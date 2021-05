Lady Gaga dice que tuvo «psicosis total» después de que fue violada y quedó embarazada a los 19 años

(CNN) — La superestrella del pop Lady Gaga habló sobre el dolor duradero y el trauma de ser agredida sexualmente…

(CNN) — La superestrella del pop Lady Gaga habló sobre el dolor duradero y el trauma de ser agredida sexualmente cuando era adolescente. Reveló que sufrió un «brote psicótico total» años después de que su presunto violador la dejara embarazada.

La cantante ganadora del premio Grammy, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, recordó su desgarradora experiencia en una emotiva aparición en el episodio de estreno de «The Me You Can’t See», una nueva serie documental co-creada por el príncipe Harry y Oprah Winfrey que tiene como objetivo abordar el estigma en torno a la salud mental.

Gaga habló entre lágrimas mientras relataba el momento en que un productor anónimo le exigió que se quitara la ropa antes de amenazar con quemar su música.

«Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’», recordó.

«Le dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, y luego me quedé paralizada y simplemente … Ni siquiera lo recuerdo».

Gaga dijo que no nombrará a su presunto atacante. «Entiendo este movimiento #Metoo, entiendo que algunos otros se sientan realmente cómodos con esto, y yo no, no quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más.

«Este sistema es tan abusivo, es tan peligroso».

Lady Gaga: «Tuve un brote psicótico total»

Según la creadora de éxitos como «Poker Face», le diagnosticaron trastorno por estrés postraumático (PSTD) años después, después de ir al hospital por dolor crónico. Hizo público su diagnóstico en 2016.

«Primero, sentí un dolor total, luego me quedé entumecida. Luego estuve enferma durante semanas y semanas y semanas y semanas después», explicó. «Y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentía cuando la persona que me violó me dejó embarazada en la esquina, en la casa de mis padres, porque estaba vomitando y me sentía enferma. Debido a que había sido abusada, estuve encerrada en un estudio durante meses».

«La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de que me violaron», dijo.» He tenido tantas resonancias magnéticas y exploraciones. No encuentran nada, pero tu cuerpo recuerda».

Gaga dijo que todo llegó a un punto crítico con un colapso del que tardó años en recuperarse.

«Tuve un brote psicótico total, y durante un par de años, no fui la misma chica», reveló. Durante ese período, alrededor de 2018 a 2019, canceló una serie de fechas de conciertos en su gira Joanne World.

También ganó un Oscar, señaló, y agregó: «Nadie lo sabía».

Otras revelaciones de Lady Gaga sobre su salud mental

Gaga También habló sobre tener impulsos de autolesionarse: «Es algo realmente muy real sentir que hay una nube negra siguiéndote a donde quiera que vayas, diciéndote que eres inútil y que debes morir». Y solía gritar y arrojarme contra la pared».

La cantante dijo: «¿Sabes por qué no es bueno cortarse? ¿Sabes por qué no es bueno tirarse contra la pared? ¿Sabes por qué no es bueno autolesionarse? Porque te hace sentir peor. Crees que te vas a sentir mejor porque le estás mostrando a alguien: ‘Oye, mira, me duele’. No ayuda. Siempre le digo a la gente ‘Dile a alguien, no le muestres a alguien’».

Ahora, con 35 años, Gaga dijo que su proceso de curación implica «tratar de asegurarme de retribuir con esa experiencia, en lugar de, no sé, bloquearla alejarse y fingir».

Su camino hacia la recuperación es «un lento ascenso», dijo. «Incluso si tengo seis meses brillantes, todo lo que se necesitas es un detonante una vez para sentirte mal. Y cuando digo sentirte mal, me refiero a querer cortarme, pensar en morir, preguntarme si alguna vez lo haré».

¿Dónde buscar ayuda?

Las siguientes organizaciones brindan apoyo confidencial a las víctimas de violación y agresión sexual:

En EE.UU.:

RAINN , la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto: 1-800-656-4673

Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 1-800-273-TALK

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide.

En el Reino Unido

Crisis de Violación: http://www.rapecrisis.org.uk

The Survivors Confianza: 08088 010818

The Samaritans (línea directa las 24 horas): 116123

En América Latina

Argentina: Línea de prevención del suicidio – ayuda al suicida en línea (54-11) 5275-1135 o 135 desde Buenos Aires y GBA

Bolivia: Teléfono de la esperanza — La Paz: 2248486

Brasil: Centro de Valorização da Vida, CVV. Teléfono 188.

Chile: Teléfono de la esperanza — +56 42221200

Colombia: Teléfono de la Esperanza — +571 323 24 25

Para más países y ciudades haz clic aquí.