Johnny Depp: quién es, qué ha hecho en su carrera y otros datos de su vida

(CNN Español) — Johnny Depp es uno de los nombres que más se han mantenido en tendencias en los últimos días debido al juicio que lo enfrentó con su exesposa, la actriz Amber Heard.

Tras una historia de pareja conflictiva y con denuncias de abuso, Depp y la actriz Amber Heard estuvieron enfrascados en un juicio por difamación, en el que un jurado declaró a ambos responsables.

En medio de este capítulo, a continuación te presentamos información sobre quién es Johnny Depp.

Datos personales de Johnny Depp

Nombre completo: John Christopher Depp II

Fecha de nacimiento: 9 de junio de 1963

Lugar de nacimiento: Owensboro, Kentucky, Estados Unidos

Ocupación: actor

Primeros años

Según la enciclopedia Britannica, Johnny Depp dejó la preparatoria a los 16 años para dedicarse a la música, por lo cual se mudó de Florida (donde pasó casi toda su infancia) a Los Ángeles, California.

Una vez en Los Ángeles, Depp conoció a la maquillista Lori Anne Allison, con quien se casó en 1983. Fue precisamente Allison quien le arregló una audición a Johnny Depp (a través de un amigo de ella, el actor Nicolas Cage, menciona Britannica). Esto llevó al joven Depp a conseguir su debut en el cine en la película A Nightmare on Elm Street (1984) en la escena donde es comido por su propia cama. Se divorció de Allison en 1985, agrega Britannica.

¿Qué vino para Johnny después de ese debut? Según IMDb, tuvo varias participaciones en otras producciones, sobre todo de televisión, entre 1984 y 1987. No obstante, en ese último año, se daría el despegue de Depp como actor.

Carrera

Según Gale In Context, Johnny Depp pasó del anonimato a estrella adolescente gracias a la serie de televisión 21 Jump Street (1987-1991).

Tras su salida de la serie, Depp protagonizó películas como Edward Scissorhands (1990), What’s Eating Gilbert Grape (1993), Fear and Loathing in Las Vegas (1998) y Blow (2001).

Sin embargo, la fama de Johnny Depp llegaría a su punto máximo en 2003 con su papel estelar de Jack Sparrow en la película Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra.

En adelante, Depp ha interpretado a Jack Sparrow en toda la saga: Piratas del Caribe: El cofre de la muerte (2006), Piratas del Caribe: En el fin del mundo (2007), Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas (2011) y Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017).

Entre ese tiempo, también ha estado en decenas de películas más, entre ellas: Finding Neverland (2004), Charlie and the Chocolate Factory (2005), la película animada Corpse Bride (2005), Alice in Wonderland (2010), Alice Through the Looking Glass (2016), Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016).

Depp abandonó su papel en la franquicia Fantastic Beasts a pedido de Warner Bros, según dijo en 2020.

Vida privada en conflicto

La relación entre Johnny Depp y la actriz Amber Heard ha estado en conflicto desde hace años. Se conocieron en el año 2009 en la filmación de la película The Rum Diary. Seis años después, en 2015, se casaron, y rápidamente quedaron envueltos en una separación conflictiva en la que ambas partes hicieron acusaciones de mal comportamiento.

Heard obtuvo entonces una orden de alejamiento contra Depp, aunque luego retiró un petición para extenderla.

En el reclamo presentado para obtener la orden de alejamiento, Heard alegaba que Depp había sido abusivo y se refería a su consumo de drogas. “Johnny tiene una historia pública y privada de larga data, ampliamente conocida, de abuso de drogas y alcohol”, dijo la actriz. Depp, por su parte, ya desde entonces rechazó las acusaciones.

Además, la demanda se refería a fotos que había proporcionado al tribunal en las que mostraba lesiones en su cara después de un presunto altercado con Depp.

En 2016 la pareja resolvió su divorcio, y emitió un comunicado en que decía que “habían acordado resolver su divorcio en privado”. “Nuestra relación fue intensamente apasionada y a veces volátil, pero siempre ligada al amor”, afirmaron. Pero eso no fue el fin del conflicto.

El enfrentamiento entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard entró en abril de 2022 en una nueva etapa: el comienzo de un juicio por difamación tras una demanda que presentó la exestrella de Piratas del Caribe contra la actriz a raíz de un artículo publicado en 2018.

Para conocer más sobre cómo se ha desarrollado su relación hasta el punto actual, da clic aquí. Asimismo, para saber más de la batalla legal, dirígete aquí.

