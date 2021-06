James Michael Tyler, que interpretó a Gunther en «Friends», dice que tiene cáncer de próstata en etapa 4

(CNN) — La estrella insospechada de «Friends» James Michael Tyler anunció que está luchando contra un cáncer de próstata en…

(CNN) — La estrella insospechada de «Friends» James Michael Tyler anunció que está luchando contra un cáncer de próstata en etapa 4.

El actor de 59 años, conocido por interpretar a Gunther, el gerente de Central Perk y admirador de Rachel, en la exitosa comedia de los 90 durante 10 temporadas, habló de su diagnóstico durante una aparición en el Today Show de la cadena NBC este lunes.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc

«En septiembre de 2018, me diagnosticaron un cáncer de próstata avanzado, que se había extendido a los huesos», dijo al presentador Craig Melvin.

Según Tyler, los médicos descubrieron su cáncer durante un examen físico de rutina cuando tenía 56 años. Fue tratado con terapia hormonal.

El mes pasado, Tyler hizo una aparición vía Zoom en el especial «Friends: The Reunion«.

En el especial, que se emitió en HBO Max, el elenco principal, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry, revisó algunos de los momentos más importantes de la serie y habló de sus recuerdos.

Cuando se le preguntó si el elenco de «Friends» ya sabía de su enfermedad, Tyler dijo que los productores de la serie estaban al tanto «desde hace mucho tiempo» y que Schwimmer se había comunicado con él por Instagram.

¿Cómo saber si tengo cáncer de prostata? 1:09

Según la Clínica Mayo, el cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más comunes y la segunda causa de muerte por cáncer entre los hombres de Estados Unidos. Mientras que algunos tipos de cáncer de próstata crecen lentamente y pueden necesitar un tratamiento mínimo o incluso ninguno, otros son agresivos y pueden propagarse rápidamente.

Tyler dice que su enfermedad empezó a «mutar» durante la pandemia de coronavirus, provocando tumores en toda la columna vertebral. Ya no puede caminar.

«Por supuesto, está en fase 4. Cáncer en fase tardía. Así que al final, ya sabes, probablemente terminará conmigo», dijo.

Luchando contra las lágrimas, dijo que la detección temprana es clave y que lamentaba no haber escuchado a su «maravillosa esposa».

Tyler instó a los espectadores a que «pidan a su médico una prueba de PSA (antígeno prostático específico)» la próxima vez que acudan a un examen o revisión, y añadió que «detectada a tiempo (es) tratable en un 99%».

CNN se comunicó con los representantes de Tyler para obtener más comentarios.