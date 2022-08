Cuartos de final de la Copa Libertadores: partidos, fechas y horarios

(CNN Español) — Vuelve la acción a la Copa Libertadores, el torneo de clubes de fútbol más importante de Sudamérica.…

(CNN Español) — Vuelve la acción a la Copa Libertadores, el torneo de clubes de fútbol más importante de Sudamérica. Desde este martes se jugarán los cuartos de final, con la particularidad que tendrá como protagonistas solo a equipos brasileños y argentinos.

En el choque más fuerte de los cuartos de final, Corinthians, que viene de eliminar en tanda de penales a Boca Juniors en la Bombonera, se enfrentará a Flamengo, tal vez el principal candidato a quedarse con el título. El conjunto de Río de Janeiro, que rompió el mercado de pases, tiene entre sus incorporaciones nada menos que al chileno Arturo Vidal, que llega desde el Inter de Italia.

En el otro choque entre brasileños, Atlético Mineiro enfrentará a Palmeiras, actual bicampeón del torneo. El conjunto paulista, además, es el único que ganó los 8 partidos que lleva disputados en el torneo, y viene de eliminar a Cerro Porteño de Paraguay con un global de 8 a 0.

El otro brasileño en competencia, Atlético Paranaense, se enfrentará a Estudiantes de La Plata, ganador en cuatro oportunidades de la Copa Libertadores. El conjunto argentina llega a la serie tras ganar su grupo y dejar en el camino a Fortaleza en octavos de final, pero vive un mal momento en el torneo local, en el que marcha en el puesto 22 de 27 participantes.

El último choque de los cuartos de final tendrá como protagonistas a los otros dos equipos argentinos que continúan en el torneo: Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield. Los cordobeses eliminaron a Colón de Santa en octavos de final, mientras que los campeones en 1994 dieron el gran golpe al vencer a River Plate, uno de los que llegaban como favoritos a ganar el torneo.

Diego Godín, de Vélez, celebra con sus compañeros la clasificación a la siguiente ronda durante un partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores entre Vélez y River Plate en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti el 06 de julio de 2022 en Buenos Aires, Argentina. (Foto de Marcelo Endelli/Getty Images)

Los cuartos de final se definirán la próxima semana, con los encuentros de vuelta. En tanto, las semifinales se jugarán el 30 y 31 de agosto, lo encuentros de ida, y el 6 y 7 de septiembre las revanchas. La gran final del torneo está programada para el 29 de octubre en el estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador.

Cuartos de final de la Copa Libertadores, partidos de ida

Martes 2-8

Corinthians vs Flamengo 20:30 ET

Miércoles 3-8

Atlético Mineiro vs Palmeiras 20:30 ET

Vélez vs Talleres 20:30 ET

Jueves 4-8

Paranaense vs Estudiantes 20:30 ET

Cuartos de final de la Copa Libertadores, partidos de vuelta

Martes 9-8

Flamengo vs Corinthians 20:30 ET

Miércoles 10-8

Palmeiras vs Atlético Mineiro 20:30 ET

Talleres vs Vélez 20:30 ET

Jueves 11-8

Estudiantes vs Paranaense 20:30 ET

