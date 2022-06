Los adolescentes se enfrentan a una epidemia de falta de sueño. Te explicamos por qué

(CNN) — Los adolescentes de Estados Unidos no están durmiendo lo suficiente estos días, y la autora Lisa L. Lewis…

Lewis, madre de dos, ayudó a impulsar la primera ley de la nación en exigir un horario saludable para el inicio de clases para los adolescentes— una ley que entrará en vigor en California este verano boreal.

Su próximo libro, “The Sleep-Deprived Teen: Why Our Teenagers Are So Tired, and How Parents and Schools Can Help Them Thrive”, será lanzado este 7 de junio y en él detalla una serie de cuestiones que los padres y tutores deben saber sobre los adolescentes y el sueño.

El libro de Lisa L. Lewis, “The Sleep-Deprived Teen”, será lanzado el 7 de junio.

Lewis compartió por qué el sueño es tan relevante para los adolescentes, cuánto deben dormir y por qué necesitan dormir más que los adultos. También trata sobre todos los factores que impactan negativamente el sueño de los adolescentes: la tecnología, el género, la identidad sexual y el nivel socioeconómico, entre otros.

CNN conversó recientemente con Lewis para discutir su trabajo y para aprender más sobre cómo los padres y tutores pueden lograr que sus hijos duerman más.

Esta conversación fue editada y resumida para mantener su claridad.

CNN: ¿Qué te llevó a escribir un libro sobre adolescentes y el sueño?

Lisa Lewis: El asunto de los adolescentes y el sueño y los horarios de inicio de las escuelas llegaron a mi mente cuando entró al bachillerato mi hijo mayor, que ahora estudia en la universidad. En ese momento, la escuela iniciaba a las 7:30 a.m. y yo simplemente sabía que eso era demasiado pronto. Yo lo llevaba a la escuela, y todas las mañanas me daba cuenta de que realmente no estaba muy despierto. Cada tarde regresaba a casa realmente exausto.

Yo quería entender por qué la escuela comenzaba tan temprano. Lo que encontré es que era un asunto todavía más complejo. Ese mismo mes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron su informe de referencia sobre los tiempos de inicio de las escuelas, poco después de una declaración de políticas de la Academia Estadounidense de Pediatría sobre el tema. Sus recomendaciones eran que las escuelas secundarias y bachilleratos no debían comenzar antes de las 8:30 a.m. Eso es lo que hizo que me involucrara.

CNN: Entonces, ¿por qué los adolescentes necesitan tantas horas de sueño?

Lewis: Cuando comienza la pubertad, los adolescentes sufren un cambio en su ritmo circadiano, y sus relojes biológicos adoptan un horario más tardío. Esto también se relaciona con la liberación de melatonina, que prepara a nuestro cuerpo para dormir. Cuando los niños se convierten en adolescentes, la melatonina comienza a liberarse más tarde. Esto significa que los adolescentes no están listos para irse a dormir hasta las 11 p.m. y como esa melatonina no se desvanece hasta más tarde, los adolescentes necesitan despertar más tarde de lo que acostumbraban. De tal modo que duermen más.

CNN: ¿Cuántas horas de sueño deberían dormir los adolescentes?

Lewis: La mayoría de los adolescentes deberían dormir entre ocho y diez horas, según la National Sleep Foundation. La cantidad de sueño que requerimos a lo largo de nuestras vidas cambia. Cuando se trata de niños hasta los 13 años, ellos necesitan entre nueve y 11 horas. El rango recomendado para los adultos es de siete a nueve horas. Hay algunos adolescentes y adultos para quienes el rango menor de horas recomendadas sea suficiente. También hay adolescentes para los que 10 horas sea justo lo que necesitan. Desgraciadamente, muchos de los adolescentes no duermen ni siquiera el mínimo de ocho horas. Los datos de los CDC indican que en 2007, solo el 31% de los adolescentes dormían ocho horas o más. Para 2019, esa cifra se redujo a 22%. Estamos en una epidemia de falta de sueño para los adolescentes.

CNN: ¿Cuáles son las consecuencias de que los adolescentes no duerman lo suficiente?

Lewis: El sueño para los adolescentes es un amortiguador emocional y proporciona resiliencia emocional. Los adolescentes están pasando por una fase importante de desarrollo del cerebro, y el sueño es donde se produce gran parte de ese desarrollo. En el aula, los estudiantes que están dormidos no están aprendiendo. Los estudiantes que están allí y no están completamente despiertos no están aprendiendo bien. La privación del sueño limita la adquisición de información por parte de los estudiantes, impide la retención de la información y dificulta la capacidad de recuperar esa información.

Varios estudios han indicado que cuando las escuelas cambian a horarios de inicio más tardíos, ven mejoras en la asistencia y las tasas de graduación suben. En el caso de los deportes, el sueño mejora el rendimiento; además, el cuerpo de los adolescentes libera la hormona del crecimiento, que cura las lesiones cuando duermen, por lo que estar bien descansado es una ventaja competitiva. En general, los adolescentes bien descansados son más felices y sanos y tienen un mejor desempeño en la escuela. Son más resilientes emocionalmente. Y es más fácil convivir con ellos.

CNN: Además de los horarios de entrada temprana, ¿cuáles son otros factores externos que pueden perturbar el sueño de los adolescentes?

Lewis: El estrés es uno de los más importantes. Si tus hijos no pueden dormirse antes de las 11 de la noche, tienes que ver si están sobrecargados de trabajo o si tienen un horario excesivo. La tecnología es otro factor. Si un adolescente está despierto hasta la 1 o las 2 de la madrugada jugando videojuegos, eso también les quita horas de sueño. Hay otros factores. Los dolores menstruales pueden afectar al sueño. Sabemos que los adolescentes de minorías sexuales y de género duermen peor que sus compañeros, al igual que los adolescentes de color. También hay otros factores, como vivir en condiciones de hacinamiento, o en lugares ruidosos o donde los adolescentes no se sienten seguros, que pueden afectar al sueño.

CNN: ¿Cómo crees que el caos de los años de la pandemia ha afectado al sueño de los adolescentes?

Lewis: Creo que el mayor problema es la salud mental. Todos los grupos importantes han hecho sonar las alarmas sobre la salud mental de los adolescentes. En diciembre, el director general de Sanidad de EE.UU. emitió un aviso especial sobre la salud mental de los adolescentes. Los CDC publicaron el mes pasado nuevos datos que muestran que la salud mental ha empeorado en los adolescentes.

CNN: ¿Cómo pueden los padres y cuidadores convencer a los adolescentes de que necesitan dormir más?

Lewis: Sermonearlos no tiene el efecto deseado. Tener una conversación es más útil, especialmente si es una conversación continua. Hay que dar ejemplo de buenos comportamientos, como no usar la tecnología en la hora anterior a la hora de acostarse. Enséñales cosas como una rutina para relajarse. Nuestros cerebros no son como las computadoras: no lo apagas y te acuestas sobre la almohada y te quedas dormido. Lo importante es no forzar nada de esto.

CNN: ¿En qué momento se amplió tu proyecto a la abogacía?

Lewis: Fueron de la mano. Después de que salieran esos grandes informes, escribí un artículo de opinión para Los Angeles Times el otoño siguiente sobre por qué las escuelas deberían empezar más tarde por la mañana. Ese artículo fue leído por el senador del Estado de California Anthony Portantino, que también lo tenía en la mira. Empezó a estudiar el tema y presentó un proyecto de ley sobre los horarios de inicio de las clases en febrero de 2017. Me puse en contacto con una organización nacional sin ánimo de lucro llamada Start School Later y creé una sección local. A medida que el proyecto de ley avanzaba, acabé testificando ante el comité de educación del estado. Fue un largo proceso que culminó con la aprobación del proyecto de ley por parte del gobernador Gavin Newsom en 2019.

CNN: ¿Por qué es significativa esta nueva ley?

Lewis: La nueva ley entra en vigor el 1 de julio, y es la primera de su tipo en la nación que requiere horarios saludables de inicio de la escuela secundaria. Especifica que para las escuelas secundarias públicas y privadas subvencionadas, las horas de inicio no pueden ser más tempranas que las 8 a.m., y para los bachilleratos, las horas de inicio no pueden ser más tempranas que las 8:30 a.m. Leyes similares en otros lugares han demostrado ser exitosas. Hasta ahora, la ciudad más grande que ha cambiado sus horarios de inicio es Seattle; lo hicieron en 2016.

La ciudad hizo todas estas encuestas antes y después de ese cambio, y aprendieron que los estudiantes obtuvieron 34 minutos adicionales de sueño en las noches de escuela una vez que se retrasaron los horarios de inicio. Eso es enorme.

CNN: ¿Cuáles son las grandes preguntas que investigarás ahora?

Lewis: Hasta ahora, California es el único estado que ha promulgado una ley de este alcance. Eso deja bastante margen para trabajar con otros estados. En este momento, tanto Nueva York como Nueva Jersey tienen proyectos de ley activos sobre este tema, pero ningún otro estado ha aprobado una ley como esta. Hay una gran oportunidad para estudiar la posibilidad de hacer esto en todos los demás estados; la falta de sueño de los adolescentes no es solo un problema de California. Es algo en lo que me centraré durante bastante tiempo.

Matt Villano es un escritor y editor residente en California. Su trabajo ha aparecido en The New York Times, CNN y otros medios.

