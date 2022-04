1PhioPhrh 2.35 +1.48 Up168.9 2SunshBion 6.03 +3.74 Up163.3 3Aterian 4.67 +2.34 Up100.4 4IOBiotechn 8.19 +2.52 Up 44.4 5TSRInch 13.54 +4.02…

1PhioPhrh 2.35 +1.48 Up168.9 2SunshBion 6.03 +3.74 Up163.3 3Aterian 4.67 +2.34 Up100.4 4IOBiotechn 8.19 +2.52 Up 44.4 5TSRInch 13.54 +4.02 Up 42.2 6EnlivexTher 8.12 +2.41 Up 42.1 7TreviTher 2.68 +.78 Up 41.1 8InozymePh 5.16 +1.39 Up 36.9 9LianBion 5.04 +1.31 Up 35.1 10Nuvectisn 9.45 +2.43 Up 34.6 11Icosavaxn 9.10 +2.32 Up 34.2 12Nutribandn 5.69 +1.38 Up 32.0 13Biofrontern 4.62 +1.11 Up 31.6 14WerewolfThn 5.88 +1.38 Up 30.7 15FGFinlGr 3.64 +.83 Up 29.4 16MomentusA 4.01 +.86 Up 27.3 17LyraTherap 5.28 +1.13 Up 27.2 18SmartSand 4.49 +.94 Up 26.5 19IkenaOnocol 7.40 +1.35 Up 22.3 20AssertThrs 3.42 +.62 Up 22.1 21Anghamin 10.56 +1.86 Up 21.4 22NeweggCom 7.83 +1.33 Up 20.5 23CognitThern 3.13 +.53 Up 20.4 24BlackDiam 3.31 +.56 Up 20.4 25IN8bion 4.12 +.68 Up 19.8 DOWNS Name LastChgPct. 1BluWtrVacn 10.85 —51.07 Off 82.5 2IntegrMedTc 8.18 —25.32 Off 75.6 3GWGHldgsh 1.86 —3.48 Off 65.2 4C4Therap 11.32 —13.74 Off 54.8 5RubiusThr 3.19 —2.52 Off 44.1 6CurisInc 1.44 — .99 Off 40.7 7Aptinyx 1.38 — .92 Off 40.0 8Longeveron 9.56 —6.05 Off 38.8 9SenmiaoTcrs 1.47 — .93 Off 38.8 10SwviHldgAn 6.50 —3.50 Off 35.0 11CognatSys 7.35 —3.84 Off 34.3 12DatChatn 1.83 — .91 Off 33.2 13BiocrystPh 11.12 —5.47 Off 33.0 14AxellaHlth 1.72 — .84 Off 32.8 15LocafyLtdn 1.69 — .81 Off 32.4 16SnowLaken 6.79 —3.25 Off 32.4 17DolphnEn 4.19 —1.93 Off 31.5 18FreqThera 1.40 — .64 Off 31.3 19Insignia 8.82 —3.87 Off 30.5 20Heartcoren 2.47 —1.02 Off 29.2 21DigtlWrAcun 51.97 —21.40 Off 29.2 22Ipsidyn 3.24 —1.31 Off 28.8 23CastleBios 32.75 —13.23 Off 28.8 24PainTherap 27.09 —10.86 Off28.6 25Sci37Hld 3.92 —1.54 Off 28.2 —————————

