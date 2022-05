Así fue el discurso de Federico ‘Fico’ Gutiérrez tras perder en primera vuelta en las elecciones de Colombia: “Petro sería un peligro para la democracia”

(CNN Español) — El candidato de derecha, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, no logró pasar a la segunda vuelta y en su…

(CNN Español) — El candidato de derecha, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, no logró pasar a la segunda vuelta y en su discurso al reconocer la derrota dijo que apoyaría a Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial Marelen Castillo. “Quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestro estado. Y por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marelen. No somos ni jamás seremos indiferentes al futuro del país y queremos lo mejor para Colombia”, dijo Gutiérrez.

“En este momento quiero hablarle a Colombia, pero hablarle desde el corazón. En muy poco tiempo, siendo dos caras nuevas en la política nacional, al lado de mi amigo Rodrigo y nosotros, hemos logrado mucho. Y a los más de 5 millones de colombianos que ha votado por nosotros este día electoral, queremos darle las gracias infinitas por haber depositado esa confianza en nosotros”, dijo ‘Fico’ refiriéndose a su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara.

Federico Gutiérrez anuncia su apoyo a Rodolfo Hernández en segunda vuelta

Gutiérrez y Lara, que durante gran parte de la campaña se perfilaron como la segunda opción más votada, no lograron superar a Hernández y se quedaron con el 23,9% de los votos.

Durante los debates presidenciales, Gutiérrez fue un duro crítico de Petro. Y continúo esta línea en su discurso este domingo:

“Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos. Y por eso consideramos que esa opción sería un peligro para el país”.

‘Fico’ centró su discurso en “preservar la democracia y las libertades”, así como la seguridad, y criticó a Petro, por considerar que tiene un “proyecto populista y autoritario”. Se inscribió con un movimiento avalado por 1,2 millones de firmas y dice ser “el candidato de la gente”. A sus 48 años, fue el candidato más joven de estas elecciones.

Gutiérrez usó como argumento en la campaña su buen comportamiento su gestión en la Alcaldía de Medellín, en la que terminó su gestión con un 82% de favorabilidad, según la encuesta de Invamer. De su alcaldía él resalta que persiguió a “bandidos” y estructuras criminales que tenían amenazada la seguridad de la ciudad.

Lee aquí el discurso completo de Federico ‘Fico’ Gutiérrez tras perder en la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Buenas noches para todos los colombianos. El país ya habló.Y a nuestro país que habló nosotros queremos responderle. Rodrigo y yo queremos responderle en compañía de nuestras esposas Margarita y Ana y de toda nuestra familia. Sobre todo en este momento quiero hablarle a Colombia, pero hablarle desde el corazón. En muy poco tiempo, siendo dos caras nuevas en la política nacional, al lado de mi amigo Rodrigo y nosotros, hemos logrado mucho. Y a los más de 5 millones de colombianos que ha votado por nosotros este día electoral, queremos darle las gracias infinitas por haber depositado esa confianza en nosotros.

Para mí y para Rodrigo, que quede claro, para nosotros dos y nuestras familias siempre estará por encima el país, muy por encima de nuestros intereses individuales y personales. Y hoy los colombianos tienen dos alternativas en esta contienda electoral que se aproxima el 19 de junio. Y por eso, al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión que queremos comunicar al país. Yo no he hablado con Rodolfo, ni Rodrigo y yo hemos hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo. Y quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestro estado.

Y por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marelen. No somos ni jamás seremos indiferentes al futuro del país y queremos lo mejor para Colombia. Y por eso estábamos en la contienda electoral buscando unir a Colombia y buscando lo mejor para nuestro país. Ya no estamos en la contienda electoral. Esa es la democracia. Unas veces se gana, unas veces se pierde, pero la democracia se cuida y se respeta. Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos. Y por eso consideramos que esa opción sería un peligro para el país.

Aclaramos, eso sí, que serán Rodolfo y su equipo quienes respondan por sus acciones dentro del gobierno. Y además, dejando muy claro que ni Rodrigo ni yo haremos parte de su gobierno ni buscaremos hacerlo. Vamos a mantener una posición de veeduría y siempre tratando y buscando de manera sensata, oportuna y coherente unir a Colombia, que es el propósito más urgente, porque es la forma en que Colombia pueda salir adelante.

Y nosotros lo que sí queremos de corazón es que a Colombia le vaya bien y por eso nosotros no podemos ser indiferentes a este momento que hoy vive el país. Respetuosamente y agradecido con más de 5 millones de colombianos y colombianas que votaron por nosotros dándonos su voz de confianza, los invito a que cuidemos el país y a que votemos por Rodolfo y por Marelen el próximo 19 de junio. ¿Para qué? Entendiendo que dentro de las dos alternativas, hoy es la forma más sensata de cuidar la democracia y cuidar las libertades. Porque una vez se van las democracias, no retornan. Y si nosotros tenemos la posibilidad, como la tenemos en este momento, de asumir una posición política que sea responsable con el país, pues lo estamos haciendo justamente por nuestros hijos, por nuestras familias y por las suyas y por todos los colombianos.

Gracias a todos los sectores civiles, a todos los sectores políticos y sociales que nos acompañaron durante estos meses largos de campaña y que depositaron justamente su confianza. Gracias a todos los colombianos por ese cariño que nos expresaron en todas las regiones y cada vez me voy más enamorado de mi Colombia y de nuestras regiones. Porque las recorrimos de norte a sur, de sur a norte y oriente a occidente y occidente a oriente. Yo tengo la gran fortuna y tuve la gran fortuna de haber tenido un gran compañero de fórmula, pero sobre todo un gran amigo y un gran colombiano como es Rodrigo Lara.

Y quiero agradecerle a Márgara, mi esposa, por aguantarme tanto estos meses tan difíciles.Gracias a mis hijos Emilio y Pedro, a quienes amo y que les digo a ellos y a todos los niños de Colombia que vamos a seguir buscando un mejor futuro para Colombia y jamás vamos a dejar de trabajar con ellos. Y muchas gracias a ustedes, a las familias y a los amigos de los medios de comunicación, tanto nacional como internacional. Y por supuesto, a quienes nunca se ven en los noticieros ni en entrevistas, que son quienes están detrás de todas estas cámaras y de los televisores y que hacen todo esto posible. Mi cariño también por ustedes. Gracias por el respeto y por acompañar y defender la democracia y las libertades y que venga lo mejor para todos.

