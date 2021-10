ANÁLISIS | Problemas crecientes ponen a prueba la presidencia de Biden y el control del poder de los demócratas

(CNN) — Los presidentes se meten en problemas cuando se los considera controlados por los acontecimientos y no al revés.…

El presidente se enfrenta a una serie de crisis internas y globales intratables para las que no tiene el poder de arreglarlas rápidamente, una serie de crujidos políticos causados y exacerbados por sus propias decisiones y una sensación cada vez más profunda de que la Casa Blanca está sitiada.

El aumento de los precios de la gasolina y la inflación, respaldo de la cadena de suministro global que podría vaciar el trineo de Santa, y una pandemia para la que Biden fue elegido para terminar pero que no desaparecerá, dominan un entorno político desafiante. La economía parece haber olvidado cómo hacer que la gente vuelva a trabajar. Eso se debe en gran parte a un aumento repentino de covid-19 en el verano impulsado principalmente por conservadores que se niegan a recibir vacunas y que ven el uso de mascarillas y los mandatos como un acto de opresión del Gobierno.

Biden ha estado en Washington casi 50 años, por lo que puede ser más optimista que la mayoría sobre el ciclo de auge y caída de las presidencias que se ha vuelto más extremo por las redes sociales y la polarización nacional corrosiva. Sin embargo, con sus índices de aprobación cayendo rápidamente, el presidente se enfrenta al imperativo político de imponer su autoridad en medio de una persistente sensación nacional de que muchas cosas van mal. Los demócratas ya temen que las elecciones de mitad de período del próximo año sean una derrota ante los republicanos. Y el expresidente Donald Trump está merodeando, pintando alegremente un espectáculo de terror sobre las luchas de Biden para alimentar la sensación de caos en la que prospera su demagogia antes de una posible campaña de 2024.

Incluso la Casa Blanca admite que las cosas no van muy bien.

“Este es un momento realmente difícil en nuestro país. Todavía estamos luchando contra el covid, y mucha gente pensó que lo superaríamos, incluyéndonos a nosotros”, admitió el viernes la secretaria de Prensa, Jen Psaki.

Los presidentes exitosos pueden recuperarse, excavar en las crisis y cambiar su suerte, y no dejarse definir por pesadillas como le sucedió a Jimmy Carter con la crisis de rehenes en Irán o George W. Bush con la guerra de Iraq naufragando.

Pero la pila de desafíos en el escritorio de la Oficina Oval de Biden es abrumadora, y se extienden al extranjero, donde la presión implacable de Beijing sobre Taiwán está empeorando un ya tenso enfrentamiento de múltiples frentes entre Estados Unidos y China.

En al menos un problema doméstico, las manos de Biden parecen estar atadas. Ninguna cantidad de súplicas, halagos o intimidaciones por parte de Biden, por ejemplo, ha funcionado con los conservadores que se han negado a vacunarse o seguir las pautas básicas de salud pública. El presidente mostró su frustración la semana pasada, diciendo a los que se resisten a vacunarse: “Nuestra paciencia se está agotando. Y su negativa nos ha costado a todos”.

La enorme agenda política de Biden, incluido un paquete histórico de gastos de US$ 3,5 billones en atención médica, educación y cambio climático, y un plan de infraestructura bipartidista de US$ 1 billón, mientras tanto, están estancados. Los demócratas en pugna, y no los republicanos obstruccionistas, son el problema aquí.

La sensación de los progresistas de que el plan de gastos debe contar surge cuando los republicanos del Senado han bloqueado sus otras prioridades, incluida una oferta fallida de reforma policial bipartidista, cambios a la ley de inmigración y un proyecto de ley de derecho al voto generalizado. Y una derrota demócrata en una carrera para gobernador de Virginia más ajustada de lo esperado el próximo mes podría desencadenar un pánico total en el partido. También podría identificar problemas de conexión con los moderados e independientes de los suburbios que ayudaron a Biden a realizar su sueño de la presidencia de toda la vida.

Biden también enfrenta un desafío sin precedentes de un Partido Republicano que ha renunciado en gran medida a la democracia misma. Mientras intentaba unir a la nación, Trump intentó un golpe de Estado y convenció a millones de partidarios de la mentira de que la elección fue un fraude porque su frágil ego no podía soportar la verdad. Una implacable maquinaria de propaganda conservadora arroja falsedades a la realidad alternativa en la que los partidarios de Trump prefieren vivir las 24 horas del día. Y aumentan los temores de que el ahora autocrático partido de Lincoln consiga robarse la Casa Blanca en 2024.

En una señal de que harán cualquier cosa por el poder, los republicanos del Senado casi enviaron a la economía al default la semana pasada para sumar puntos políticos y pueden hacerlo de verdad en diciembre después de advertir que no consentirán en aumentar nuevamente el límite de endeudamiento federal para pagar las enormes deudas de Trump. También se avecina un cierre del gobierno si Biden no puede aprobar un proyecto de ley de financiación para entonces.

Pero no todo depende de todos los demás. Biden y su Partido Demócrata también tienen que compartir gran parte de la culpa de su difícil situación actual.

El presidente presidió una retirada caótica de Afganistán en la que murieron miembros del servicio estadounidense. Su retórica estaba en desacuerdo con los acontecimientos y trató de culpar a otros por el lío que permitió que el Partido Republicano lo retratara como débil. Las desgarradoras escenas parecen haberle robado cualquier crédito por poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos, una distinción que tres presidentes anteriores eludieron.

Incluso si su liderazgo contrasta con la negligencia de Trump, Biden tampoco ha sido perfecto en la pandemia. Su Casa Blanca a veces ha emitido mensajes contradictorios sobre mascarillas y pautas de salud pública. Incluso cuando declaró una victoria parcial sobre el virus el 4 de julio, ya estaba claro que la variante delta significaba que su momento de “Misión cumplida” era prematuro. El hecho de que la administración no haya designado a un comisionado para la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sigue siendo un misterio en las profundidades de una pandemia.

Biden y los demócratas en Washington, después del éxito de un proyecto de ley de ayuda de covid de US$ 1,9 billones, no han ejercido hasta ahora el poder de manera efectiva. Los progresistas de la Cámara de Representantes hicieron un juego de poder, pero aún no han demostrado que comprendan que gobernar se trata de hacer compromisos. Los demócratas moderados del Senado Joe Manchin y Kyrsten Sinema adoptaron un enfoque de “a mi manera o nada” que dejó la agenda de Biden en el filo de la navaja. Es posible que el presidente deba ser mucho más proactivo. Su relajado (los críticos podrían decir que ausente estilo de liderazgo) que lo ayudó en 2020 no llena el púlpito del ‘matoneo’. Y las preguntas sobre su rigor siempre serán delicadas ya que, a los 78 años, es el presidente de Estados Unidos de mayor edad.

Si los proyectos de ley fracasan, los demócratas también pueden lamentar sus tácticas. Dado que muchos votantes en 2020 vieron a Biden como un moderado, ¿fue prudente autorizar una ola de gastos multimillonarios que el Partido Republicano podría describir como radical? ¿Y era una apuesta pedir demasiado a las minúsculas mayorías del Congreso que siempre significaban que las comparaciones con Lyndon Johnson y Franklin Roosevelt eran exageradas?

La gran apuesta de Biden se basó en la necesidad de mostrar a los estadounidenses de clase trabajadora, incluidos los seducidos por el nacionalismo populista de Trump, que el gobierno que creen que los ignoró aún los puede ayudar. Los demócratas, que son los favoritos para perder la Cámara el próximo año y tienen una lista poco atractiva de escaños en el Senado que defender, siempre iban a ir a por todas si tuvieran la oportunidad, por temor a que su contrato de arrendamiento en el poder de Washington sea breve. Pero a menos que Biden pueda unir a su partido pronto, es posible que haya alejado a los votantes más moderados que lo eligieron en 2020 para nada. Y la idea de que los votantes recompensarán a los demócratas incluso si los proyectos de ley se aprueban sigue siendo una teoría no probada.

Trump crea una imagen de caos

El manejo de la inmigración por parte de la administración, uno de los problemas políticos más tóxicos, también ha sido desordenado.

Una afluencia de inmigrantes indocumentados hacia la frontera sur de Estados Unidos ofrece una oportunidad para los republicanos casi todos los días. Las afirmaciones republicanas de que millones lo logran son extravagantes. Pero la Casa Blanca a menudo parece ignorar una situación grave. Y la vicepresidenta Kamala Harris aparentemente ha tenido poco impacto en las condiciones en Centroamérica que estimulan la migración, en una misión asignada por Biden. Mientras tanto, la deportación de cientos de refugiados haitianos de regreso a una patria plagada de violencia que muchos abandonaron hace años desgarró las divisiones dentro de la administración y causó escisiones enojadas dentro del Partido Demócrata. Al igual que el fracaso de un impulso de reforma policial bipartidista en memoria de George Floyd.

Todo esto juega en las manos de Trump. El expresidente puede ser una grave amenaza para la democracia estadounidense, pero sigue siendo inigualable a la hora de convertir sucesos nefastos en un mensaje político que satisfaga las bases.

“Criminales violentos y bandas sanguinarias se están apoderando de nuestras calles, los extranjeros ilegales y los cárteles de la droga mortales se están apoderando de nuestras fronteras, la inflación se está apoderando de nuestra economía, China se está apoderando de nuestros trabajos, los talibanes se han apoderado de Afganistán, los izquierdistas locos se están apoderando de nuestras escuelas y socialistas radicales se están apoderando de nuestro país”, dijo Trump en un mitin en Iowa el sábado por la noche que subrayó su continuo control sobre el Partido Republicano.

Trump no tiene poder de gobierno, por lo que es fácil criticar. Biden, sin embargo, se enfrenta a una situación en la que se encuentran todos los presidentes. Mientras que en la campaña fue el contraste de la presidencia fallida de Trump, el desprecio por los valores democráticos y el temperamento volcánico que sacudió al mundo, Biden ahora está siendo juzgado en sus propios términos. Por lo tanto, los eventos externos que no puede controlar pueden ser especialmente dañinos y dejar poco espacio para errores en situaciones que deberían estar bajo su control.

Aún así, hay más de un año antes de las elecciones intermedias, incluso si el sentimiento público predominante tiende a hornearse con meses de anticipación. Los presidentes de ambos partidos a menudo se sienten frustrados por las narrativas mediáticas de declive y de que sus Casas Blancas están bajo asedio, y ven a los periodistas en Washington como anotadores que no observan tendencias más profundas y la realidad de la vida en el país. Pero la cobertura de noticias ayuda a moldear las impresiones de una presidencia, una de las razones por las que los políticos pasan tanto tiempo tratando de moldearla, especialmente para los votantes que no pasan todo su tiempo siguiendo los eventos.

Pero si el presidente puede cambiar mentes en su partido y obtener la infraestructura y un programa de gasto social más pequeño pero significativo, construirá un legado que eludió a varios predecesores. Lo más importante es que su posición política depende de que la pandemia finalmente se alivie. Si las vacunas para niños y los nuevos tratamientos se activan, alivian las infecciones y quizás incluso mitigan la furia política impulsada por el covid, su suerte podría recuperarse. Un verdadero final de la pandemia impulsaría la economía y la contratación justo a tiempo para las elecciones intermedias, y un reflujo de la enfermedad en todo el mundo podría desenredar problemas económicos más amplios. Si eso sucede, es posible que el entorno no parezca tan preparado para una barrida de mitad de período del Partido Republicano y un regreso de Trump.

“Nuestro objetivo es controlar la pandemia, volver a la vida, una versión de lo normal, para que la gente pueda tener seguridad al ir al trabajo y dejar a sus hijos y saber que la gente estará a salvo”, dijo Psaki.

“Y ahí es donde pensamos que deberíamos gastar nuestro tiempo y energía”.

