(CNN) — Fuertes lluvias, vientos e inundaciones están azotando el sur de Florida el sábado por la mañana, con hasta 11 pulgadas (27 centímetros) de lluvia cayendo en algunos lugares desde el viernes dejando a autos parados en las calles de Fort Lauderdale y Miami.

Las aerolíneas cancelaron más de 500 vuelos hasta el sábado por la mañana, incluidos algunos hacia y desde los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale, según el sitio FlightAware.

El Rescate de Bomberos de la Ciudad de Miami tuiteó un video donde se ven autos atrapados en el agua y dijo que seis vehículos estaban ayudando a los automovilistas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) extendió las advertencias de inundaciones repentinas para Miami y Fort Lauderdale al menos hasta el mediodía.

“Han caído entre 6 y 11 pulgadas (15 y 27 centímetros) de lluvia. Es posible que haya lluvias adicionales de 2 a 5 pulgadas (5 y 12 centímetros) en el área advertida”, dijo la oficina del NWS en Miami.

El pronóstico de lluvia para el fin de semana muestra áreas en naranja donde puede caer la lluvia más intensa.

Más de 10 millones de personas en el sur de Florida, Cuba y las Bahamas permanecen bajo vigilancia o advertencia de tormenta tropical, incluso cuando el Potencial Ciclón Tropical Uno está mal organizado frente a la costa oeste del estado.

Es poco probable que se convierta en la primera tormenta con nombre de la temporada de huracanes en el Atlántico antes de cruzar Florida el sábado, dice el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

“Se espera que el perturbación se convierta en una tormenta tropical frente a la costa este de Florida (el sábado por la noche), y se pronostica cierto fortalecimiento desde esta noche hasta el lunes a medida que el sistema se aleja más de Florida sobre el Atlántico occidental”, dijo el NHC.

Algunos lugares podrían ver hasta 15 pulgadas (38 centímetros) antes del final del sábado; Miami tenía 11 pulgadas (27 pulgadas) a las 9:00 a.m. El NHC también dice que “se esperan inundaciones repentinas y urbanas considerables” en esta región.

A las 8:00 a.m., el centro dijo que la perturbación estaba a unas 45 millas (72 kilómetros) al sur-suroeste de Fort Myers con vientos máximos sostenidos de 40 mph (64km/h).

Las personas llenan sacos de arena mientras preparan sus hogares para la esperada llegada de una tormenta tropical el viernes en Pembroke Pines, Florida.

Se suspendió una advertencia de tormenta tropical para partes de la costa oeste de Florida. Pero sigue vigente una advertencia para los Cayos de Florida, otras partes de la costa oeste, la costa este y el lago Okeechobee, además de partes de Cuba y las Bahamas.

Una alerta significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles.

Está vigente un aviso de tormenta tropical para las provincias cubanas de Matanzas y la Isla de la Juventud. Eso significa que se esperan condiciones de tormenta tropical.

Y finalmente, un par de tornados son posibles en la costa sureste de Florida durante todo el sábado.

Las aerolíneas cancelaron 841 vuelos el viernes en medio de múltiples sistemas de tormentas, según muestran los datos de FlightAware.

Las aerolíneas estadounidenses advirtieron que las interrupciones en los aeropuertos de Florida durarían hasta el fin de semana.

Greg Wallace de CNN contribuyó a este informe.

Este reporte fue realizado con información de Haley Brink

