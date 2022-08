¿A quién le condonarán los préstamos para estudiantes en EE.UU.? Los pasos a seguir y otras respuestas clave

(CNN) — El presidente Joe Biden anunció el miércoles su plan para abordar la deuda de préstamos estudiantiles, que incluye…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El presidente Joe Biden anunció el miércoles su plan para abordar la deuda de préstamos estudiantiles, que incluye la condonación de la deuda para ciertos prestatarios y la extensión del congelamiento de pagos relacionado con la pandemia.

El gobierno de Biden ya ha cancelado casi US$ 32.000 millones de los US$ 1,6 billones en deuda estudiantil federal pendiente al expandir los programas de condonación existentes para trabajadores del sector público, prestatarios discapacitados y estudiantes que fueron estafados por universidades con fines de lucro.

Biden anuncia alivio de préstamos estudiantiles para prestatarios que ganen menos de US$ 125.000 al año

A continuación los detalles que CNN ha recopilado sobre el nuevo plan de Biden, incluyendo cuánto se condonará y quién es elegible.

¿Quién califica?

El plan se aplica a los prestatarios o deudores de préstamos estudiantiles federales.

¿Cuánto alivio económico obtendrán?

El monto de la deuda condonada depende de si el prestatario recibió una beca Pell para asistir a la universidad. Una beca federal Pell solo se otorga a estudiantes universitarios que “muestran una necesidad económica excepcional y no han obtenido una licenciatura, un posgrado o un título profesional” y “no tiene que pagarse, excepto en ciertas circunstancias”, según la oficina de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación.

Los prestatarios individuales que ganen menos de US$ 125.000 al año y las parejas casadas o cabezas de familia que ganen menos de US$ 250.000 al año tendrán una condonación de hasta US$ 10.000 de su deuda de préstamos estudiantiles federales si no recibieron una beca Pell como estudiante universitario, según el sitio web de la FSA.

Los prestatarios individuales que ganen menos de US$ 125.000 al año y las parejas casadas o cabezas de familia que ganen menos de US$ 250.000 al año pero que recibieron una beca Pell como estudiante universitario tendrán una condonación de hasta US$ 20.000 de su deuda de préstamo estudiantil.

¿Qué pasos deben tomar los prestatarios elegibles?

Casi 8 millones de prestatarios pueden recibir la condonación de la deuda automáticamente porque el Departamento de Educación ya tiene su información de ingresos, dice la FSA.

La administración de Biden lanzará una solicitud en las próximas semanas para que los prestatarios proporcionen su información de ingresos o si los prestatarios no están seguros si el departamento cuenta con su información de ingresos. La FSA dice que la solicitud estará disponible antes de que finalice el congelamiento de pagos del préstamo federal para estudiantes el 31 de diciembre.

Los prestatarios pueden registrarse para recibir actualizaciones sobre cuándo se abre la solicitud en la página de suscripciones del Departamento de Educación.

¿Cómo funcionarán los pagos futuros de la deuda restante?

El pago de préstamos estudiantiles se congelará nuevamente hasta el 31 de diciembre de 2022, y los pagos comenzarán en enero de 2023.

El gobierno también propone una regla para crear un nuevo plan de pago con base en los ingresos para que los prestatarios paguen no más del 5 % de sus ingresos mensuales en préstamos para estudios universitarios, una disminución del umbral actual del 10 %.

La regla también aumentaría la cantidad de ingresos que se consideran “ingresos no discrecionales”, por lo que ningún prestatario que gane menos del 225 % del nivel federal de pobreza tendrá que hacer un pago mensual.

Para los prestatarios con saldos de préstamos de US$ 12.000 o menos, los saldos de préstamos serían perdonados después de 10 años de pagos en lugar de la marca actual de 20 años, según el nuevo plan de pago propuesto con base en ingresos.

Y para ayudar a evitar que el saldo del préstamo de un prestatario aumente mientras el individuo realiza pagos mensuales, según la regla propuesta, la administración de Biden cubriría los intereses mensuales impagos, incluso si el pago mensual es de US$ 0 debido al nivel de ingresos del prestatario.

Katie Lobosco de CNN contribuyó a este reporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.