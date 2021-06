Reacciones al quinto aniversario del tiroteo en el club nocturno Pulse

(CNN) — Funcionarios locales, estatales y nacionales reaccionan al quinto aniversario de la masacre de junio de 2016 en el…

(CNN) — Funcionarios locales, estatales y nacionales reaccionan al quinto aniversario de la masacre de junio de 2016 en el club nocturno Pulse de Orlando, Florida, cuando un hombre armado mató a 49 personas, en su mayoría latinos.

El bar de Orange Avenue era un club nocturno conocido por sus shows drag y “Noches Latinas” con bachata. Uno de los pocos lugares donde latinos de la comunidad LGBTQ podían sentirse como en casa.

La propietaria de Pulse Nightclub, Barbara Poma, quien ahora es directora ejecutiva de OnePulse Foundation, dijo que el problema de la violencia armada y el odio solo ha empeorado en los últimos años.

Poma le contó a CNN que había creado Pulse Nightclub como un espacio seguro y feliz para la comunidad LGBTQ+, un lugar al que podían traer a sus padres. Ella dijo que las víctimas de esa noche incluían padres que estaban ahí con sus hijos LGBTQ+.

ANÁLISIS | A cinco años del tiroteo en el Pulse, ahora usan el poder político para sanar

Poma afirmó que es un honor conocer a todas las víctimas a través de sus familias. En este quinto aniversario Poma pasará la tarde con los sobrevivientes y las familias de las víctimas, antes del evento en conmemoración a las víctimas en el Pulse Interim Memorial.

Estas son algunas reacciones en redes sociales al quinto aniversario del tiroteo en el club Pulse Nightclub.

La comunidad reacciona en memoria a la tragedia en el Pulse

El presidente de Estados Unidos Joe Biden compartió el siguiente mensaje en Twitter: «Hace cinco años, sufrimos el ataque más mortífero que afectó a la comunidad LGBTQ+ en nuestra historia. En cuestión de minutos, Pulse Nightclub pasó de ser un lugar de aceptación y alegría a un lugar de dolor indescriptible. Al recordar a los que perdimos, debemos volver a comprometernos a honrarlos con acciones.»

Five years ago, we suffered the deadliest attack affecting the LGBTQ+ community in our history. Within minutes, Pulse Nightclub turned from a place of acceptance and joy to a place of unspeakable pain.

As we remember those we lost, we must recommit to honoring them with action.

— President Biden (@POTUS) June 12, 2021

La cuenta de Pulse Orlando escribió el siguiente mensaje e invitó a las personas a unirse a las 7:00 p.m. (hora de Miami) al evento virtual para conmemorar los 5 años de la tragedia en Pluse: «Hoy recordamos a los 49 Ángeles, honramos a los sobrevivientes y a los valientes equipos de primeros auxilios y de trauma que sacrificaron tanto para salvar a tantos».

Today we remember the 49 Angels, honor the survivors and the brave first responders and trauma teams who sacrificed so much to save so many. Please watch the Five-Year Remembrance at 7 p.m. EST on our YouTube Channel. https://t.co/WiwwTPceEJ #Pulse5YearsLater #Pulse5AñosDespués pic.twitter.com/wX7HukvQnY

— Pulse Orlando (@pulseorlando) June 12, 2021

La organización Human Rights Campaign (HRC) que lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ escribió en Twitter: «Han pasado 1.826 días. 1.826 días desde que un hombre armado mató a 49 personas inocentes en Pulse en Orlando. Sin embargo, el Congreso no ha implementado una legislación de sentido común sobre seguridad de armas». La organización también compartió fotografías de los fallecidos durante el tiroteo.

It has been 1,826 days.

1,826 days since a gunman killed 49 innocent people at Pulse in Orlando.

Yet Congress has failed to implement commonsense gun safety legislation.

How can that be? We continue to demand change and #HonorThemWithAction. #Pulse5YearsLater

— Human Rights Campaign (@HRC) June 12, 2021

El alcalde de Orlando, Buddy Dyer escribió en Twitter: «Nuestra comunidad siempre recordará a los 49 ángeles que se llevaron en este día hace cinco años. Enviamos nuestro amor a sus familias, amigos y todos aquellos que perdieron a alguien especial para ellos el 12 de junio de 2016».

Our community will always remember the 49 angels taken on this day five years ago. We send our love to their families, friends and all those who lost someone special to them on June 12, 2016. pic.twitter.com/zC1sOobvKG

— Mayor Buddy Dyer (@orlandomayor) June 12, 2021

El sheriff del condado de Orange y exjefe del departamento de policía de Orlando, John Mina escribió en Twitter: «Hoy hace 5 años nuestra comunidad fue devastada por la tragedia en Pulse. 49 ángeles perdidos. Seguimos apoyando y orando por sus familiares y amigos. El amor vence al odio, la luz vence a las tinieblas».

5 years ago today our community was devastated by the tragedy at Pulse. 49 angels lost. We continue to support and pray for their families and friends. Love defeats hate, light defeats the darkness. #Pulse #WeWillNotLetHateWin pic.twitter.com/rmJcW68GK8

— Sheriff John Mina (@SheriffMina) June 12, 2021

La Oficina del Sheriff del condado de Orange compartió un tuit que dice: «Nunca olvidaremos lo que sucedió aquí el 12 de junio de 2016».

We will never forget what happened here on June 12, 2016. @PulseOrlando#NeverForget #Rememberthe49#LoveWins#pulse5yearslater #rememberpulse #pulse5añosdespués pic.twitter.com/JDiOE7Nw2V

— Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) June 12, 2021

El Departamento de Policía de Orlando compartió una serie de fotos en Twitter y escribió: «HONRANDO A LOS 49: Esta mañana, el subjefe Jim Young se unió

al alcalde de Orlando Buddy Dyer, al comisionados Gray, Ortiz, Sheehan y Stuart y al Departamento de Bomberos de Orlando para presentar sus respetos a las vidas perdidas durante Pulse hace 5 años en una ceremonia conmemorativa privada en el cementerio de Greenwood.

🕊HONORING THE 49: This morning Deputy Chief Jim Young joined @orlandomayor, Commissioners Gray, Ortiz, Sheehan, & Stuart & @OrlandoFireDept in paying their respects to the lives lost during Pulse 5 years ago in a private remembrance ceremony @orlandocemetery. #OrlandoUnited pic.twitter.com/hiTNvlpXPI

— Orlando Police (@OrlandoPolice) June 12, 2021

El Departamento de Policía de Orlando escribió en Twitter: «Recuerdo de Pulse: «Más de 300 oficiales y múltiples agencias respondieron en este día hace 5 años, pero todos fuimos impactados por este momento que cambió nuestra ciudad para siempre. Nuestra comunidad se unió como una para sanar, amar, abrazar, honrar».

PULSE REMEMBRANCE: More than 300 officers and multiple agencies responded on this day 5 years ago, but all of us were impacted by this moment that changed our city forever. Our community came together as one, to heal, to love, to embrace, to honor. We are #OrlandoUnited. pic.twitter.com/dHK5R82y8y

— Orlando Police (@OrlandoPolice) June 12, 2021

El jefe de policía de Orlando, Orlando Rolón, comentó en Twitter: «En este día, y todos los días, recordamos las 49 vidas inocentes tomadas el 12 de junio de 2016. Nuestra comunidad ha demostrado cómo el amor prevalecería en honor a los ángeles que perdimos. Que siempre nos unamos en su memoria. No dejaremos que el odio gane».

On this day, and every day, we remember the 49 innocent lives taken on June 12, 2016. Our community has shown how love would prevail in honor of the angels we lost. May we always unite in their memory. We will not let hate win. #RememberThe49 #OrlandoUnited #PulseOrlando pic.twitter.com/CB7buoiOfz

— Chief Orlando Rolón (@OrlandoPDChief) June 12, 2021

La congresista demócrata Val Demings escribió en Twitter: «Esta mañana, mientras lloramos el quinto aniversario del tiroteo en Pulse, nos despertamos con la noticia de que 13 personas fueron asesinadas en Austin. La seguridad del pueblo estadounidense debería ser nuestra máxima prioridad. Es posible un futuro mejor». Demings indicó la necesidad de proteger a la comunidad LGBTQ y trabajar para construir una nación que proteja y valore la vida.

This morning as we mourn the 5th anniversary of the Pulse shooting, we woke up to the news that 13 people were shot in Austin. The safety of the American people should be our top priority. A better future is possible.

— Rep. Val Demings (@RepValDemings) June 12, 2021

Por su parte, el equipo de la NBA, Orlando Magic compartió este mensaje en su cuenta de Twitter: «Hoy, recordamos a las 49 víctimas que trágicamente perdieron la vida en el club nocturno Pulse el 12 de junio de 2016. Nos unimos a la comunidad LGBTQ+ para honrar a esas víctimas al difundir amor, bondad y compasión en toda la comunidad de Florida Central».

Today, we remember the 49 victims that tragically lost their lives at Pulse nightclub on June 12, 2016. We join the LGBTQ+ community in honoring those victims by spreading love, kindness and compassion throughout the Central Florida community. #OrlandoUnited 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/hYS4ITkGuc

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) June 12, 2021

El gobernador de Florida Ron DeSantis escribió en Twitter: «Hace cinco años, un terrorista inspirado por ISIS se llevó 49 vidas inocentes en el Pulse Nightclub de Orlando. Florida honra los recuerdos de aquellos que fueron asesinados en uno de los días más oscuros de la historia de Florida».

Five years ago, an ISIS-inspired terrorist took 49 innocent lives at Orlando’s Pulse Nightclub. Florida honors the memories of those who were murdered on one of the darkest days in Florida’s history. pic.twitter.com/p8tRFV8sJ9

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 12, 2021

El senador republicano de Florida Marco Rubio compartió un video y escribió en Twitter: «Hoy hace cinco años el terrorismo yihadista radical alcanzó Florida. Oramos por aquellos que perdieron a sus seres queridos en el ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre».

Five years ago today radical jihadist terrorism reached #Florida. We pray for those who lost loved ones in the deadliest terrorist attack on U.S soil since 9-11.pic.twitter.com/5Bl8FRtWLW

— Marco Rubio (@marcorubio) June 12, 2021

La cuenta de la ciudad de Wilton Manors en Florida compartió el siguiente mensaje: «Hoy se cumplen 5 años desde el tiroteo en el Pulse Nightclub en Orlando. En honor a las 49 vidas perdidas y los afectados por el trágico tiroteo, el 6/12 ha sido considerado un día de amor y bondad. Island City es una comunidad que abraza la diversidad y defiende la igualdad».

Today marks 5 yrs since the shooting at the Pulse Nightclub in Orlando. In honor of the 49 lives lost, and those affected by the tragic shooting, 6/12 has been deemed a Day of Love and Kindness. The Island City is a community that embraces diversity and stands up for equality. pic.twitter.com/1LcNoKMs2X

— WiltonManorsOfficial (@WiltonManorsCty) June 12, 2021

La alcaldesa del Condado de Miami-Dade Daniella Levine Cava compartió el siguiente mensaje: «Mi corazón permanece para siempre con las 49 hermosas almas que nos quitaron en Pulse, nuestros vecinos en Orlando y toda nuestra comunidad LGBTQ aquí en casa y en todo el mundo».

My heart forever remains with the 49 beautiful souls taken from us at Pulse, our neighbors in Orlando, and our entire LGBTQ community here at home and around the world. #Pulse5YearsLater🤍

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 12, 2021

Una organización que lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico compartió el siguiente mensaje, seguido de los nombres de las víctimas del tiroteo en Pulse.

Hace exactamente 5 años, Puerto Rico, y la comunidad LGBTQ+ de Orlando y el mundo, sufrió una gran pérdida cuando 49 personas fueron asesinadas en un acto de odio en la discoteca #Pulse. Celebremos sus vidas. ❤️🧡💛💚💙💜Arte: La Borinqueña pic.twitter.com/9VISFXIkFy

— LGBT+ Puerto Rico (@lgbtpr) June 12, 2021

Natasha Chen, Kevin Conlon, Melissa Alonso contribuyeron a este reportaje.