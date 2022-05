CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1037½ 1050¼ 1029¼ 1043½ — ¼ Jul 1049 1071½ 1034¼ 1055½ — ¼ Sep 1054½ 1073 1037¼ 1058¼ Dec 1056 1073½ 1037¾ 1060 +1¾ Mar 1055 1072½ 1039¾ 1060¾ +3¼ May 1048 1064¾ 1034 1053¾ +3 Jul 1011¾ 1024½ 995¼ 1013¾ +1¾ Sep 987½ 1013½ 986 1003¾ +2½ Dec 987 1011¾ 985 1002 +2¼ Mar 980½ 992¾ 980½ 992¾ +1¾ May 979½ +2¼ Jul 899 +2¾ Est. sales 71,258. Fri.’s sales 68,731 Fri.’s open int 322,552, up 859 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 811½ 814 798 813 —5¼ Jul 805 808½ 790½ 803½ —10 Sep 760¾ 761½ 747¾ 757¾ —10¼ Dec 745 745 732½ 742¼ —9 Mar 748½ 748¾ 736¼ 746 —9 May 748½ 749½ 737¾ 747¼ —8¾ Jul 746 746 734½ 744½ —8¼ Sep 692 692 682¾ 688¾ —7¼ Dec 670½ 670½ 661 667¼ —6½ Mar 673¾ 674¾ 667 672¾ —7 May 669¼ 675 669¼ 675 —7¼ Jul 667¼ 670¾ 667¼ 670¾ —7 Sep 605½ —7 Dec 596¾ 597 586¼ 596¼ —3¾ Jul 605½ —4¼ Dec 566 572¾ 566 572¾ —3¼ Est. sales 238,274. Fri.’s sales 242,344 Fri.’s open int 1,508,977, up 1,428 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 680½ 684 680½ 684 +8½ Jul 650¾ 658¾ 647 654 +3¾ Sep 590 597¼ 586 591¼ +½ Dec 593 596 591 591 Mar 591 +¼ May 589 —1¼ Jul 589 —1¼ Sep 560¾ —1¼ Dec 560¾ —1¼ Mar 553 —1¼ Jul 560¾ —1¼ Sep 579¾ —1¼ Est. sales 178. Fri.’s sales 242 Fri.’s open int 3,125 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1712¼ 1712¼ 1664 1674 —34¼ Jul 1684½ 1688¾ 1635 1645¼ —39½ Aug 1638¼ 1639½ 1590¾ 1600 —35¾ Sep 1560 1561¾ 1518¼ 1528½ —29¾ Nov 1513¾ 1519½ 1479¼ 1490½ —24¼ Jan 1514½ 1519 1482¼ 1493 —22½ Mar 1497¼ 1500¾ 1467¾ 1479 —19¾ May 1498½ 1498½ 1468¾ 1478½ —18½ Jul 1497¾ 1497¾ 1469¼ 1479¼ —18 Aug 1466 1466¼ 1465¼ 1465¼ —17¾ Sep 1434 1438¼ 1430½ 1430½ —15¾ Nov 1422¼ 1422¼ 1397½ 1404¾ —15 Jan 1411½ 1412 1407¼ 1407¼ —15½ Mar 1400½ —15¼ May 1399½ —15¼ Jul 1391½ —15¼ Aug 1388 —15¼ Sep 1386¼ —15½ Nov 1340½ 1346½ 1337 1346½ —10¼ Jul 1346½ —10¼ Nov 1310 1315 1310 1315 —6¾ Est. sales 142,043. Fri.’s sales 122,579 Fri.’s open int 695,604 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 85.01 87.79 82.25 82.70 —6.47 Jul 84.53 84.53 79.39 80.09 —4.09 Aug 80.20 80.20 76.38 77.02 —2.93 Sep 77.88 77.96 74.60 75.25 —2.49 Oct 76.13 76.13 73.08 73.74 —2.23 Dec 75.51 75.80 72.41 73.06 —2.28 Jan 74.42 74.42 71.67 72.26 —2.25 Mar 73.32 73.50 70.66 71.22 —2.17 May 72.49 72.49 69.87 70.45 —2.16 Jul 71.90 71.95 69.30 69.84 —2.14 Aug 71.04 71.04 69.00 69.00 —2.13 Sep 70.53 70.53 67.94 68.37 —2.06 Oct 71.05 71.05 67.78 67.78 —2.08 Dec 69.87 69.87 67.25 67.64 —2.08 Jan 67.41 —2.14 Mar 67.23 —2.14 May 67.08 —2.14 Jul 67.09 —1.93 Aug 66.94 —1.93 Sep 66.88 —1.93 Oct 66.70 —1.93 Dec 66.60 —1.92 Jul 66.34 —1.93 Oct 66.34 —1.93 Dec 66.01 —1.93 Est. sales 110,652. Fri.’s sales 93,556 Fri.’s open int 362,613 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 441.70 443.50 436.40 442.90 +2.40 Jul 432.00 434.00 424.10 430.90 —1.40 Aug 425.80 426.70 417.90 423.70 —1.10 Sep 416.30 417.30 409.50 414.10 —1.10 Oct 406.50 408.40 400.30 404.10 —1.20 Dec 419.00 419.00 400.10 403.80 —1.10 Jan 410.40 410.40 397.90 401.50 —.20 Mar 404.40 404.40 394.00 396.80 +1.00 May 402.20 402.20 392.10 395.20 +1.90 Jul 402.10 402.10 392.50 395.50 +2.30 Aug 400.80 400.80 388.80 391.80 +3.00 Sep 394.20 394.20 381.10 384.40 +3.50 Oct 385.60 385.60 373.50 377.30 +4.10 Dec 400.80 400.80 373.30 377.60 +3.80 Jan 375.70 +4.40 Mar 373.70 +4.40 May 374.20 +4.40 Jul 375.00 +4.40 Aug 375.00 +4.40 Sep 373.60 +4.40 Oct 361.80 +4.40 Dec 359.30 +4.40 Jul 359.30 +4.40 Oct 359.30 +4.40 Dec 359.30 +4.40 Est. sales 72,479. Fri.’s sales 72,926 Fri.’s open int 366,366

