas o inesperadas y, si es posible, considera la posibilidad de intercambiar información de contacto con cualquier nueva pareja sexual en caso de que usted o ella desarrollen posteriormente los síntomas. Intenta no compartir bebidas, comida o cigarrillos con varias personas desconocidas. Si acudes a clubes nocturnos o bares en los que esperas estar muy cerca de muchas personas, considera la posibilidad de llevar mangas largas y pantalones para cubrir las zonas que estarán en contacto directo con los demás.

También recomiendo a todos que conozcan los signos y síntomas a los que hay que prestar atención. En la mayoría de los casos, la viruela del mono se presenta como fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos y una erupción que luego produce ampollas. Sin embargo, la fiebre y la inflamación de los ganglios linfáticos no siempre está presente. También es posible que solo haya una o dos pequeñas erupciones en cualquier parte del cuerpo. La viruela del mono también puede presentarse como llagas en la boca, en los genitales o en el ano. Si tienes alguno de estos síntomas, hazte la prueba.

Esto me recuerda que los estudiantes deben saber dónde acudir para hacerse las pruebas. Muchas universidades ofrecen la posibilidad de realizar las pruebas en sus propias instalaciones. Otras te recomendarán que vayas a un laboratorio comercial cercano. Todas las universidades deberían tener procedimientos de aislamiento establecidos.

Sería útil saber cuáles son de antemano para que no te tomen desprevenido en caso de que tu prueba sea positiva.

Por último, los estudiantes que reúnan los requisitos para vacunarse deberían hacerlo. Los CDC tienen sugerencias para la elegibilidad. Infórmate en el departamento de salud local y en las clínicas de salud sexual de tu zona. La disponibilidad de las vacunas y la forma de acceder a ellas variará según la zona del país. Mi consejo más firme para las personas que cumplen con las sugerencias de elegibilidad de los CDC es que reciban la vacuna si pueden – eso reducirá su posibilidad de infectarse y también de transmitir la viruela del mono a otros.

CNN: ¿Cómo deberían los padres, cuidadores, profesores y estudiantes considerar el riesgo de viruela del mono junto con el riesgo de otras enfermedades infecciosas?

Wen: Esto difiere según el grupo de edad. Para quienes todavía no han tenido ninguna actividad sexual, el riesgo es muy bajo, teniendo en cuenta las poblaciones afectadas por la viruela del mono hasta ahora. Los entornos de vida en común en la universidad, combinados con actividades de mayor riesgo, hacen que la viruela del mono sea una preocupación mucho más importante para los estudiantes de ese grupo de edad.

