1BrooklinCpun 23.20 +12.96 Up126.6 2AridisPhr 2.47 +1.35 Up120.5 3ComeraLfn 3.93 +2.08 Up112.4 4PagayaTcAn 24.82 +13.11 Up112.0 5InflaRx 2.74 +1.39 Up103.0 6BluWtrVacn 3.35 +1.44 Up 75.4 7SentiBiosc 3.13 +1.27 Up 68.3 8Meihuan 4.74 +1.86 Up 64.4 9MaxeonSlrT 17.25 +6.51 Up 60.6 10Sunworks 2.38 +.77 Up 47.8 11SKYXPlatn 5.99 +1.93 Up 47.5 12Aemetish 7.35 +2.33 Up 46.4 13NextDecade 7.07 +2.23 Up 46.1 14RedboxAn 4.36 +1.31 Up 43.0 15ArrayTechlf 16.85 +4.96 Up 41.7 16NanoLabsn 9.62 +2.83 Up 41.7 17SIGATech 17.19 +5.03 Up 41.4 18SmithMdlnd 19.87 +5.53 Up 38.6 19CoreScin 2.51 +.68 Up 37.2 20Sunrun 32.69 +8.85 Up 37.1 21FaZeHldgn 13.09 +3.51 Up 36.6 22FirstSolar 99.17 +26.58 Up 36.6 23BelFuseB 24.73 +6.52 Up 35.8 24EosEngyA 3.17 +.83 Up 35.5 25InfrEngAlt 14.12 +3.69 Up 35.4 DOWNS Name LastChgPct. 1ZhongYangn 9.99 —11.85 Off 54.3 2ExelaTchrs 1.42 —1.64 Off 53.6 3ViraxBiolabn 5.40 —4.94 Off 47.8 4Nanobiotx 2.32 —1.40 Off 37.7 5EnvericBiors 6.40 —3.26 Off 33.7 6Otonomy 1.43 — .60 Off 29.6 7PainTherap 16.33 —6.60 Off 28.8 8SNDLIncrs 2.25 — .87 Off 27.9 9JECleann 1.97 — .76 Off 27.8 10AeroCleann 6.09 —2.34 Off 27.8 11DataseaInc 1.49 — .56 Off 27.3 12WaveLifeScin 2.54 — .95 Off 27.2 13LuluFashn 5.60 —2.03 Off 26.6 14Roku 65.52 —23.32 Off 26.2 15Nuvectisn 8.80 —3.12 Off 26.2 16MotusGIHlrs 4.00 —1.40 Off 25.9 17Yoshitsun 1.75 — .55 Off 23.9 18TranWEnt 2.47 — .74 Off 23.1 19LexiconPhm 2.38 — .70 Off 22.7 20Travelzoo 5.09 —1.43 Off 21.9 21PorchGrp 1.93 — .54 Off 21.9 22AuriniaPhm 8.18 —2.19 Off 21.1 23Cellectarrs 3.92 —1.03 Off 20.8 24TenableHld 38.65 —10.14 Off 20.8 25Kidpikn 1.97 — .51 Off 20.6 —————————

