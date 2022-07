CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 835 839¼ 835 839¼ —4½ Sep 855¼ 869½ 830¼ 835½ —21 Dec 870 885¼ 847¼ 851½ —21 Mar 881¾ 899¼ 861¼ 865 —20¾ May 886¾ 904½ 867½ 872¾ —18½ Jul 891½ 891½ 852¾ 857¾ —17¾ Sep 866¾ 877½ 845 848¾ —18½ Dec 859¾ 872¼ 841¼ 844¾ —17¾ Mar 854¼ 854¼ 854 854 +3 Jul 803 803 791½ 791½ —18¼ Est. sales 33,931. Mon.’s sales 92,475 Mon.’s open int 285,765, up 1,089 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 781 785¼ 767 767 —14¼ Sep 637 641¾ 614 616¾ —20¼ Dec 629½ 634¼ 603¼ 606 —23 Mar 633½ 638¾ 608½ 611¼ —22¼ May 636 640 611 614¼ —21 Jul 632¼ 635¾ 608 611¾ —19¼ Sep 590½ 590½ 572½ 578½ —12 Dec 572½ 574¼ 559¼ 566½ —6¾ Mar 580½ 580½ 567¼ 574½ —6½ May 571¾ 575¼ 570 575¼ —8½ Jul 582½ 582½ 573¼ 573¾ —8½ Dec 529¾ 529¾ 519 522 —8½ Dec 506 506 501 503½ —4¾ Est. sales 157,553. Mon.’s sales 352,564 Mon.’s open int 1,327,853 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 490½ 497½ 479 479 —12¼ Dec 467¾ 470 451¾ 451¾ —16¼ Est. sales 82. Mon.’s sales 135 Mon.’s open int 2,443 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1650 1656 1617½ 1617½ —23½ Aug 1522 1533½ 1484 1487¼ —34¾ Sep 1425¼ 1436¼ 1385½ 1388¾ —34¾ Nov 1405 1418 1366½ 1370¾ —34¼ Jan 1409¾ 1421½ 1371½ 1375 —34¾ Mar 1402½ 1413 1365¾ 1368½ —33¾ May 1405¾ 1409¾ 1365¼ 1367¾ —32½ Jul 1398½ 1404¼ 1361¾ 1365¼ —30¾ Aug 1350 1350 1350 1350 —20¾ Nov 1298 1298½ 1265½ 1268 —26 Jul 1260¼ 1260¼ 1260¼ 1260¼ —16 Nov 1206¾ 1210½ 1200½ 1210½ —6¼ Est. sales 67,462. Mon.’s sales 133,079 Mon.’s open int 617,988 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 63.80 64.14 61.04 61.21 —2.51 Sep 62.41 62.87 59.95 60.00 —2.36 Oct 61.55 62.07 59.20 59.34 —2.23 Dec 61.30 61.90 58.94 58.98 —2.33 Jan 60.92 61.48 58.72 58.86 —2.12 Mar 60.25 60.60 58.24 58.33 —2.02 May 59.85 60.19 57.90 58.03 —1.88 Jul 59.07 59.74 57.59 57.70 —1.76 Aug 58.13 58.13 58.13 58.13 —.73 Dec 57.09 57.09 56.08 56.08 —1.70 Est. sales 48,460. Mon.’s sales 93,087 Mon.’s open int 368,811 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 480.00 480.50 478.30 480.00 —2.90 Aug 434.10 435.80 426.60 429.20 —3.70 Sep 410.90 414.20 405.10 406.40 —4.60 Oct 401.00 403.70 393.80 394.80 —5.40 Dec 400.90 404.50 394.20 395.20 —5.70 Jan 399.30 403.00 393.70 394.60 —5.80 Mar 395.70 399.60 390.50 391.30 —5.70 May 394.30 394.40 388.90 389.00 —5.20 Jul 392.50 392.50 387.30 387.30 —5.20 Aug 381.80 381.80 381.80 381.80 —4.50 Oct 363.00 363.00 363.00 363.00 —4.90 Dec 365.60 365.60 362.40 362.50 —5.20 Est. sales 28,665. Mon.’s sales 82,912 Mon.’s open int 402,516, up 4,496

