Las 5 frases más llamativas del discurso de Pedro Castillo al cumplir un año como presidente de Perú

(CNN Español) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, cumplió un año de mandato en medio de polémicas, y con cinco investigaciones en su contra, cuatro por presunta corrupción.

Castillo, quien ha rechazado las acusaciones y asegura que hay un complot en su contra para removerlo del cargo, se defendió de los señalamientos en su discurso al cumplir un año de Gobierno.

Imágenes fuera del Parlamento durante el discurso mostraron protestas a favor y en contra de Castillo, aunque no multitudinarias. Algunos congresistas y funcionarios (como la defensora del Pueblo) no asistieron y otros se retiraron del recinto legislativo en rechazo a las burlas al presidente durante el discurso. Otros, como Rosangella Barbarán, dieron la espalda a Castillo y se oyeron gritos de pedidos de renuncia por parte de parlamentarios.

Las seis principales acciones de Pedro Castillo en el Gobierno tras un año de mandato

Pedro Castillo: “Debo admitir que hemos cometido errores”

Castillo ha tenido cuatro cambios de gabinete y casi 60 ministros diferentes (siete solamente del Interior). Además, ha afrontado críticas por la designación del presidente de su Consejo de Ministros Guido Bellido Ugarte al comienzo del mandato, su propuesta de castración química para violadores, el reciente estado de emergencia y orden de inmovilidad ante las protestas.

Castillo dijo que ha cometido errores “con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y burlaron de ella (sic)”.

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, dijo en CNN que “muchos” de los ministros nombrados han sido “cuestionados por falta de idoneidad o vinculación con temas delictivos”.

“Un país doblegado por la corrupción, por los turbios negocios”

Pedro Castillo, cuyo mandato ha sido señalado por posible corrupción y enfrenta varias investigaciones, dijo que su Gobierno va a corregir “aspectos que concitan especial preocupación de la ciudadanía en materia de transparencia, probidad e integridad pública”.

Castillo señaló a principios de año que la Fiscalía era parte de un complot en su contra para desestabilizar su Gobierno.

La Fiscalía investiga a Castillo por el presunto delito contra la administración de Justicia y encubrimiento personal, esto tras la destitución de Mariano González del Ministerio del Interior después de que González creó un equipo policial de apoyo a la Fiscalía para buscar a quienes estén prófugos de la Justicia. González acusó a Castillo de obstruir la labor de las autoridades.

Castillo le dijo en enero a CNN que no obstruye a la Justicia: “El que nada debe nada teme”, dijo en ese entonces.

Los abogados de Castillo ha interpuesto recursos buscando la nulidad de las investigaciones basados de la inmunidad de la que goza el presidente.

Crisis política en Perú: Pedro Castillo enfrenta 5 investigaciones por presunta corrupción

La oposición en el Parlamento ha promovido dos mociones de vacancia que buscaron apartar al mandatario en el poder, pero no lograron los votos necesarios.

Esta semana el exsecretario del Palacio de Gobierno de Perú Bruno Pacheco se entregó a las autoridades luego de permanecer prófugo más de 100 días. El exfuncionario, que renunció en noviembre de 2021, es investigado por la Fiscalía por sospechas de formar parte de una organización criminal, presuntamente liderada por el presidente Pedro Castillo, para otorgar ilegalmente licitaciones de obras públicas. Castillo ha negado esta teoría fiscal y se dijo “satisfecho” tras haber respondido las preguntas de la institución el mes pasado.

“Me someto a la justicia… y no a la justicia mediática”

“He jurado por Dios y por la patria servir a mi país. Los insultos y las burlas no me harán retroceder, al contrario me fortalecerán con fe de convicción”, dijo Castillo en el discurso.

“Aún cuando se injuria a mi familia a diario y se ofende la majestad de la Presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretender imputar con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática. Mi deber es decir siempre la verdad”.

Castillo es el primer presidente en funciones investigado en la historia del país.

Castillo está siendo analizado con lupa por la Fiscalía de la Nación en torno a cinco causas en su contra, entre las que constan tráfico de influencias, patrocinio ilegal, y otras más. Si llegara a ser encontrado culpable en alguno de estos casos, Benji Espinoza, el abogado de Castillo, dijo que la Constitución dice que al presidente no se le puede investigar salvo por traición a la patria.

En el Parlamento también existe una acusación constitucional contra el presidente por traición a la patria por las declaraciones que dio a CNN en enero en referencia sobre a una consulta sobre el reclamo de Bolivia por acceso al mar.

“En este segundo año no voy a poner la otra mejilla”

Castillo dijo que en su primer año de gestión “he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo peruano”.

Pedro Castillo derrotó a Keiko Fujimori en segunda vuelta en 2021.

“En este segundo año no voy a poner la otra mejilla sino extenderle la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo a partir de los objetivos nacionales de desarrollo”.

Según Castillo, “se ha ocultado lo que hemos hecho en estos 12 meses”.

“Desde los poderes fácticos y la oligarquía existe un empeño por minar al Gobierno del pueblo”

El primer año de Castillo como presidente ha estado marcado por los intentos de la oposición en el Congreso de Perú para destituirlo y los pedidos de renuncia en su contra, y de acuerdo con la consultora Ipsos, el presidente tenía en abril un nivel de desaprobación del 76%, con una aprobación del 19%.

“Los insultos y las burlas no me harán retroceder, al contrario, me fortalecerán”, dijo en el discurso.

Castillo, quien renunció de manera “irrevocable” al partido Perú Libre, por el cual compitió y ganó las elecciones de 2021, dijo que su salida fue respetando el “partido y a sus bases construidas en la campaña”. Además, compartió el documento que habría presentado ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones.

El mandatario, quien en el discurso este 28 de julio enumeró una serie de los que considera logros de su Gobierno, dijo que no han tenido “un minuto de tregua” y que “se van a cansar de buscar las pruebas, porque no las van a encontrar” al referirse a las investigaciones en su contra y criticó a los medios de comunicación.

“Si se presenta la información, no existe la mínima ni la real valoración del impacto de estos hechos, porque a los medios, empeñados en desestabilizar al Gobierno, no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo”.

Con información de Germán Padinger y Jimena de la Quintana

