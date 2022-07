Eurocopa y Copa América Femenina: las mejores jugadoras de las finales 2022

share via email

(CNN Español) — La Eurocopa y la Copa América femeninas, los torneos de fútbol de mujeres más importantes a nivel selección en los continentes europeo y americano, han llegado a su punto máximo y nos esperan grandes finales en ambos casos.

En los dos torneos, las selecciones anfitrionas, Colombia e Inglaterra, pudieron alcanzar la final y buscarán coronarse ante su gente.

En el caso de Europa, la anfitriona Inglaterra se medirá ante la históricamente poderosa selección de Alemania. Si bien las inglesas son favoritas por estar en casa, será un partido muy emocionante pues ambas escuadras son las que mejor fútbol desplegaron en la Eurocopa Femenina 2022. Esta final se jugará este domingo 31 de julio a las 12 p.m, ET.

En cuanto a Sudamérica, la anfitriona Colombia se enfrentará a la selección de Brasil. Ambos equipos llegaron a la final con paso perfecto, sin perder ni empatar un solo partido. Las colombianas tratarán de doblegar el enorme dominio histórico de las brasileñas en esta competencia, quienes ganaron el torneo en siete ocasiones (de ocho que se han jugado hasta el momento y la nueve a días de disputarse). El encuentro decisivo se llevará a cabo este sábado 30 de julio a las 8 p.m. ET.

Estas cuatro selecciones finalistas llegan con grandes jugadoras en sus plantillas, y para que ello sucediera tuvieron que dejar atrás a competidoras de talla mundial de otros equipos (sin contar a Alexia Putellas, la mejor jugadora de FIFA The Best 2021, quien se lesionó), entre ellas:

Christiane Endler, líder de la selección de Chile, reciente multicampeona de clubes con el Lyon y premio FIFA The Best a mejor portera 2021.

Stina Blackstenius, jugadora sueca pronosticada a ser la mejor de la Eurocopa 2022 y anotadora de seis goles con el Arsenal en su primera temporada con el equipo (la 2021/2022).

Aitana Bonmatí, joven mediocampista española que había sido prevista como la estrella revelación de la Euro 2022 y además llegó a la final de la Champions League con el Barcelona en la temporada 2021/2022.

Estefanía Banini, estrella argentina del Atlético de Madrid que tuvo una enorme Copa América 2018 (3 goles y 3 asistencias) y que en la edición 2022 acabó su participación como una de las mejores asistentes (con 3).

Jessica Martínez, paraguaya emblema de su selección que en la temporada 2021/2022 logró su mejor marca goleadora (6 anotaciones) en la liga española con Sevilla y que en la Copa América 2022 acabó su participación con 3 goles.

Ada Hegerberg, la superestrella noruega que, si bien no tuvo una participación destacada en la Euro 2022, es la máxima anotadora de clubes en toda Europa y leyenda del Lyon de Francia.

Delphine Cascarino, la mediocampista francesa que tuvo un gol en la Eurocopa 2022 y perdió en semifinales contra Alemania. Es superestrella del poderoso Lyon (actual campeón de Francia y de Champions League).

Deyna Castellanos, la capitana y goleadora de Venezuela. Fue la más destacada de su selección en la Copa América 2022 con tres goles, incluyendo uno en el partido por el repechaje al Mundial 2023 (que perdió contra Chile).

¿Quiénes son las mejores jugadores de las finalistas de la Eurocopa y Copa América?

Las anteriores futbolistas tienen grandes números en su palmarés, pero fueron superadas por otras estrellas de las selecciones que llegaron a la final. Aquí algunas de ellas.

De izquierda a derecha, Linda Caicedo, Adriana, Beth Mead y Alexandra Popp, cuatro de las mejores futbolistas de las finales de la Copa América y la Eurocopa femeninas 2022. (Imagen: elaborada con fotos de Getty Images)

Finalistas de Copa América

Brasil

Adriana Leal da Silva, también conocida como Maga, es, hasta antes de la final, la máxima goleadora de la Copa América 2022, con 5 anotaciones de 11 remates a puerta, señala la Conmebol. En las temporadas 2020 y 2021, fue campeona de la liga brasileña con el Corinthians, señala el sitio especializado Sports Reference. En la 2020, fue la máxima anotadora de Corinthians con 6 goles.

Debinha es otra de las artilleras del fútbol brasileño femenino. En la actual Copa América se encuentra apenas un escalón abajo de Maga, pues lleva 4 goles de 11 remates a puerta. Se formó profesionalmente en el North Carolina Courage de Estados Unidos, donde fue campeona en las temporadas 2018 y 2019.

Beatriz Zaneratto João Zaneratto, conocida como Bia, ha sido una de las mejores jugadoras del actual torneo sudamericano, en donde acumula 3 goles y 4 asistencias. Además, en esta competencia lleva dos partidos consecutivos anotando y asistiendo. Lleva 3 temporadas con el Palmeiras, que va en primer lugar este 2022.

Colombia

Linda Caicedo es la joven superestrella de Colombia. Con un gol suyo en la semifinal ante Argentina, llevó a su selección no solo a la final de Copa América, sino al Mundial 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora de 17 años, Caicedo debutó en 2019 con el América de Cali a los 14 años.

Leicy Santos está entre las mejores jugadores de la Copa América 2022. Hasta antes de la final, encabeza la tabla de mejores asistidoras con 4 junto con Zaneratto. Es estrella del Atlético de Madrid, la número 10 del equipo, con el que ganó la Supercopa española contra el Levante en 2021 y llegó a la final del mismo torneo en 2022, cuando sufrió una dura derrota 0-7 ante el Barcelona.

María Catalina Usme siempre será garantía dentro de la selección colombiana. Si bien en esta edición de Copa América lleva un gol, ha sido titular en todos los juegos. En la edición 2018, fue la goleadora y la que más remates realizó. Hace unos días, se convirtió en la máxima goleadora en la historia de su selección.

Finalistas de la Eurocopa

Inglaterra

Beth Mead es una de las máximas goleadoras de la actual Eurocopa 2022, con 6 anotaciones en 5 partidos jugados, y la mejor asistidora, con 5. Según previsiones de periodistas del deporte de la UEFA, Mead no estaba considerada entre las que podrían ser elegidas como la jugadora del torneo, pero gracias a sus goles y asistencias se está metiendo en la pelea. Mead es jugadora del Arsenal de Inglaterra desde 2017. En la temporada 2018/2019, fue campeona con el equipo y tuvo el mayor número de asistencias del torneo (12 en total).

Mary Earps es la estandarte de la portería inglesa. En cinco partidos jugados en la Eurocopa 2022, solamente ha concedido un gol y ha destacado con 10 atajadas, lo que guió a su selección a la final. Además, es una de las cuatro jugadoras con más minutos. Desde la temporada 2018/2019, Earps es la guardamenta del Manchester United, donde no ha podido quedar campeona de liga; un año antes, en la 2017/2018, fue campeona como portera del Wolfsburg.

Lauren Hemp es delantera del cuadro inglés. Si bien en esta Eurocopa lleva un gol y una asistencia (muy por debajo de Mead), a punto de cumplir 22 años es una de las mayores promesas de Inglaterra. Fue una de las más mencionadas por periodistas como mejor revelación y mejor jugadora joven. Desde 2018, es futbolista del Manchester City, donde aún no se ha podido coronar campeona; en la reciente temporada 2020/2021, fue la más goleadora del equipo con 10 anotaciones.

Alemania

Alexandra Popp es, sin dudas, la lideresa de la selección alemana. En la Eurocopa 2022, es la máxima goleadora junto a Beth Mead, con 6 anotaciones. La capitana de Alemania comenzó el torneo como suplente en el partido inaugural contra Dinamarca; al entrar de cambio, anotó su primer gol y desde ahí la delantera se adueñó de la posición. En seis temporadas con Wolfsburg, Popp ha ganado la Bundesliga cinco veces, aunque no ha logrado ganar la Champions League. Con Alemania fue medalla de oro en los Olímpicos de Río 2016.

Merle Frohms, la arquera alemana, ha tenido la misma relevancia en su selección que Earps en Inglaterra. En cinco partidos, solo ha permitido un gol y ha tenido siete salvadas. Frohms no había recibido goles hasta la semifinal contra Francia, donde desafortunadamente el balón rebota en el poste y luego en su espalda para colarse en la red. Su actual club es el Eintracht Frankfurt, donde la temporada pasada quedó en tercer lugar en Bundesliga y fue la guardamenta con más porterías en cero con 10.

Giulia Gwinn es defensa lateral de Alemania. Tal vez no es una posición que tenga los reflectores encima, pero su trabajo ha ayudado a mantener la solidez en la zona baja. Si hay alguien que ha corrido en la Eurocopa es Gwinn: en cinco partidos, ha recorrido 51,6 km, la mayor distancia en todo el torneo. Asimismo, ha recuperado 30 balones, con lo cual está en el top 15 de esta estadística. Desde la temporada 2019/2020, es jugadora del Bayern Munich, club con el quedó campeona en la 2020/2021 a la edad de 21 años.

