CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 799 810½ 782½ 786 —14¾ Dec 815 827¼ 798¾ 802¾ —15 Mar 829¼ 840¾ 812¾ 816¾ —14¾ May 838¾ 849¾ 822 825¾ —15 Jul 837¾ 848 821½ 825 —14¾ Sep 850¼ 850½ 827 828 —14¾ Dec 850¾ 855¼ 830¾ 833¼ —13½ Mar 831½ —13½ May 825¾ —13 Jul 788 —13¾ Sep 774¼ —13¾ Dec 770¾ —13¾ Mar 760¾ —13¾ May 746½ —13¾ Jul 714¼ —13¾ Est. sales 61,241. Mon.’s sales 72,691 Mon.’s open int 314,455 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 624 628¼ 608 611 —15¾ Dec 624¾ 629½ 607¾ 610¼ —18 Mar 632½ 636½ 615¾ 618 —17¾ May 635¾ 639½ 619¼ 621½ —17¼ Jul 633¾ 637¾ 618 620¼ —16¾ Sep 604 607 589¼ 591¼ —14½ Dec 595 598¼ 581½ 583¾ —12½ Mar 603¼ 603½ 591 591¼ —12½ May 603 603 595 595 —12¼ Jul 599¼ 599¼ 592 593¾ —12¼ Sep 550¼ —6¾ Dec 546¾ 546¾ 539¼ 540¾ —6¾ Jul 546¾ —6¾ Dec 519 519 515 516¼ —7 Est. sales 205,509. Mon.’s sales 222,786 Mon.’s open int 1,314,966, up 1,145 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 454½ 454¾ 441¾ 441¾ —18½ Dec 424¼ 425¼ 404 409¼ —17½ Mar 411¼ —16¾ May 411¼ —16¾ Jul 406¾ —18¾ Sep 382¼ —15¾ Dec 382¼ —15¾ Mar 374½ —15¾ May 371¾ —15¾ Jul 348¼ —15¾ Sep 364 —15¾ Est. sales 139. Mon.’s sales 151 Mon.’s open int 2,783, up 17 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1490¼ 1494½ 1443¾ 1454¼ —39¾ Nov 1409 1413¾ 1376 1381 —31¼ Jan 1416 1420¾ 1383 1388 —31 Mar 1419 1420¾ 1386 1390¾ —29¼ May 1417 1422¼ 1389¼ 1394 —27½ Jul 1419½ 1422¼ 1389¾ 1393¾ —26½ Aug 1392¼ 1392¼ 1377 1377 —22¼ Sep 1346 1346 1338 1339¾ —17¾ Nov 1342 1344 1319¾ 1325½ —17½ Jan 1335½ 1335½ 1328¾ 1328¾ —17½ Mar 1327 1327 1321½ 1321¾ —16¾ May 1323¼ 1324 1318 1318 —16 Jul 1316¼ —16¼ Aug 1305¾ —16¼ Sep 1283¾ —16¼ Nov 1249¼ 1252 1249¼ 1252 —10½ Jul 1255½ —10½ Nov 1225 1225 1213 1213 —10½ Est. sales 149,896. Mon.’s sales 172,689 Mon.’s open int 594,708, up 1,373 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 68.89 69.47 67.27 67.84 —1.10 Oct 67.40 68.05 65.84 66.52 —.92 Dec 66.95 67.59 65.41 66.06 —.93 Jan 66.50 67.08 64.94 65.58 —.96 Mar 65.83 66.40 64.23 64.87 —1.02 May 65.01 65.73 63.53 64.15 —1.09 Jul 64.22 64.81 62.82 63.30 —1.14 Aug 63.00 63.28 61.90 62.34 —1.17 Sep 62.21 62.21 61.52 61.52 —1.20 Oct 60.58 60.83 60.58 60.78 —1.23 Dec 62.20 62.20 60.12 60.54 —1.23 Jan 60.33 —1.23 Mar 60.05 —1.26 May 59.90 —1.27 Jul 59.75 —1.27 Aug 59.50 —1.27 Sep 58.98 —1.27 Oct 58.75 —1.24 Dec 58.64 —1.23 Jul 58.79 —1.26 Oct 58.55 —1.26 Dec 58.52 —1.28 Est. sales 101,904. Mon.’s sales 108,136 Mon.’s open int 398,734 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 452.60 454.20 435.50 435.90 —16.30 Oct 410.00 411.40 400.40 400.70 —9.90 Dec 404.80 406.40 395.60 396.10 —9.00 Jan 400.90 401.20 392.00 392.70 —8.20 Mar 392.30 393.10 385.30 386.20 —6.10 May 388.10 389.30 382.70 383.40 —4.70 Jul 387.00 388.20 382.50 383.30 —3.70 Aug 383.00 383.00 379.50 380.20 —2.70 Sep 378.10 378.40 374.40 375.80 —2.00 Oct 369.80 373.30 369.50 369.80 —1.70 Dec 369.20 373.40 369.20 369.80 —1.30 Jan 368.70 371.00 368.70 369.00 —.50 Mar 364.00 —.60 May 361.10 —.60 Jul 359.50 —.60 Aug 358.40 —.60 Sep 351.80 —.60 Oct 345.80 —.60 Dec 345.80 —.30 Jul 345.50 —.30 Oct 345.50 —.30 Dec 343.70 —.30 Est. sales 111,345. Mon.’s sales 13,206 Mon.’s open int 414,384, up 1,338

