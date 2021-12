El nuevo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ muestra un universo de problemas para Peter Parker

(CNN) — ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! Más de dos años después del estreno de “Spider-Man: Far From Home”,…

(CNN) — ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! Más de dos años después del estreno de “Spider-Man: Far From Home”, llega el nuevo tráiler de la tercera película protagonizada por Tom Holland.

El avance de “Spider-Man: No Way Home”, lanzado el martes, presenta lo que el póster insinuaba anteriormente: apariciones de villanos de películas pasadas del arácnido, como Electro, Green Goblin (Duende Verde) y Doctor Octopus.

We started getting visitors… from every universe. Watch the official trailer for #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17.

Tickets on sale C̶y̶b̶e̶r̶ Spider-Monday, November 29. @SpiderManMovie pic.twitter.com/gBmzEGwbIF

— Marvel Entertainment (@Marvel) November 17, 2021

“Son un peligro para nuestro universo”, le dice el Doctor Strange, explicando el lío en el que se encuentran.

Ese lío, para ser más específico, es un hechizo que salió mal después de que Peter solicita la ayuda de Strange para deshacer el daño causado por Mysterio al final de la última película, en la que Peter fue expuesto al mundo como Spider-Man.

“Spider-Man: No Way Home” se estrenará en los cines el 17 de diciembre.

The-CNN-Wire

