¿Cuántos números hay que tener para ganar el Mega Millions? ¿Cuánto se gana con 1, 2 y 3 números?

(CNN Español) — ¿Te sientes con suerte? Si tu respuesta es un rotundo sí, deberías probar la lotería de Estados Unidos, que actualmente está en un punto sumamente alto.

El premio mayor de Mega Millions se disparó a más de mil millones de dólares luego de que en el sorteo del martes nadie acertara a los números ganadores.

“Todas las jurisdicciones han informado y nadie ha ganado el premio mayor de Mega Millions. Entonces, el premio mayor ascenderá a US$ 1.025.000.000 (US$ 602,5 millones en efectivo)”, dijo a CNN la portavoz de la lotería, Marie Kilbane, en un correo electrónico.

El premio mayor de Mega Millions llega a más de mil millones de dólares

¿Cuántos números necesito para ganar el Mega Millions?

El siguiente sorteo de Mega Millions tendrá lugar el viernes 29 de julio a las 11 p.m. ET.

Para ganar el premio mayor, lo que necesitas es acertar a los seis números que se anuncian en el sorteo.

Por ejemplo, en el sorteo del martes, los números ganadores del premio mayor (que nadie acertó) fueron 7, 29, 60, 63, 66 y 15 (Mega Ball).

Otros premios con menos números

Si bien nadie se ha llevado el premio mayor, si atinas a menos de seis números también puedes ganar un premio.

El martes hubo ocho boletos que acertaron los primeros cinco números, con lo cual se ganaron US$ 1 millón cada uno. Ese es el premio estándar por los primeros cinco números.

Si aciertas los primeros cuatro números y el Mega Ball, ganas US$ 10.000.

Si son solo los primeros cuatro números, el premio es de US$ 500.

En tanto, te llevas US$ 200 si aciertas los primeros tres números y el Mega Ball.

El premio es de US$ 10 al acertar los tres primeros números.

También es de US$ 10 si aciertas los primeros dos números y el Mega Ball.

Si aciertas el primer número y el Mega Ball, te llevas US$ 4.

Y si atinas solamente el Mega Ball, el premio es de US$ 2 (lo que cuesta el boleto de Mega Millions).

Los premios incrementan (excepto el premio mayor) si optas por un Megaplier. Por ejemplo, un boleto del martes también acertó los primeros cinco números, pero ganó US$ 3 millones porque incluía un Megaplier opcional comprado por un dólar extra.

Si hay un boleto ganador el viernes, el premio mayor será el tercero más grande de Mega Millions en los 20 años de historia del juego, según el sitio web de esta lotería.

El premio mayor más grande de Mega Millions hasta el momento ha sido de US$ 1.537 millones, lo que ocurrió el 23 de octubre de 2018 por un boleto vendido en Carolina del Sur, dijo la lotería.

Con información de Chris Boyette.

