El presentador original de “Blues Clues”, Steve Burns, explica su salida del programa

(CNN) — Gracias Steve Burns por aclararnos qué pasó cuando dejaste “Las pistas de Blue (Blues Clues)”.

El presentador original de la popular serie de Nickelodeon de los años 90 aparece en un video publicado este martes en la cuenta verificada de Twitter de Nick Jr.

En honor al 25º aniversario del programa, Burns habla de su decisión de abandonar abruptamente el programa en 2002, lo que dejó a muchos espectadores molestos.

“¿Recuerdas cómo cuando éramos más jóvenes, solíamos correr y pasar el rato con Blue y encontrar pistas y hablar con el señor Sal y volvernos locos con el correo y hacer todas esas cosas divertidas?”. dice Burns en el video.

“Y entonces un día, yo dije, ‘Oh hola, ¿adivina qué? Grandes noticias, me voy. Aquí está mi hermano Joe, es tu nuevo mejor amigo’, y entonces me subí a un autobús y me fui y no nos vimos durante un tiempo realmente largo…¿Podemos hablar de eso? Genial. Porque me doy cuenta de que fue un poco abrupto”.

Con la camiseta y el sombrero que llevaba como anfitrión, Burns explicó que salió del programa para ir a la universidad. Burns dijo que la escuela “fue realmente un reto, por cierto, pero genial porque pude usar mi mente y dar un paso a la vez y ahora estoy literalmente haciendo muchas de las cosas que quería hacer”.

También destacó todos los logros que han tenido tanto él como el público.

“Quiero decir, empezamos con pistas y ahora, ¿qué?” dijo Burns. “¿Préstamos estudiantiles y trabajos y familias? Y algunas de estas cosas han sido un poco difíciles, ¿saben? Sé que lo saben”.

Luego vino la parte que realmente nos golpeó en los sentimientos.

“Quería decirles que realmente no podría haber hecho todo eso sin su ayuda y, de hecho, toda la ayuda que me dieron cuando éramos más jóvenes me sigue ayudando hoy, ahora mismo. Y eso es genial”, dijo Burns. “Supongo que solo quería decir que, después de todos estos años, nunca los he olvidado. Nunca. Y estoy supercontento de que sigamos siendo amigos”.

Y justo ahí es que se nos escaparon las lágrimas.

