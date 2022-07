El Maratón de Londres de 2022 organizará la carrera en silla de ruedas con el mayor premio de la historia

(CNN) — En el Maratón de Londres del año pasado, los suizos Marcel Hug y Manuela Schär establecieron sendos récords…

(CNN) — En el Maratón de Londres del año pasado, los suizos Marcel Hug y Manuela Schär establecieron sendos récords en las carreras masculina y femenina en silla de ruedas.

Este año, los organizadores están estableciendo récords incluso antes de que comience la carrera. Este miércoles anunciaron que el Maratón de Londres de 2022 albergará las carreras en silla de ruedas más valiosas de la historia.

El premio total de ambas carreras aumentó US$ 57.800, pasando de US$ 141.700 en 2021 a US$ 199.500 en 2022.

Cada uno de los 10 primeros clasificados en las carreras masculina y femenina recibirá una parte de este total; los ganadores recibirán US$ 35.000, un aumento de US$ 10.000, mientras que el segundo puesto se llevará US$ 20.000 y el tercero US$ 15.000.

Habrá bonificaciones adicionales para los récords del recorrido y los tiempos más rápidos establecidos en los Flying 400 de la Abbott World Marathon Majors, una sección específica de 400 metros que se recorre a contrarreloj.

“Llevo corriendo maratones por todo el mundo desde 2013”, dijo Schär, defensora del título femenino, en un comunicado de prensa. “Ver lo que el Maratón de Londres ha hecho, y sigue haciendo, para promover las carreras en silla de ruedas debería ser un gran ejemplo para la sociedad”.

Shär comenzará la carrera como favorita, en consonancia con su condición de primera corredora mundial en silla de ruedas desde 2018, junto a la campeona paralímpica australiana Madison de Rozario, que ganó el maratón de Londres en 2018.

Schär ganó la carrera femenina en silla de ruedas en el maratón de Boston de 2022.

Otras excampeonas, la neerlandesa Nikita den Boer y la estadounidense Tatyana McFadden, también competirán, lo que hace una carrera reñida.

“El Maratón de Londres ha liderado durante muchos años la promoción, el apoyo y la exhibición de los mejores corredores en silla de ruedas del mundo”, dijo el director del evento, Hugh Brasher, en un comunicado de prensa.

“Estamos encantados de volver a hacerlo haciendo que las carreras en silla de ruedas de este año sean las más ricas de la historia y dando la bienvenida al mayor grupo de atletas en silla de ruedas que jamás hayamos reunido”.

En la carrera masculina, Hug estará acompañado por el campeón de 2019, el estadounidense Daniel Romanchuk, y el británico David Weir, ocho veces campeón.

“Que el Maratón de Londres se posicione y aumente el dinero de los premios para los atletas en silla de ruedas es realmente poderoso y establece un punto de referencia para todos los deportes a nivel mundial”, dijo Weir en un comunicado de prensa.

“Realmente aprecio, y siempre lo haré, lo que el Maratón de Londres está haciendo por las divisiones masculina y femenina de silla de ruedas”.

El Maratón de Londres de 2022 se celebrará el 2 de octubre.

