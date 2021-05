Marjorie Taylor Greene compara las órdenes del uso de mascarillas de la Cámara con el Holocausto

(CNN) — La representante republicana Marjorie Taylor Greene comparó la decisión de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy…

(CNN) — La representante republicana Marjorie Taylor Greene comparó la decisión de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de continuar exigiendo a los miembros de la Cámara el uso de mascarillas en el piso de la sala con los pasos que tomaron los nazis para dominar a la población judía durante el Holocausto. Esto ocurrió esta semana durante una entrevista en un podcast conservador.

En una conversación con David Brody en el programa «The Water Cooler» de Real America’s Voice, Greene atacó a Pelosí y la acusó de ser una hipócrita por pedirle a los miembros del partido republicano que demostraran que todos habían sido vacunados antes de permitir que los miembros estén en la sala de la Cámara de Representantes sin mascarilla.

«Sabes, podemos mirar hacia atrás en un momento de la historia en el que se le dijo a la gente que usara una estrella dorada, y definitivamente fueron tratados como ciudadanos de segunda clase, tanto que los metieron en trenes y los llevaron a cámaras de gas en la Alemania nazi», dijo Greene. «Y este es exactamente el tipo de abuso del que habla Nancy Pelosi».

Los grupos judíos se apresuraron a condenar los comentarios de Greene.

“No se pueden comparar las restricciones relacionadas con la salud con las estrellas amarillas, las cámaras de gas y otras atrocidades nazis. Tales comparaciones degradan el Holocauto y contaminan el discurso político estadounidense”, dijo el Congreso Judío Estadounidense en un tuit en respuesta a los comentarios de Greene. «La representante Marjorie Taylor Greene debe retractarse inmediatamente y disculparse».

You can never compare health-related restrictions with yellow stars, gas chambers & other Nazi atrocities.

Such comparisons demean the Holocaust & contaminate American political speech.

Rep. Marjorie Taylor Greene must immediately retract and apologize.https://t.co/pdU8H8h2tO

— American Jewish Congress (@AJCongress) May 21, 2021

La oficina de Greene no respondió de inmediato a la pregunta de CNN sobre sus comentarios.

Una encuesta de CNN realizada a miembros del Congreso descubrió que todos los demócratas del Congreso tanto de la Cámara como en el Senado están completamente vacunados. En el Senado, el 92% de los republicanos dicen que están vacunados, pero solo el 44,8% de los republicanos de la Cámara de Representantes estarían dispuestos a decir si recibieron las vacunas necesarias.

Más de 100 republicanos en la Cámara aún no revelan su estado de vacunación. Eso llevó a Pelosi a dejar el mandato del uso de la máscarilla en su lugar, a pesar de que la nueva guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en español) indica que las personas vacunadas pueden estar en espacios interiores sin usar cubrebocas de manera segura.

«Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que la sala de la Cámara de Representantes no sea una placa de Petri debido al egoísmo de algunos de no vacunarse», dijo Pelosi.

Greene, quien se ha negado a revelar su estado personal sobre la vacuna, dijo que la mano dura de Pelosi es innecesaria.

«Esta es una mujer a la que no le importa la seguridad de las personas», dijo Greene en el podcast. «Esta es una mujer que está muy concentrada en su propio poder y control».

La oficina de Pelosi se negó a comentar sobre los comentarios de Greene.

Varios legisladores de ambos lados del pasillo reaccionaron a los comentarios de Greene el sábado.

«Esto es una locura», tuiteó la representante de Wyoming, Liz Cheney, sobre los comentarios de Greene. Cheney, quien fue expulsada de su puesto de liderazgo republicano en la Cámara de Representantes a principios de este mes por críticas al expresidente Donald Trump, advirtió públicamente que la dirección actual del partido republicano es «peligrosa».

Por su parte, el representante republicano Adam Kinzinger de Illinois, quien es uno de los críticos más feroces de Trump dentro del partido republicano, y que anteriormente se ha pronunciado en contra de Greene tuiteó «Absolutamente enfermo», y compartió el mismo clip de los comentarios de Greene.

Los representantes demócratas Bill Pascrell de Nueva Jersey y David Cicilline de Rhode Island tuitearon sus críticas a los comentarios de Greene.

«A medida que aumenta la violencia antisemita, es repugnante que un miembro republicano del Congreso esté comparando los requisitos de las máscrillas con el Holocausto», tuiteó Pascrell.

Cicilline llamó a Greene, «una persona con problemas que no es apta para servir en el Congreso».

Rachel Janfaza de CNN contribuyó a este informe.