1 Veru Inc 14.95 +10.60 Up243.7 2 SierrOnc g 54.75 +16.49 Up 43.1 3 LyraTherap 7.51 +2.23 Up 42.2 4 AntaresPh 5.56 +1.62 Up 41.1 5 HiPkEnrgy n 30.58 +8.27 Up 37.1 6 HalladorEngy 5.22 +1.28 Up 32.5 7 4D pharma 4.89 +1.16 Up 31.1 8 TurnPtTher 32.90 +7.42 Up 29.1 9 MedAvail 2.44 + .48 Up 24.5 10 MarinPetTr 9.61 +1.83 Up 23.5 11 FusFuelGr 10.60 +1.99 Up 23.1 12 MamEnrgy h 2.56 + .48 Up 23.1 13 TreviTher 3.28 + .60 Up 22.4 14 RamacoResc 19.43 +3.53 Up 22.2 15 VNET Grp 6.59 +1.19 Up 22.0 16 OpendrTch 8.83 +1.55 Up 21.3 17 GlbIntrntP 2.48 + .43 Up 21.0 18 Braze A n 44.00 +7.45 Up 20.4 19 LianBio n 6.01 + .97 Up 19.2 20 US Enrgy 4.79 + .77 Up 19.2 21 NextDecade 7.37 +1.16 Up 18.7 22 Aterian 5.53 + .86 Up 18.4 23 ReadingIntB 22.40 +3.40 Up 17.9 24 MartinMids 5.42 + .82 Up 17.8 25 ShotSpotter n 30.05 +4.45 Up 17.4 DOWNS Name Last Chg Pct. 1 MoonLkIm A 5.05 —5.95 Off 54.1 2 Phio Phr h 1.19 —1.16 Off 49.4 3 SingFutTec 6.46 —6.19 Off 48.9 4 BcyclTher 24.01 —22.98 Off 48.9 5 IntegrMedTc 4.55 —3.63 Off 44.4 6 BluWtrVac n 6.16 —4.69 Off 43.2 7 ZosanoPh rs 2.93 —2.18 Off 42.7 8 FulcrumTh 13.24 —8.03 Off 37.8 9 RubiusThr 1.99 —1.20 Off 37.6 10 AgriForce n 2.21 —1.25 Off 36.1 11 NanoString 22.11 —11.98 Off 35.1 12 SunshBio n 4.03 —2.00 Off 33.2 13 SwviHldg A n 4.44 —2.06 Off 31.7 14 CerberCybr n 4.51 —2.03 Off 31.0 15 BetterTher n 1.41 — .62 Off 30.5 16 Gogoro n 9.90 —4.20 Off 29.8 17 ContextTh n 1.80 — .74 Off 29.1 18 CodiakBio 4.06 —1.66 Off 29.0 19 FusionPhrm 5.44 —2.16 Off 28.4 20 TSR Inc h 9.74 —3.80 Off 28.1 21 BioCardia 1.49 — .58 Off 28.1 22 TeraWulf 5.68 —2.20 Off 27.9 23 NexImmune 2.97 —1.15 Off 27.9 24 BOS Ltd 2.17 — .84 Off 27.9 25 CyclacelPh 2.05 — .78 Off 27.6 —————————

