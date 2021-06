Preguntas de la audiencia sobre el coronavirus: ¿Hay alguna enfermedad que impida que una persona pueda recibir la vacuna contra el covid-19?

(CNN Español) – El doctor Elmer Huerta regresa con nuevos episodios de nuestro podcast y desde hoy, todos los lunes…

(CNN Español) – El doctor Elmer Huerta regresa con nuevos episodios de nuestro podcast y desde hoy, todos los lunes responderemos las preguntas de la audiencia. En este episodio, respondemos diversas preguntas sobre las vacunas.

Entre ellas, las alergias y las vacunas, las enfermedades que podrían impedir recibir el antígeno, la combinación de dosis de diferentes vacunas, entre otras.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast predilecta o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Decenas de oyentes preguntan si es posible recibir dosis de diferentes vacunas

Por ejemplo, algunos dicen que se vacunaron con Sinovac, Sinopharm, Cansino, AstraZeneca, la vacuna Sputnik V, o Johnson & Johnson, y quieren saber si pueden ahora vacunarse con Pfizer o Moderna.

Esta es nuestra respuesta:

Como lo escuchamos en los episodios del 19 de mayo y 2 de junio, los únicos estudios científicos publicados sobre combinación de vacunas son los que se han hecho con las vacunas de AstraZeneca y Pfizer. Estudios británicos, españoles y alemanes han demostrado que esas dos vacunas si se pueden combinar.

Con respecto a las vacunas de Moderna y Pfizer, mientras que los CDC de Estados Unidos considera que no son intercambiables, Canadá es el país que si lo hace. Es decir, en Canadá, se puede empezar con una y terminar con la otra.

Con respecto a la combinación de las otras vacunas, no hay estudios científicos que haya estudiado la seguridad de su combinación, por lo que lamentablemente no podemos dar consejo alguno y la persona que lo haga, debe hacerlo bajo su propia responsabilidad.

Otro grupo numeroso de preguntas es la referente a las alergias

Mucha gente con alergias a diversos medicamentos, tales como antiinflamatorios no esteroideos (AINES), penicilina, sulfas, sustancias de contraste para radiografía, antibióticos, etc.; o que tengan alergias a diverso tipo de alimentos, como mariscos, cerdo, pescados, etc., se preguntan si se deben vacunar.

Esta es nuestra respuesta:

Es conveniente recordar que la alerta de alergias relacionada a las vacunas empezó en diciembre del 2020, cuando empezaron a usarse las vacunas de Pfizer y Moderna en Estados Unidos. Algunas personas vacunadas presentaron severos casos de anafilaxia (que es la forma mas severa de alergia) inmediatamente después de ser vacunados.

Después de hacer una revisión de los casos, los Centros para el Control y Prevención de Estados Unidos (CDC) recomiendan que las personas con alergias a medicamentos orales se vacunen, excepto que hayan presentado reacciones alérgicas graves relacionadas a alguna vacuna o medicamento inyectable.

Especifican también que las personas que tienen alergias a alimentos, mascotas, veneno de abejas avispas u otros insectos, al polen o al látex, pueden vacunarse.

De igual modo, los CDC dicen que las personas con antecedentes de alergia familiares de reacciones alérgicas graves también pueden vacunarse.

Obviamente, la última palabra la tiene el medico de cabecera, quien debe dar permiso para la vacunación.

Otra pregunta muy frecuente es la que se refiere a la conveniencia de vacunarse en personas con diversas enfermedades, tales como asma, enfermedades autoinmunes, cáncer, artritis, recipientes de trasplante de órganos, entre otras.

Esta es nuestra respuesta:

La idea es que, hasta el momento, ninguna enfermedad contraindica la vacuna, es decir, aquellas personas que sufran algún tipo de enfermedad pueden vacunarse sin problemas.

Mas aún, es importante entender que muchas de esas enfermedades pueden predisponer a que la persona que se infecte con el virus y desarrolle covid-19 tenga más probabilidades de complicarse, por lo que la vacunación -al prevenir la enfermedad grave- lo puede proteger.

Obviamente, la última palabra la tiene el medico de cabecera, quien debe dar permiso para la vacunación.

Preguntas sobre los antígenos de Rusia y China contra el covid-19

@drhuerta En Bolivia han ampliado el intervalo de la 1ra y 2da dosis de la Sputnik V, a tres meses, es correcto? se reduce la efectividad?

— Daycris (@Daycris12) June 13, 2021

Hola Daycris. No existen publicaciones científicas que avalen esa decisión. Al parecer, esa recomendación proviene de declaraciones que el director del Instituto Gamaleya, de Rusia, le habría dado a la agencia de noticias estatal rusa TASS, afirmando que la segunda dosis podría darse a los 3 o 4 meses.

<https://twitter.com/BelkisMaldondo/status/1403883556519219206

Hola Belkis. No, eso no se debe y no se puede hacer. Hasta ahora, el único antígeno aprobada para adolescentes entre 12 y 15 años es la vacuna de Pfizer/BioNTech. Recientemente, la compañía Moderna pidió autorización para que su antígeno sea usado en adolescentes de 12 a 17 años, pero esa autorización aún no ha sido otorgada.

Preguntas sobre los antígenos de Pfizer y AstraZeneca

@drhuerta Dr. Huerta, disculpe; Para mi uso en lo personal, me recomendaría vacunarme con Astrazeneca. Es que en el lugar donde estoy solo vacunan con Pfizer a los adultos mayores. Y he escuchado que no es bueno con astrazeneca por eso no me he vacunado. Gracias…

— Roberto R. Ayala D. (@rromandc) June 13, 2021

Hola Roberto, como mencionamos antes, los únicos estudios científicos publicados sobre combinación de vacunas, son los que se han hecho con las vacunas de AstraZeneca y Pfizer. Estudios británicos, españoles y alemanes han demostrado que esas dos vacunas si se pueden combinar. Por favor, habla con tu médico de cabecera.

@drhuerta Por Que ?🧐La Vacuna 💉 Astra/Zeneca en Colombia 🇨🇴 La Aplican entre la 1ra dosis y La 2da dosis 80 días entre 1 y otra No Se Pierde El Efecto De Vacuna 💉 Gracias

— Cesar Ramirez 2 (@CesarRamirez213) June 12, 2021

Hola César. Cada país tiene una entidad reguladora de medicinas, que es la que determina como deben administrarse las vacunas y los medicamentos. En el Reino Unido y Canadá por ejemplo, se hace eso, es decir, se autoriza la segunda dosis hasta 90 días después. Sin embargo, ante la aparición de la variante delta, esos países están reconsiderando esa disposición y han propuesto acortar el intervalo entre la primera y segunda dosis.

@drhuerta Dr el 16 de abril me vacuné con la astrazeneca, ahora me encuentro en otro país, estoy dentro de los plazos me puedo poner otra primera dosis de la aztrazeneca ?? O tienen diferentes componentes?? Muchas Gracias

— Patricia (@PatriciaMonis) June 9, 2021

Excelente pregunta, Patricia. La primera y segunda dosis de todas las vacunas que requieren dos dosis son iguales, la excepción es la vacuna del Instituto Gamaleya, que usa una vacuna diferente para la primera y segunda dosis. Esa vacuna usa un virus de resfrío humano AD26 para la primera dosis y uno Ad5 para la segunda.

Otras preguntas sobre en antígeno

Una pregunta : Que pasa con las personas que se han puesto la 2da dosis y sus estragos son más fuertes cefaleas, fiebres Será que han sido asintomsticos y con la 2 dosis colapso su organismo?@jclopezcnn @drhuerta @CNNDUSA

— Azucenita Avendaño (@azucenita) June 10, 2021

Hola Azucenita, es una excelente pregunta. No existe relación entre la integridad del sistema de defensa y la respuesta a las vacunas. Existen personas que casi no presentan respuesta a las vacunas o estas son muy intensas y producen la misma cantidad de anticuerpos.

Dr Hola, Mi pregunta es: Viajo a Peru me piden prueba PCR 72 horas antes, es posible para esa fecha tambien me este vacunando, existe la posibilidad que la prueba salga positiva al aplicar la vacuna dias antes? Escuche que la vacuna tiene parte del virus q ayuda a inmunzar

— DIEGO DUQUE HERRERA (@DIDUH76) June 9, 2021

Muy buena pregunta, Diego. Eso no es posible porque recuerda que ninguna vacuna inyecta el virus activo completo. La única manera en que una persona vacunada pueda presentar una prueba molecular PCR positiva, es que se haya infectado antes, durante o después de la vacunación.

@drhuerta Dr Se debe vacunar quien ha tenido recientemente Covid 19?Cuanto tiempo después?Desde cuando se cuenta el tiempo?@CNNEE Gracias

— RM (@rafaelmorales53) June 9, 2021

Claro que sí, Rafael. Pueden hacerlo en cualquier momento después de haber superado la enfermedad, aunque se recomienda que sea a los 90 días porque la protección que brinda la enfermedad natural dura, por lo menos, ese tiempo.

@drhuerta buenas noches le hablo desde Colombia mi esposa, es recientemente trasplantada de páncreas y riñón, hace un año y unos meses. Ella tiene miedo a ponerse la vacuna porque al momento de ser trasplantada hizo rechazo humorar y celular ¿que debería hacer?

— jhonlealp (@jhonlealp) June 12, 2021

Hola Jhon, claro que sí. Como lo escuchamos en el episodio del 18 de marzo, ella debe protegerse de covid-19 porque la enfermedad tiene más probabilidad de complicarse en ella. Explícale que esa historia de rechazo ocurrió porque su sistema de defensa es fuerte y estaba tratando de rechazar los órganos trasplantados, y es esa fortaleza, precisamente, la que le permitirá fabricar anticuerpos contra el nuevo coronavirus, si se vacuna. Por favor, hablen con su medico personal.

