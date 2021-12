De la A a la Z-endaya: las mejores tendencias de celebridades en la alfombra roja este 2021

(CNN) — Después de un año de discursos torpes por Zoom en las galas de premios y sudaderas con estilo…

(CNN) — Después de un año de discursos torpes por Zoom en las galas de premios y sudaderas con estilo tie-dye, ha sido un alivio ver a las celebridades de vuelta en la alfombra roja. El glamour ha vuelto con fuerza, llenando nuestros feeds de color, brillo y destellos de nostalgia.

Con novedades como el espumoso vestido de Billie Eilish del Met Gala y el microvestido fuera de este mundo de Valentino que usó Lady Gaga, 2021 fue el año en que las celebridades tuvieron la oportunidad de redefinir sus armarios, y muchas lo hicieron. A continuación, algunas de las tendencias más destacadas en la alfombra roja.

Atuendos llenos de dopamina

Los colores brillantes, los vestidos centelleantes y los estilos juguetones han aportado alegría a los armarios de las celebridades este año, ya que las estrellas se vistieron de felicidad en medio de la pandemia. En los premios Emmy, Michaela Coel deslumbró con un traje amarillo intenso de Christopher John Rogers, mientras que Anya Taylor-Joy fue la imagen de una Barbie retro con un vestido rosa intenso y un tocado en el Festival de Cine de Venecia. Otras se dejaron llevar por la bola disco que llevan dentro: la creación de Gucci con flecos de Dakota Johnson destacó en el Festival de Cine de Venecia, y más recientemente, el vestido violeta de Olivia Rodrigo en los American Music Awards brilló mientras se arrastraba bajo su dobladillo de plumas.

Moda de archivo

Cardi B asiste a la presentación de “Thierry Mugler: Couturissime” como parte de la Semana de la Moda de París en el Musée Des Arts Décoratifs el 28 de septiembre de 2021 en París, Francia. Crédito: Richard Bord/WireImage/Getty Images

La historia de la moda se ha convertido en una de las mayores demostraciones de la alfombra roja de este año, a medida que los estilistas y las celebridades han buscado piezas raras de archivo de décadas pasadas. El creciente interés por el llamado “upcycling” y lo vintage sin duda jugó un papel importante en la tendencia, que incluyó a Rodrigo con un vestido Versace de 2001 con pliegues en los premios MTV VMA y a la reina del archivo Bella Hadid, que fue retratada vistiendo Gucci vintage, Stella McCartney para Chloe y más en las calles. ¿Y quién podría olvidar el vestido verde oliva de Jean Paul Gaultier que lució Kylie Jenner?

Atreviéndose a enseñar

Zoë Kravitz asiste a la Met Gala 2021 “Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion” en el Metropolitan Museum of Art el 13 de septiembre de 2021 en Nueva York. Crédito: Theo Wargo/Getty Images

Las alfombras rojas después de los confinamientos fueron más sexys que nunca, ya que algunas restricciones de la pandemia se aligeraron y las celebridades volvieron al ojo público. Los vestidos transparentes, como el de Zoë Kravitz de Saint Laurent en la Met Gala y el vestido de Megan Fox por Thierry Mugler (combinado con una tanga color nude) en los MTV VMAs, se vieron en muchos eventos importantes, mientras que otras celebridades como Zendaya, Kendall Jenner y Halle Bailey optaron por estilos con agujeros.

Carey Mulligan, Rina Sawayama y Alicia Keys lucieron conjuntos sofisticados con el abdomen al aire durante todo el año, mientras que Lil Nas X, Kim Kardashian y Hailey Bieber fueron algunas de las que se cubrieron con vestidos ceñidos que dejaban poco a la imaginación.

Ropa de género fluido

Troye Sivan asiste al Met Gala 2021 “Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion” en el Metropolitan Museum of Art el 13 de septiembre de 2021 en la ciudad de Nueva York. Crédito: Theo Wargo/Getty Images

Con la generación Z desafiando los binarios de género en TikTok y las discusiones sobre la fluidez reverberando en la industria de la moda, las celebridades no fueron tímidas a la hora de empujar los límites. Con las celebridades LGBTQ+ marcando el camino, incluyendo a Billy Porter en un traje de arrastre rosa y el diseñador Harris Reed lanzando su primera colección de moda de género fluido, otros siguieron su ejemplo: Troye Sivan llevó un vestido minimalista a la Gala del Met y Kid Cudi lució un vestido floral inspirado en Kurt Cobain para su actuación en Saturday Night Live, seguido de un vestido de novia en los premios CFDA.

Algunos adoptaron enfoques más sutiles, como Bowen Yang, con sus tacones Syro de plataforma asomando por debajo del dobladillo de un elegante traje en los premios Emmy. El esmalte de uñas también fue ampliamente adoptado por estrellas como Lil Yachty y Tyler the Creator, y Harry Styles y Machine Gun Kelly incluso lanzaron su propia marca de esmaltes de uñas.

La moda como arte vestible

Bella Hadid posa a su llegada a la proyección de la película “Tre Piani” (Tres pisos) en la 74ª edición del Festival de Cine de Cannes en Francia, el 11 de julio de 2021. Crédito: Valery Hache/AFP/Getty Images

La imagen de Bella Hadid en el Festival de Cine de Cannes este verano, con un collar de latón de Schiaparelli diseñado para parecer un par de pulmones, paró en seco al Internet. Ese enfoque artístico y surrealista de la moda continuó durante la segunda mitad del año.

Los vestidos de acabado abrillantado de Di Petsa, creados por la autodenominada artista interdisciplinaria Dimetra Petsa y meticulosamente cubiertos de capas de tul, transformaron a estrellas como las hermanas Hadid, SZA, Chloe Bailey y Megan Thee Stallion en ninfas acuáticas que parecían recién salidas del mar. Zendaya optó por un estilo similar, confeccionado en cuero nude por Balmain, para el estreno de “Dune” en Venecia. Su atuendo se vio compensado por el de su coprotagonista Timothée Chalamet, que iba vestido con un brillante traje de Haider Ackermann que parecía sacado del cielo nocturno. Por supuesto, ¿quién podría olvidar el dramático estilo de Kim Kardashian en la Met Gala, un traje de Balenciaga sin rostro que provocó preguntas sobre la naturaleza de la celebridad, a la vez que generó un sinfín de memes en Twitter?

Los guiños al pasado de los famosos

Gemma Chan rindió homenaje a Anna May Wong en el Met Gala. Wong es considerada la primera estrella de Hollywood de origen chino. Crédito: Getty Images

Mientras muchas celebridades iban a por todas con sus vestuarios tras los confinamientos, otras dieron un paso atrás para hacer una pausa y rendir homenaje a quienes allanaron el camino antes que ellas. A lo largo del año se han visto guiños de atuendos específicos de celebridades y supermodelos.

En la Met Gala, por ejemplo, Gemma Chan rindió homenaje a la estrella del cine china-estadounidense Anna May Wong con un minivestido de Prabal Gurung con adornos de dragones y trenzas enroscadas, y la YouTuber Nikkie de Jaeger salió con un vestido de flores con una cinta en la que se leía “Pay it no mind” (No le des importancia) en el dobladillo, una referencia a la activista transgénero de Stonewall Marsha P. Johnson. Kendall Jenner, por su parte, se puso en la piel de Audrey Hepburn con un vestido transparente cubierto de cristales. El vestido era una versión contemporánea de uno que llevó Hepburn como Eliza Doolittle en “My Fair Lady”.

Zendaya hizo varios guiños a los iconos, llevando una versión larga del vestido de Versace de los premios BET 2003 de Beyoncé para el mismo evento de este año y un vestido amarillo recortado para los Oscar, similar a uno que llevó previamente Cher en “The Sonny & Cher Show”.

Y Angelina Jolie mantuvo las referencias al pasado cerca de casa en el estreno de “Eternals” en Londres, con sus hijas Zahara y Shiloh luciendo algunos de los vestidos de alfombra roja que Jolie había llevado anteriormente. Jolie lució un vestido de Valentino de 2018.

El efecto 2000

Avril Lavigne asiste a los MTV Video Music Awards 2021 en el Barclays Center el 12 de septiembre de 2021 en el barrio de Brooklyn de la ciudad de Nueva York. Crédito: Astrid Stawiarz/WireImage/Getty Images

La obsesión por la moda del 2000 se mantuvo fuerte hasta 2021, defendida por estrellas de la generación Z como Dua Lipa y Addison Rae.

Todas las viejas tendencias volvieron con fuerza, como los tacones de plataforma Versace de color rosa intenso de Beyoncé y Lipa, que lució diferentes atuendos de mariposa a la Mariah Carey, e incluso Rihanna y Miley Cyrus lucieron una gorra de estilo Von Dutch.

Marcas sorprendentes como Ed Hardy y Juicy Couture volvieron a aparecer entre las celebridades, y los básicos retro como los tops de malla estampados, los monogramas y los corsés se convirtieron en piezas imprescindibles.

Otros estilos denostados de los años 2000, como los pantalones de mezclilla de tiro bajo y las camisetas crop, también llegaron a los armarios de Lipa, Hadid y Kaia Gerber. El amor por los años 2000 no muestra signos de desaceleración, y es probable que sigamos viendo a las celebridades defender la década en 2022, con Versace, Fendi y otros dirigiendo la tendencia.

