Carlos Sainz gana el GP de Gran Bretaña; “Checo” Pérez se recupera y consigue el segundo lugar

(CNN Español) — Carlos Sainz, de la escudería Ferrari, logró un fin de semana completo en Fórmula 1. El sábado…

(CNN Español) — Carlos Sainz, de la escudería Ferrari, logró un fin de semana completo en Fórmula 1. El sábado consiguió la pole position y este domingo se coronó en el Gran Premio de Gran Bretaña.

CONGRATULATIONS, CARLOS! 👏

We have ourselves a new race winner! And what a way to do it!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/nZhmBvq4op

— Formula 1 (@F1) July 3, 2022

En tanto, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, de Red Bull, se recuperó gracias a un safety car tras estar en el último lugar en las primeras vueltas del GP. Con ello, terminó en segundo lugar y fue votado como el piloto del día.

El podio lo completó Lewis Hamilton, de Mercedes, quien además logró la vuelta más rápida de la carrera.

El GP de Gran Bretaña se vio ensombrecido en la primera vuelta de la competencia, luego de que se registrara un fuerte accidente donde el monoplaza de Guanyu Zhou, de la escudería Alfa Romeo, se volteara y derrapara muchos metros. El halo de seguridad del auto sin duda fue clave para que Zhou saliera con vida y fuera dado de alta rápidamente.

Update: Zhou Guanyu has been declared fit and released from the Medical Centre.

— Formula 1 (@F1) July 3, 2022

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0

— 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@ZhouGuanyu24) July 3, 2022

Además del competidor de Alfa Romeo, otros pilotos se vieron afectados por el accidente, como George Russell, de Mercedes, quien salió corriendo de su auto para verificar que Zhou estuviera bien.

El piloto británico de Mercedes, George Russell, corre a comprobar el auto accidentado del piloto chino de Alfa Romeo, Guanyu Zhou. (Foto: BEN STANSALL/AFP vía Getty Images)

NORTHAMPTON, INGLATERRA – 03 DE JULIO: Zhou Guanyu de China, conduciendo el Alfa Romeo F1 C42 Ferrari, se estrella en la salida durante el Gran Premio de de Gran Bretaña, el 3 de julio de 2022 en Northampton, Inglaterra. (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.