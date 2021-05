El príncipe William critica a la BBC después de que un informe hallara métodos ‘engañosos’ utilizados para asegurar la entrevista con Diana

(CNN) — El príncipe William, duque de Cambridge, criticó a la BBC por contribuir «significativamente al miedo, paranoia y aislamiento»…

(CNN) — El príncipe William, duque de Cambridge, criticó a la BBC por contribuir «significativamente al miedo, paranoia y aislamiento» que sintió su difunta madre, la princesa Diana, en los años previos a su muerte, en una rara declaración cargada de emociones de un miembro de la realeza contra la emisora pública.

BBC se disculpa tras informe sobre entrevista a Lady Di 0:52

Los comentarios del duque se producen después de que la BBC ofreciera una disculpa incondicional por la controvertida entrevista de 1995 del periodista de la BBC Martin Bashir con Diana, en la que detallaba la ruptura de su relación con el príncipe Carlos. Una investigación descubrió que utilizó métodos «engañosos» para asegurar la entrevista histórica.

El duque también acusó a la BBC de comercializar una «narrativa falsa» sobre su madre.

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

«Pero lo que más me entristece es que si la BBC hubiera investigado adecuadamente las quejas y preocupaciones planteadas por primera vez en 1995, mi madre habría sabido que la habían engañado. No solo le falló un periodista deshonesto, sino también los líderes de la BBC que miraron para otro lado en lugar de hacer las preguntas difíciles», dijo.

«Tengo la firme opinión de que este programa de Panorama no tiene legitimidad y nunca debería volver a emitirse. Estableció efectivamente una narrativa falsa que, durante más de un cuarto de siglo, ha sido comercializada por la BBC y otros».

La entrevista original apareció en el programa «Panorama», que aún está al aire y mostró un documental sobre la controversia el jueves.

Exhibirán vestido de boda de la princesa Diana 0:48

El hermano de William, el príncipe Harry, duque de Sussex, emitió una declaración igualmente emotiva después del informe, en la que dijo: «El efecto dominó de una cultura de explotación y prácticas poco éticas finalmente le quitó la vida».

Harry y su esposa, Meghan, la duquesa de Sussex, han librado sus propias batallas contra los tabloides británicos en los tribunales.

Duras críticas del príncipe William a la BBC 1:40

«A aquellos que han asumido algún tipo de responsabilidad, gracias por reconocerla. Ese es el primer paso hacia la justicia y la verdad. Sin embargo, lo que me preocupa profundamente es que prácticas como estas, e incluso peores, todavía están muy extendidas en la actualidad. Entonces, y ahora, es más grande que un medio, una red o una publicación», dijo.

«Nuestra madre perdió la vida a causa de esto y nada ha cambiado. Al proteger su legado, protegemos a todos y defendemos la dignidad con la que vivió su vida. Recordemos quién era y qué defendió».

La BBC ofrece una ‘disculpa total e incondicional’

El director general de la BBC, Tim Davie, dijo el jueves que la entrevista «no cumplió con lo que el público tiene derecho a esperar».

«Si bien la BBC no puede hacer retroceder el reloj después de un cuarto de siglo, podemos ofrecer una disculpa total e incondicional. La BBC la ofrece hoy», dijo Davie.

Martin Bashir entrevista a la princesa Diana en el Palacio de Kensington para el programa de televisión de la BBC «Panorama» en 1995.

Bashir respondió en un comunicado el jueves que era «entristecedor» que «se hubiera permitido que (la controversia) eclipsara la valiente decisión de la princesa de contar su historia», según la agencia de noticias PA Media.

Bashir renunció a su papel como editor de religión de la BBC la semana pasada, citando razones de salud.

El periodista se disculpó el jueves por usar extractos bancarios falsos, pero dijo que no estos tenían nada que ver con la decisión de Diana de participar en la entrevista.

«Fue una cosa estúpida y fue una acción que lamento profundamente», dijo Bashir en un comunicado. «Pero estoy absolutamente de acuerdo con la evidencia que di hace un cuarto de siglo, y nuevamente más recientemente».

«También reitero que los extractos bancarios no influyeron en absoluto en la elección personal de la princesa Diana de participar en la entrevista».

La princesa Diana y una foto que rompía el corazón 0:51

Bashir agregó que estaba orgulloso de la entrevista.

El informe Dyson llega en un momento muy volátil para la BBC, que es un gigante de la radiodifusión pública pero cada vez más bajo la presión de los políticos.

Su modelo financiado con fondos públicos enfrenta un escrutinio creciente por parte del gobierno, incluido el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.

¿Qué encontró el informe?

El informe fue encargado por la BBC y redactado por el juez retirado del tribunal superior Lord Dyson. Descubrió que Bashir había mostrado extractos bancarios falsos al hermano de Diana, Charles Spencer, que «lo engañó e indujo a concertar una reunión con la princesa Diana».

«Al tener acceso a la princesa Diana de esta manera, el Sr. Bashir pudo persuadirla para que aceptara dar la entrevista», señala el informe, y agrega que este comportamiento infringía las pautas de la BBC.

Martin Bashir el 23 de noviembre de 2019 en Londres, Inglaterra.

Se ha alegado durante mucho tiempo que Bashir usó documentos falsificados que sugerían que el personal del palacio estaba trabajando contra la princesa Diana y que le pagaban para espiarla, informó anteriormente el presentador y corresponsal de CNN, Max Foster.

Matt Wiessler, un ex diseñador gráfico de la BBC, dijo que replicó extractos bancarios falsos después de que Bashir se acercó a él.

El nuevo informe señala que a Wiessler le preocupaba que «pudiera haber jugado un papel en la obtención de la entrevista mediante un engaño» y planteó sus preocupaciones a la BBC poco después de que se emitiera la entrevista. El informe dice que Wiessler no se enfrenta a ninguna crítica por aceptar el encargo y lo describe como «un diseñador gráfico de absoluta reputación» que trabajó como autónomo para la BBC.

La emisora inició una investigación interna en 1996 y concluyó que los documentos habían sido falsificados pero que no influyeron en la decisión de Diana de participar en la entrevista.

Bashir inicialmente afirmó que no le había mostrado los documentos a nadie, pero admitió lo contrario en marzo de 1996, según lo hallado por Dyson.

El informe critica tanto el comportamiento de Bashir como la forma en que la BBC llevó a cabo la investigación de 1996.

Diana y Carlos, entre el amor y el deber 0:44

Concluye que «sin justificación» la BBC «encubrió … hechos, ya que había podido establecer cómo el Sr. Bashir consiguió la entrevista».

Dyson agregó que la BBC tampoco «mencionó el tema en absoluto en ningún programa de noticias y, por lo tanto, no cumplió con los altos estándares de integridad y transparencia que son su sello distintivo».

El ex director general de la BBC, Tony Hall, quien estaba a cargo de las noticias y los asuntos de actualidad en el momento de la controversia, dijo el jueves que se había «equivocado al darle a Martin Bashir el beneficio de la duda», según PA Media.

La entrevista de 1995 fue un momento sísmico en la vida pública británica.

Durante el evento, Diana le dijo a Bashir que éramos «tres de nosotros» en su matrimonio con Charles, refiriéndose a Camilla Parker Bowles, con quien el heredero al trono se casaría más tarde.

El Palacio de Buckingham quedó sorprendido por la entrevista y entró en crisis por los comentarios de Diana, que arrojaron una luz poco común sobre el funcionamiento interno de la familia real.