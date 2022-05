(CNN) — Muchos ven el fin de semana del Día de los Caídos como el comienzo no oficial del verano.…

De lo contrario, podrías encontrarte acalorado sin el cóctel helado adecuado, intentando hacer una barbacoa en condiciones meteorológicas invernales… o corriendo para refugiarte de lo que podrías pensar que es “una tormenta inesperada”.

Una nevada de final de temporada

Mapa de temperaturas inferiores y superiores a la media

Más de 30 centímetros de nirvr podría caer en partes de EE.UU. Por eso, no esperes ver muchas fotos de personas asando a la parrilla sobre una alfombra de material blanco y esponjoso.

Es probable que la nieve hasta las rodillas se adhiera a las elevaciones más altas (más de 2.438 metros) en el norte de las Montañas Rocosas.

“Para aquellos con planes de fin de semana de vacaciones, por favor, planifique en consecuencia para las condiciones húmedas y crudas en el interior”, dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Missoula, Montana .

La mayor parte de la nieve más pesada caerá de domingo a lunes.

Los niveles de nieve del domingo bajarán a entre 1.676 y 1.828 metros, pronosticó la oficina de Missoula.

Espere temperaturas más frescas y condiciones húmedas para la segunda mitad del fin de semana en elevaciones más bajas.

Esto incluye todo el noroeste, donde habrá un clima más fresco y precipitaciones desde Portland, Oregón, hasta Fargo, Dakota del Norte.

Las zonas costeras del oeste serán las primeras en recibir el tiempo húmedo a partir de este sábado, y se arrastrará lentamente hacia el este hasta el comienzo de la próxima semana.

Calor de tres dígitos

En la mitad oriental del país, la mayor parte de la lluvia de esta semana se alejará finalmente de la costa este durante este sábado al mediodía. Así que asegúrate de poner a punto tu parrilla, pedir comida y planificar las bebidas heladas.

El fin de semana será soleado y caluroso para la mayoría de los habitantes desde Texas hasta Maine. Una cúpula de altas presiones mantendrá los cielos despejados, pero permitirá que las temperaturas suban por encima de la media el lunes.

Lo peor del calor recaerá en Texas, donde las temperaturas subirán hasta los 100 grados.

Las altas temperaturas récord podrían incluso estar en peligro en Texas Panhandle, dijo el servicio meteorológico en Amarillo.

Para empeorar las cosas, esta región se secará nuevamente y los vientos aumentarán a medida que avanza el fin de semana, elevando las condiciones climáticas de incendios una vez más. Esas son noticias terribles para Nuevo México, donde los incendios forestales continúan fuera de control.

El incendio más grande registrado en el estado, el incendio de Hermits Peak/Calf Canyon, ha quemado más de 310,000 acres. Otro incendio forestal, el Black fire, ha quemado alrededor de 70.010 hectáreas. Las condiciones han mejorado en el estado en los últimos días, pero este fin de semana se producirá otra ronda de condiciones peligrosamente ventosas y secas.

“Se esperan condiciones climáticas críticas generalizadas para incendios el sábado”, dijo el servicio meteorológico en Albuquerque.

Hay un poco de esperanza para Nuevo México, ya que la primera probabilidad sustancial de lluvias por la tarde en meses podría llegar a mediados de la próxima semana.

Tormentas severas repetidas

Hablando de lluvias por la tarde, se pronostican tormentas severas para elstesábado, domingo y lunes a lo largo del límite entre el aire más frío en el noroeste y el calor opresivo.

Las llanuras del norte podrían ver tormentas día tras día este fin de semana.

“Está aumentando la posibilidad de (tormentas) severas significativas tanto para este domingo como para el lunes en partes del centro y norte de las Grandes Llanuras en el medio oeste superior”, dijo el Centro de Predicción de Tormentas este jueves.

Las personas que vivan en Sioux Falls (Dakota del Sur), Omaha (Nebraska) y Minneapolis, o en sus proximidades, deben prestar mucha atención a las condiciones meteorológicas de este fin de semana y tener en cuenta el aviso emitido por el servicio meteorológico.

Los riesgos incluyen granizo y vientos fuertes. Algunas tormentas podrían ser severas con la posibilidad de tornados.

