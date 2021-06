ANÁLISIS | Donald Trump se está poniendo peor

(CNN) — La evidencia está en todas partes. Dana Bash de CNN informó el jueves por la mañana que el…

Dana Bash de CNN informó el jueves por la mañana que el expresidente Donald Trump está «más obsesionado que nunca con las elecciones de 2020», y un exasistente de Trump le dijo que el expresidente solo está escuchando «el fondo del fondo de los locos del barril.»

Eso sigue a los informes de The New York Times y The Washington Post de que Trump está convencido de que, en algún momento de este verano, será reinstalado como presidente una vez que una variedad de auditorías excéntricas y no creíbles lleguen a buen puerto.

«Trump se ha obsesionado tanto con las auditorías que recientemente sugirió a sus aliados que el éxito de estas podría resultar en su regreso a la Casa Blanca este año, según personas familiarizadas con los comentarios que ha hecho», escribió The Washington Post.

El propio Trump ha estado enviando una serie de declaraciones sobre el tema: criticando al gobernador de Arizona, Doug Ducey, y al fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, ambos republicanos, por no hacer más para apoyar el ridículo recuento en el condado de Maricopa. Y el lunes, Trump lanzó esto: «Se está haciendo un gran trabajo en Georgia para revelar el fraude electoral de las elecciones presidenciales de 2020. Pero no debemos permitir que NADIE comprometa estas papeletas dejando el edificio sin seguridad, lo que se hizo el viernes por la noche. Los republicanos y los patriotas deben proteger este sitio y las papeletas de voto en ausencia». (Para obtener más información sobre la situación con las boletas de voto ausente de Georgia, lee esto.)

¿La conclusión tan-obvia-que-te-pega-en-la-cara? Trump no ha renunciado a sus delirios sobre las elecciones de 2020. Está empeorando.

Y no es solo Trump. Aquellos que se inspiran en él, que se entiende correctamente como la mayoría de la base republicana, también están descendiendo más profundamente en la locura de las teorías de la conspiración.

El testigo Michael Flynn, antiguo asesor de seguridad nacional de Trump, quien durante el fin de semana pareció respaldar un golpe de Estado similar al de Myanmar en Estados Unidos. (Flynn dijo más tarde en Parler que «NO hay razón alguna para ningún golpe de Estado en Estados Unidos, y yo no he pedido ni he pedido en ningún momento ninguna acción de ese tipo»).

O legislaturas controladas por los republicanos en todo el país que actúen para aprobar las llamadas leyes de «seguridad electoral» en respuesta a la amenaza inexistente que representa el fraude electoral generalizado.

Entiendes la idea. Estas tonterías no se están desacelerando ni desapareciendo, están cobrando fuerza.

Todo lo cual socava la estrategia empleada por los líderes republicanos en Washington hasta la fecha, que Homero Simpson describe mejor con respecto a una gran prueba que debe tomar: «Durante el examen, me esconderé debajo de algunos abrigos y espero que de alguna manera todo se resolverá.»

La desesperada esperanza de personas como el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, era que a raíz de las elecciones de 2020, Trump simplemente se desvanecería. Eso sí, seguiría siendo una figura de cierta estatura para algunos dentro del Partido Republicano, pero que su capacidad para comandar el escenario nacional o ejercer una influencia considerable sobre la dirección del Partido se debilitaría considerablemente.

Simplemente no ha sucedido. Lo que crea esta realidad para los republicanos: a medida que Trump se desvía cada vez más hacia fantasías cada vez más salvajes sobre su regreso al poder, la base republicana lo sigue. Y dado que ningún político puede esperar ganar elecciones sin la base de su partido detrás de él, los funcionarios electos republicanos lo acompañan.

Lo que significa que ahora están de acuerdo con un hombre que cree que será reinstalado como presidente este verano debido a una serie de relatos extravagantes y auditorías en estados indecisos.

Lo que es más preocupante para los republicanos: no hay evidencia de que Trump haya tocado fondo todavía. O que haya un fondo en absoluto. Y han permitido su ridículo comportamiento durante tanto tiempo, es difícil imaginar que de repente puedan decir que el expresidente ha cruzado alguna línea en términos de decoro o responsabilidad. Él, y ellos, dejaron esa línea en el polvo hace mucho tiempo.