ANÁLISIS | Se filtra Windows 11. Es un montón de basura

(CNN Business) — Se suponía que Windows 10 iba a ser el sistema operativo definitivo de Microsoft para PC. La promesa: Windows 10 se actualizaría para siempre dos veces al año, trayendo ajustes, la ocasional mano de pintura fresca y nuevas características para mantener tu computadora al día.

Pero ahora, seis años después, Windows 11 está en camino. Es de suponer que Microsoft se aburrió, porque lo que hemos visto hasta ahora de Windows 11 no parece nada revolucionario.

Una versión interna completa de Windows 11 se filtró en línea. Se puede descargar desde algunos sitios web poco fiables, pero no lo recomendamos. Aun así, está ahí, y parece legítimo.

Según la filtración, Windows 11 está lleno principalmente de pequeños cambios visuales.

Los iconos de la barra de tareas están centrados, lo que da a Windows un aspecto decididamente MacOS (no te asustes, se puede justificar a la izquierda si eres de la vieja escuela).

El menú de inicio deja de lado los mosaicos en vivo para las aplicaciones ancladas.

Tenemos un nuevo logotipo de Windows: cuatro rectángulos de igual tamaño en lugar del trapezoide que Microsoft ha utilizado para Windows desde el lanzamiento de Windows 8 en 2012.

Todos los iconos de Windows han sido rediseñados con un gradiente más colorido y una apariencia ligeramente más 3D.

Windows tendrá esquinas redondeadas.

Al hacer clic en el botón de maximizar, se obtienen opciones sobre cómo se quiere bloquear la ventana en su lugar: lado a lado con otra aplicación, una cuadrícula de tres o una cuadrícula de cuatro.

Tiene nuevos fondos de pantalla sofisticados que abandonan las fotos estilizadas de la luz brillando a través de las ventanas por algo más floral.

Además, no es un cambio visual, obviamente, pero Windows 11 recupera el jingle de inicio (el primero desde Windows 7).

Eso es… prácticamente todo. Se dice que Microsoft actualizará la Microsoft Store, pero eso no aparecía en la versión de Windows 11 que se filtró.

Aquí hay una rápida sinopsis visual de Tom Warren de The Verge, que fue más valiente que yo e instaló Windows 11 en una máquina virtual.

here’s a first look at Windows 11. There’s a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

La actualización visual es bienvenida. Microsoft lleva tiempo anunciando una gran actualización de Windows 10 en otoño, lo que tiene sentido para la versión más antigua de su sistema operativo. (Windows XP existió durante cinco años antes que Vista, así que Windows 10 es el poseedor del récord, ¡felicidades!).

Pero las nuevas versiones de Windows suelen traer algún tipo de nueva funcionalidad o promesa. Si esto es realmente todo lo que vamos a recibir, se parece mucho más a Windows 10.1 que a Windows 11.

Entonces, ¿por qué Microsoft rompe su promesa y sube Windows a 11? Por el marketing.

Windows 10 se construyó para una época en la que los smartphones se convirtieron en las herramientas informáticas dominantes y los PC se utilizaban casi exclusivamente para la productividad. Las ventas se redujeron cuando la gente dejó de comprar computadoras nuevas cada dos años, y Microsoft cambió su estrategia de un nuevo sistema operativo cada pocos años a un modelo de sistema operativo como servicio mucho más aburrido pero más consistente.

Entonces llegó el covid-19. La gente vive su vida en sus PC, que de repente vuelven a ser productos de moda. A Microsoft lo tomó un poco por sorpresa, ya que los Chromebooks volaron de las estanterías para los estudiantes de escuelas remotas y Apple presentó su rapidísimo chip M1 para Macs.

Así que la respuesta de Microsoft es: Windows 11. Puede que sea Windows 10 con una nueva y elegante interfaz, pero es algo en lo que Microsoft y sus socios fabricantes de PC pueden confiar de cara a la vuelta a la escuela.

Por supuesto, tendremos que esperar hasta que Microsoft presente oficialmente Windows 11. Quizá haya algo mágico bajo el capó que no podemos ver en las filtraciones. Se espera que Microsoft revele Windows 11 el 24 de junio a las 11 am (hora de Miami).