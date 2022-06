Canelo Álvarez dice que golpeará a Golovkin “como nunca en su vida lo han golpeado”

(CNN Español) — Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentará de nuevo al kazajo Gennady Golovkin el 17 de septiembre en Las…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentará de nuevo al kazajo Gennady Golovkin el 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada, lo que sería la pelea final entre los dos boxeadores.

El boxeador mexicano habló con Elizabeth Pérez en la antesala de la velada a realizarse. El Canelo Álvarez dice que hubiera preferido no pelear con “GGG”, a quien venció en 2018 después de empatar en su primer enfrentamiento. ¿Qué lo llevó a aceptar el combate ahora? Esto respondió.

Elizabeth Pérez: Estamos a menos de tres meses del esperado tercer combate con Gennady Golovkin, algo que los aficionados al boxeo estaban esperando. ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Qué fue lo que te convenció?

Saúl “Canelo” Álvarez: La verdad es que yo ya estaba haciendo otras cosas, que fue pelear contra los mejores. Peleando con otros peleadores. Y no era mi intención esta pelea, pero la gente la quería. Él estaba hablando mucho de eso. DAZN la quería. Entonces hicimos este contrato de dos peleas en el año y dentro de eso estaba la pelea con Golovkin y por eso es que estamos aquí.

Ha existido siempre una fuerte rivalidad entre ustedes dos, entre Gennady Golovkin y tú. ¿Pero crees que se ha intensificado con los años?

Canelo: Todos estos años ha hablado mucho de mí, me ha faltado al respeto demasiado. Antes pues me daba coraje, obviamente, pero no había nada, no había pelea. Y hoy que tengo la oportunidad de estar a unos meses de poder golpearlo como nunca en su vida lo han golpeado… creo que existe una rivalidad muy, muy grande.

Y han pasado ya cuatro años desde ese último combate en el que tú le ganaste por decisión dividida, que fue un resultado mejor al primero, que fue un empate. Pero ¿qué tanto has cambiado tú como boxeador y como persona en esos cuatro años en los que no han peleado?

Canelo: He madurado mucho como peleador, he madurado muchísimo. Soy un peleador más fuerte, consolidado en mi peso. Creo que he avanzado muchísimo. Entonces lo verán en la pelea el 17 de septiembre y creo que ahí es donde se nota, porque ahorita puedo decir tantas cosas, pero al final de cuentas la pelea es en la que en la que se va a notar.

¿Y has aprendido algo de esos combates que quizás te permita identificar las falencias que pueda tener Golovkin en el cuadrilátero con esas dos peleas anteriores?

Canelo: Sí, claro, ya nos conocemos tanto como él me conoce a mí, tanto como yo lo conozco a él. Entonces sabemos cómo hay que pelearle y sabemos cómo hay que ganarle.

Golovkin va a subir de peso para enfrentarte en este combate. ¿Qué le piensas mostrar a Golovkin en esta categoría que quizás no ha visto antes?

Canelo: Es lo mismo que pasó cuando yo pelee con él. Yo subí de categoría también para pelear con él. Una categoría. Entonces a él le toca en esta ocasión y le toca sentir lo que yo sentí en la primera vez que subí de peso.

¿Consideras que GGG es el máximo rival de tu carrera?

Canelo: Pues la rivalidad, sí.

¿Es el más difícil?

Canelo: Quizás no el más difícil. Creo que ha sido Floyd Mayweather. Es un peleador muy complicado. Creo que ha sido el más difícil. Pero Golovkin, uno de los más fuertes que me ha tocado en mi carrera, sí, también.

¿Qué ajustes has hecho en estos meses en cuanto a tu entrenamiento en tu alimentación para este combate?

Canelo: Tratar de cuidarme lo más que se pueda. Y entrenar. Obviamente. Siempre me gusta entrenar al 100%, cuidándome, haciendo las cosas bien y lo único que tengo que hacer es que todo me responda como debe de ser y entrenar al 100%.

Tú has dicho que quieres llevar a Golovkin al retiro y por la vía rápida, pero pase lo que pase en el cuadrilátero en septiembre, ¿crees que este va a ser el último enfrentamiento que vamos a ver entre ambos?

Canelo: Si Dios quiere, sí, será el último.

Hablábamos de tu cambio de peso y tú subiste de peso para enfrentarte a Bivol este año, fue una derrota en tu carrera, la segunda. ¿Qué has aprendido de dos derrotas en una carrera impresionante y en una foja prácticamente intachable?

Mucho se aprende de las derrotas, de las victorias y obviamente aprendes muchas cosas de las dos, de las derrotas y de las victorias. De la derrota aprendí muchas cosas que hay que hacer o que hay que cambiar en mi rutina. No nomás de peleador, sino de vida también. Entonces aprendes demasiado.

Sabemos que el boxeo, como todo deporte de alto rendimiento, está muy ligado a la disciplina, a la concentración. Pero más allá del talento, ¿qué tanto puede afectar el cuerpo o la mente? ¿Qué es lo más difícil?

Canelo: Todo te afecta si no estás bien mentalmente. Si estás bien 100% físicamente, pero la mente no está bien, es lo mismo prácticamente. Entonces tienes que tener la mentalidad bien fuerte y físicamente también estar bien preparado.

¿Ha habido algún momento en el que tú te hayas sentido con ganas de tirar la toalla, de no poder continuar? Y de ser así, ¿qué ha sido lo que te ha dado la fuerza para seguir?

Canelo: No, nunca, nunca he sentido la necesidad de querer tirar la toalla, ni mucho menos. Gracias a Dios siempre he sido una persona muy fuerte, que siempre va hacia adelante y buscando lo mejor, no importa qué esté pasando.

Hablábamos anteriormente de tu pasión por el golf, un deporte al que has dicho que incluso te gustaría dedicarte al 100% una vez te retires. Pero viendo ahora la situación actual en el circuito, como muchos jugadores de golf se están trasladando al circuito árabe, ¿qué te parece esto? ¿Qué opinas de lo que está sucediendo?

Canelo: Pues mira, yo soy uno de los que menos puede opinar, porque al final de cuentas ellos pueden hacer lo que lo que más les convenga para su carrera. A mí en lo personal, si a mí me conviene en mi carrera hacer algo como lo que ellos están haciendo, pues lo haría. Al final de cuentas es lo que más a ellos les convenga y si eso creen que es lo mejor para su carrera, pues creo que cada quien tiene… tomar la decisión que ellos quieran.

¿Y se ha visto, a tu juicio, el boxeo afectado por esta tendencia que hemos visto recientemente de boxeadores retirados, regresando nuevamente del retiro, pelear youtubers y demás?

Canelo: Es difícil opinar de por qué lo hacen o no, pero al final de cuentas es su vida. A mí no me no me genera ninguna incomodidad o me genera algo que me afecte en lo que es el boxeo. Cada quien puede hacer lo que quiera.

Vivimos un momento de una tragedia muy lamentable con el fallecimiento de decenas de inmigrantes en Texas que fueron encontrados en un camión. Sabemos que esta historia no es la primera vez que ocurre. Sabemos que es una historia que se repite, que lamentablemente se va a seguir repitiendo. Pero también hay historias de éxito de inmigrantes que llegan y triunfan en Estados Unidos. ¿Cuál es tu mensaje para estas familias que están en este momento atravesando esta situación tan dura y que tienen quizás la intención de venir a este país buscando una vida mejor?

Canelo: Pues mira, la verdad es que me estoy enterando ahorita, en este momento lo que me estás diciendo. La verdad es que siempre es triste, ¿no? Y a lo mejor también hay muchísimas más que no nos enteramos, que no salen en las noticias. Creo que este es triste, pero al final de cuentas el emigrar de esa manera es muy difícil, es complicado. Arriesgas todo tu vida… muchísimo, pero al final de cuentas cada quien busca su sueño de diferente manera, ¿no? Y solamente decir que estoy con todas las familias que perdieron a sus familiares ahí en esta búsqueda del sueño americano, como se dice.

Me decía es que la derrota con Floyd Mayweather fue la más dura para ti. ¿Cómo se superan esas decepciones? ¿Cómo se avanza?

Canelo: Mentalidad fuerte y seguir adelante. Yo siempre he dicho que cuando estás buscando grandeza en ese camino hay muchos tropiezos, hay muchas barreras que te van a detener. No es fácil, porque en el camino de la mediocridad, pues no hay ninguna barrera, ningún bache. Por eso te vas directo, no sin escalas. En busca de grandeza siempre van a existir baches y cosas que te quieran detener, pero al final de cuentas te puedes caer una vez, dos veces, tres veces, diez. Pero eso no quiere decir que no lo vayas a lograr: seguir adelante, levantarte y seguir, seguir peleando por el sueño que quieres.

Viendo tu página de Instagram, uno de los reels que más llama la atención o que a mí me parece particularmente más bonito, es el que tienes con tu hija, con María Fernanda, acompañándote a las ruedas de prensa, mostrando esa inocencia que tienen los niños y viendo a su papá, supongo que orgullosa, pero ¿entiende tu hija, que es tan pequeñita, a lo que tú te dedicas?

Canelo: Sí, lo entiende, perfecto. Es una niña muy inteligente. Es una niña que tiene cuatro años pero es demasiado inteligente, que entiende todo, todo como debe de ser y entiende a qué me dedico. Está orgullosa de su papá.

¿Y está al tanto de los riesgos que enfrentas tú cada vez que te subes a un cuadrilátero?

Canelo: Sí, claro. Ella sabe y llora de repente porque se asusta. Sabe el riesgo que su papá está corriendo. Pero al final de cuentas siempre le digo que ese es mi trabajo y que eso es lo que lo que me toca hacer.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.