Los 10 estados con la gasolina más cara en EE.UU.

(CNN Español) — El galón de gasolina alcanzó este fin de semana por primera vez un promedio récord de US$ 5 en Estados Unidos. Si vives en algunos estados del oeste como California, sin embargo, ya te toca pagar un precio muy superior para llenar el tanque del automóvil.

California es el estado donde, al lunes 13 de junio, el galón de gasolina regular cuesta más caro: US$ 6,43, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés). Es el único estado donde, por el momento, el galón de gasolina regular supera los seis dólares.

El galón en California ya había superado con creces los US$ 5 hace un mes, según los datos de la organización, que permite visualizar en ese link el promedio en los diferentes condados. El condado con los precios minoristas más altos es el de Alpine, donde alcanzan los US$ 7,77.

Le sigue Nevada, donde el galón se está comercializando a US$ 5,65. El tercer lugar lo ocupa Illinois, donde está a US$ 5,56, apenas unos centavos por debajo del precio de Nevada.

En términos generales, los precios más caros se encuentran en los estados del oeste, mientras que los más convenientes están hacia al sureste.

Aquí, el listado de los 10 estados donde la gasolina cuesta más cara según los promedios diarios elaborados por la organización (cifras redondeadas):

California: US$ 6,43

Nevada: US$ 5,65

Illinois: US$ 5,56

Washington: US$ 5,54

Oregon: US$ 5,53

Hawai: US$ 5,53

Arizona: US$ 5,31

Ciudad de Washington (Distrito de Columbia): US$ 5,26

Indiana: US$ 5,22

Michigan: US$ 5,21

En el otro extremo de la lista se encuentran Georgia, Mississippi y Arkansas, los tres estados con la gasolina más barata a la fecha de hoy.

Si estás planeando un viaje, la AAA cuenta con una calculadora que te permite saber, con base en el origen, destino y modelo del auto, cuánto gastarás en gasolina.

El efecto en cadena del precio de la gasolina

El aumento de los precios de la gasolina influye en el costo que pagan los consumidores por una amplia gama de bienes y servicios que están aumentando a su ritmo más rápido en 40 años, según el informe de inflación del Gobierno del viernes pasado.

La inflación, a su vez, hizo que la confianza del consumidor alcanzara un mínimo histórico el viernes, según una encuesta de la Universidad de Michigan. Las preocupaciones sobre lo que hará la Reserva Federal para combatir la inflación han hecho que las acciones estadounidenses se desplomen en los últimos meses, acabando con miles de millones en la riqueza de los hogares.

El problema de la oferta

Además de la fuerte demanda de gasolina, también existe un problema de oferta que está elevando el precio tanto del petróleo como de la gasolina. La invasión rusa de Ucrania y las sanciones a Rusia impuestas en Estados Unidos y Europa desde entonces son un factor importante, ya que Rusia se encontraba entre los principales exportadores de petróleo del mundo. Pero es solo una parte de la causa.

El petróleo es una materia prima comercializada en los mercados globales. Estados Unidos nunca ha importado cantidades significativas de petróleo de Rusia, pero Europa ha dependido tradicionalmente de las exportaciones rusas. La reciente decisión de la Unión Europea de prohibir los envíos de petroleros desde Rusia hizo que los precios del petróleo se dispararan a nivel mundial.

Otros factores más allá de la retirada de Rusia del mercado mundial son la limitación de la oferta. La OPEP y sus aliados han reducido drásticamente la producción de petróleo a medida que la demanda de petróleo se desplomó en los primeros meses de la pandemia, ya que gran parte de las empresas del mundo cerraron y la gente se quedó cerca de casa.

La capacidad de producción y refinación de petróleo de EE.UU. tampoco se ha recuperado completamente a los niveles previos a la pandemia. Y debido a que los precios son aún más altos en Europa, algunas refinerías estadounidenses y canadienses que normalmente abastecerían el mercado estadounidense con gas están exportando gasolina a Europa.

Con información de Chris Isidore.

