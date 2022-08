Ciudad de México, Buenos Aires y otros 10 destinos que visitar en este otoño boreal

(CNN) — La tan esperada y ajetreada temporada de viajes del verano boreal fue todo un reto, por decirlo de…

(CNN) — La tan esperada y ajetreada temporada de viajes del verano boreal fue todo un reto, por decirlo de una manera amable.

Esto hace que uno anhele unas buenas vacaciones de otoño, ¿no? Tal vez un poco menos concurridas, tal vez menos caras, definitivamente menos calurosas (en el hemisferio norte). Y, con suerte, menos caóticas.

Teniendo en cuenta los costos de transporte, la fortaleza del dólar estadounidense (estupenda para los turistas de EE.UU. en el extranjero, pero no tanto para el resto), el clima, el paisaje y los eventos especiales, he aquí algunas sugerencias de los mejores lugares para ir en este otoño boreal de 2022 en todo el mundo:

Ciudad de México

Scott Keyes, fundador del sitio de ofertas de vuelos y consejos de viaje Scott’s Cheap Flights, dijo que las grandes subidas de tarifas aéreas de la primavera han dado paso a precios más bajos y espera que los precios bajen aún más durante el otoño boreal. Eso podría ser una buena noticia para las personas que tienen un ojo puesto en la Ciudad de México.

La ciudad más poblada de América del Norte sigue pasando desapercibida para muchos viajeros. Pero con sus lugares históricos (el Palacio Nacional), sus museos de categoría mundial (el Palacio de Bellas Artes) y sus barrios más atractivos (la Roma), vale la pena explorar la Ciudad de México.

Ciudad de México se convierte en un paraíso del trabajo remoto para estadounidenses, pero los residentes locales están siendo excluidos

A los amantes de la comida les encantará. La ciudad cuenta con dos de los 10 mejores restaurantes del mundo en 2022: Pujol y Quintonil (la única ciudad del mundo en conseguirlo).

Y el clima podría sorprenderte. La ciudad se encuentra a gran altura, a casi 2.255 metros sobre el nivel del mar. Por ello, las temperaturas en octubre, cuando comienza la estación seca, suelen rondar los 20 °C durante el día y los 10 °C por la noche.

Si vas de visita los días 1 y 2 de noviembre, para el Día de Muertos, la experiencia será inolvidable, explica Elizabeth de Quillacq, de la agencia de viajes Souvenir & Far.

Samoa

Las palmeras y el cielo azul enmarcan una playa tropical en Samoa, en el Pacífico Sur.Crédito: Acres/Adobe Stock

Esta selección es para el viajero aventurero al que le gusta la fruta prohibida y no le importa un desafío de larga distancia. Este paraíso insular independiente de la Polinesia, situado en el Pacífico Sur, que se resistió durante la pandemia, reabrió finalmente sus fronteras a los turistas el 1 de agosto.

Los requisitos para entrar se parecen más a los de 2021: los visitantes mayores de 12 años deben tener una prueba de vacunación completa y un resultado negativo en la prueba de covid-19. Se exige el uso de mascarillas durante el viaje y se debe realizar otra prueba de covid en los tres días siguientes a la llegada.

¿La recompensa por superar estos obstáculos? Pozos para nadar y cascadas en el interior del país; hermosas playas; mucho ciclismo, senderismo, pesca y surf; y el derecho a presumir de estar en las primeras oleadas de visitantes en regresar a la nación insular.

Madrid

A Keyes le gusta mucho la capital cosmopolita de España este otoño. En primer lugar, le gustan las excelentes ofertas de vuelos a Madrid. En segundo lugar, dice que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no ha sufrido el mismo nivel de interrupciones de vuelos como otros grandes aeropuertos europeos este verano.

Por último, Madrid y el resto de España pronto empezarán a refrescarse de la grave ola de calor del verano boreal. “Prefiero ir en septiembre u octubre que en julio o agosto”, dijo.

Keyes sugiere asistir a un partido del Real Madrid, ya que la temporada va a comenzar. La exposición especial Reflejos del Cosmos estará abierta hasta el 16 de octubre, en el mundialmente famoso Museo del Prado, complementando su impresionante colección permanente de Diego Velázquez, El Greco, Francisco Goya y otros.

Y si lo que quieres es impresionarte con los colores del otoño, lo podrás hacer en el emblemático Parque del Retiro.

Greenville, Carolina del Sur

Nueva Inglaterra es gloriosa, pero no tiene el monopolio del vívido follaje otoñal. Esta pequeña ciudad enclavada en las laderas de las Montañas Blue Ridge es un gran sitio desde el cual disfrutar la caída de las hojas del sur.

Los parques estatales de Paris Mountain, Table Rock y Caesars Head están a poca distancia en auto (si bien no son las únicas ofertas montañosas). Los colores suelen alcanzar su punto máximo a finales de octubre, pero esto puede cambiar de un año a otro.

Si deseas trabajar en un ecosistema totalmente diferente en el mismo viaje, el Parque Nacional de Congaree ofrece un bosque de cipreses de la zona baja, de crecimiento antiguo, que está a solo dos horas al sur en auto.

Pero ni siquiera es necesario salir de la ciudad para pasarla bien. El centro de la ciudad y los barrios cercanos están llenos de tiendas interesantes (como Mast General Store) y restaurantes (Kitchen Sync).

Falls Park, un proyecto de transformación que ha reorientado la ciudad en torno a las cataratas del río Reedy, ofrece una impresionante belleza natural justo al lado de Main Street.

Los colores de otoño cubren The Forks en Maine

Egipto

El interior del templo de Dendera, en Egipto, se muestra vívido en un día soleado.Crédito: Sergii Figurnyi/Adobe Stock

“Egipto es mi destino preferido para el otoño”, afirma Justin Smith, de Evolved Traveler, miembro de Ensemble Travel Group. “El tiempo se está enfriando definitivamente, y las multitudes aún no han vuelto a Egipto”.

A Smith, que vive en Beverly Hills, California, también le gusta la facilidad para llegar allí.

“Los vuelos a Egipto son bastante sencillos de organizar con conexiones fáciles en Europa, o en Medio Oriente como Dubái, Doha o Estambul”, dijo en un correo electrónico a CNN Travel.

Un par de sugerencias de Smith sobre cosas que hacer más allá de las pirámides y la Gran Esfinge:

Toma un descanso de los principales sitios y reserva una tarde o un día entero para relajarte en Luxor o Asuán.

Visita el Oasis de Fayoum, a menos de dos horas al sur de El Cairo. “Es un lugar interesante que tiene restos prehistóricos. Ofrece algo completamente diferente”.

El consejo de Smith sobre el alojamiento: no intentes ahorrar. “No es el lugar ideal para viajar con poco presupuesto; sin duda, en Egipto hay que buscar hoteles de mayor calidad”.

Hanói, Vietnam

El turismo asiático, en general, ha sido el más lento en recuperarse (Japón, por ejemplo). Pero Vietnam “es el verdadero punto brillante en este momento”, dijo Keyes. Y el otoño en la capital es más seco y fresco, ya que la temporada de monzones está terminando.

Hanói tiene mucho que ofrecer a los amantes de la gastronomía. El chả cá (pescado cocinado con cúrcuma y eneldo) es tan popular que una calle lleva su nombre. El banh tom (tortitas de camarón) al estilo de Hanói es otro de los platillos que hay que probar.

Pasea por el casco antiguo de la ciudad, con sus calles históricas y sus tiendas de joyas, telas y flores. Puedes recorrer el barrio y sus alrededores en motocicletas Ural Sidecar de la época soviética. En las afueras de Hanói y lejos de los turistas está Dong Ngac, un “pueblo de eruditos” que apenas ha cambiado en siglos.

Si el alojamiento es una parte importante de la experiencia, el Hotel de l’Opera, cerca de la hermosa Ópera de Hanói, es una buena opción. O para algo más contemporáneo, prueba la Maison d’Orient en el casco antiguo.

A John Reese, de J5Travel, a las afueras de Charlotte, Carolina del Norte, le llama la atención el Sudeste Asiático en general en estos momentos. Y a Tesa Totengco, de Travels with Tesa In New York City, le gusta la bahía de Halong, que parece un lugar de otro mundo.

Inauguran en Vietnam un puente de más de 600 metros a 150 mts de altura con piso de cristal ¿Te atreverías a cruzarlo?

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Ciudad del Cabo, situada en la confluencia de los océanos Atlántico e Índico, es una de las joyas de la corona sudafricana. Al estar en el hemisferio sur, Ciudad del Cabo entrará en primavera.

La montaña de la Mesa y la isla de Robben merecen atención, pero los visitantes también querrán visitar el Museo Zeitz de Arte Contemporáneo de África.

Ciudad del Cabo es un paraíso para los aficionados al vino. Se puede empezar con las catas en Haute Cabrière, que data de 1982, en el Valle de Franschhoek.

Si estás allí del 7 al 9 de octubre, puedes conseguir entradas para el fin de semana de conciertos Rocking the Daisies, en el que se presentarán artistas locales e internacionales.

A principios de agosto, Keyes dijo que estaba viendo ofertas de pasajes de avión desde Estados Unidos a Ciudad del Cabo por menos de US$ 600 en viaje redondo. CNN Travel encontró vuelos de ida y vuelta con escalas desde el aeropuerto londinense de Heathrow a Ciudad del Cabo en noviembre por unos US$ 800.

Cruceros por el Atlántico entre Estados Unidos y Canadá

Margo McDonough, de Blue Skies Travel Center, en Newark, Delaware, afirma que “los cruceros son la mejor oferta de viajes en la actualidad” y que le gustan los cruceros de Estados Unidos a Canadá por el Atlántico si lo que buscas es un viaje con un toque otoñal.

McDonough señaló una serie de opciones que parten de Manhattan o de Cape Liberty, Nueva Jersey. Para los viajeros con poco presupuesto, le gustan los “cruceros de una semana a muy bajo precio con Carnival” con puertos de escala como St. John y Halifax, Canadá.

¿Tienes más dinero y tiempo? También le gustan las opciones de Canadá de Royal Caribbean. Tiene un viaje de 10 noches “Fall Foliage Northbound” que comienza en Cape Liberty y termina en Quebec, junto con otras opciones. También sugiere consultar la oferta de Holland America. Los cruceristas también pueden consultar otros puntos de partida, como Baltimore y Boston.

Desde Baltimore, Adam Wolf, de Adventure Horizons LLC, una agencia independiente de la red Avoya Travel, secunda la idea.

“Los cruceros con el follaje otoñal a Nueva Inglaterra y Canadá en septiembre y octubre, con salidas desde varias ciudades estadounidenses y canadienses, son una forma estupenda de ver el cambio de color de las hojas mientras se visitan puertos de escala pintorescos e históricos como Newport, Rhode Island; Bar Harbor, Maine y varios puertos de las provincias marítimas del este de Canadá”.

Baviera, Alemania

Una vista aérea del famoso castillo de Neuschwanstein rodeado de la gloria otoñal bávara.Crédito: pilat666/Adobe Stock

Para quienes desean un destino otoñal clásico, es difícil superar a Baviera, en Alemania.

La encantadora ciudad de Múnich es la gran central del estado más grande del país. Si quieres disfrutar de su famoso Oktoberfest, marca en tu calendario el mes de septiembre: en 2022 se celebrará del 17 de septiembre al 3 de octubre. Esta será la 187ª versión del evento. Y vayamos a lo que realmente quieres saber: ¿Cuánto costará un litro de cerveza? En 2022, los precios están fijados entre 12,60 y 13,80 euros (entre US$ 13 y 14).

Si lo que buscas es un paisaje impresionante, imagínate el romántico castillo de Neuschwanstein, cerca de la frontera con Austria, con un telón de fondo de hojas otoñales doradas, naranjas y rojas.

La fortaleza del dólar frente al euro será un aliciente más para los estadounidenses. Y al estar en el corazón de Europa, Baviera es un viaje relativamente corto para muchos millones de europeos.

Buenos Aires

La ronda de otoño de 2022 es buena para los hispanohablantes, y la capital de Argentina resulta ser una elección intrigante al entrar en la primavera.

Keyes dijo que está viendo algunas gangas en las tarifas aéreas para los vuelos a Buenos Aires.

Kareem George, de Culture Traveler, afirma: “Debido a la actual fortaleza del dólar estadounidense, tanto Argentina como Sudáfrica son valores increíbles en este momento. La afluencia de visitantes aún no ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, lo que significa menos aglomeraciones y mayores niveles de servicio”.

En La Boca, el colorido puerto original de Buenos Aires, el tango es una atracción. Y ni siquiera es necesario acudir a los clubes sociales; el tango se baila dondequiera que haya espacio, incluso en las calles y los parques. El Festival y Campeonato Internacional de Tango de Buenos Aires 2022 se celebra del 6 al 18 de septiembre.

Bailar puede dar hambre. El Fogón Asado, donde se sirve un menú degustación de seis platos con cóctel, postre y café (y sí, la carne de res forma parte del paquete), es una de las propuestas que más ha gustado en Internet.

Hawai

Keyes se mostró más entusiasmado con las islas hawaianas que con cualquier otra elección. Dijo que el mes menos popular para el turismo en Hawái es septiembre, un momento perfecto para ir si no te gustan las multitudes y sí “una tonelada de grandes ofertas”.

En la primera quincena de agosto, encontró ocasionalmente precios de ganga desde la costa oeste de EE UU: menos de US$ 200 por un viaje redondo.

Lauren Doyle, de The Travel Mechanic, miembro de Ensemble Travel Group, está de acuerdo.

“Hawai es ideal para el otoño porque la mayoría de los niños vuelven a la escuela, el avistamiento de ballenas es maravilloso en esa época del año y las multitudes tienden a ser menores que en el verano. … Es el lugar definitivo para relajarse [o tener] aventuras o un poco de ambas cosas”.

Si el avistamiento de ballenas jorobadas te parece atractivo, GoHawaii.com dice que “el Canal Auau, de poca profundidad, entre Maui, Molokai y Lanai, es uno de los mejores destinos de observación de ballenas del mundo”.

¿Buscas algo más desafiante? Las escaleras del Monumento Estatal de Diamond Head suponen un reto de subida, pero tus ojos agradecerán el ardor muscular de tus piernas en cuanto admires las vistas impresionantes. Es tan popular que ahora es necesario reservar.

Las Azores

La montaña más alta de Portugal no está en el continente europeo. Es el volcán de las Azores Montanha do Pico, en la isla de Pico. Abajo se ve el pueblo de Madalena al atardecer.Crédito: Klara Bakalarova/Adobe Stock

¿Está Hawai demasiado lejos? Para los europeos, los norteafricanos y los estadounidenses y canadienses del Atlántico que no quieren pasar demasiado tiempo en un avión, a Keyes le gusta “el Hawai de Europa, las Azores”.

Son un collar de nueve islas en medio del Atlántico que forman parte de Portugal.

“Las Azores son un destino precioso… con preciosas playas y montañas y excursiones”, dice Keyes.

Se pueden ver las raíces volcánicas de las islas por todas partes. Piscinas termales, exuberantes calderas, lagos en cráteres y géiseres forman parte del paisaje.

Los amantes del vino pueden visitar la isla de Pico. La Cooperativa Vitivinícola, situada en la capital de la isla, Madalena, organiza catas informales. Y la segunda semana de septiembre se celebra la Fiesta de la Vendimia.

Septiembre suele ser la temporada alta de huracanes en el Atlántico; las Azores pueden verse afectadas, pero las tormentas son menos frecuentes y menos severas que en el Caribe y en las costas del Atlántico y del Golfo de Estados Unidos, dice el equipo de CNN Weather. Aun así, hay que estar atento a las previsiones meteorológicas, sobre todo a principios del otoño.

¿Vacaciones en Ucrania? Esta agencia de viajes busca revivir el turismo en el país en medio de la guerra

Precios de los viajes en el otoño boreal

La aplicación de reservas de viajes Hopper informa de la mejora de los precios, diciendo recientemente que las tarifas aéreas internacionales de ida y vuelta han bajado casi un 20% respecto a los precios del verano para viajar en septiembre y octubre. Eso marca una caída de alrededor de US$ 180, “pero todavía un 17% más alto que los niveles de 2019”, dijo Hopper en un correo electrónico reciente.

Los vuelos más baratos son geniales, pero ¿el caos de los viajes de verano se extenderá al otoño? “Creo que va a disminuir”, dijo Keyes.

“No es que no vaya a haber cancelaciones de vuelos en otoño, pero no creo que se registre el mismo grado de cancelaciones generalizadas, porque incluso cuando haya tormentas, las aerolíneas tendrán más holgura en el sistema para absorber esos problemas porque no van a estar al máximo de su capacidad”.

En cuanto a los viajes por carretera en otoño, podrían ser más factibles para las personas con un presupuesto ajustado. Tras un fuerte repunte mundial, los precios de las gasolineras han bajado últimamente en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, por ejemplo.

Los viajes de otoño podrían seguir siendo intensos. Paula Twidale, vicepresidenta sénior de viajes de la AAA, dijo que el grupo de planificación de viajes y clubes de automovilismo “sigue registrando tendencias fuertes de reserva de viajes, cruceros, vuelos, hoteles y alquileres de autos, y esperamos que esta tendencia continúe en otoño y durante la temporada de vacaciones”. La AAA recomienda tener un plan A, B y C.

