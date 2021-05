El príncipe Harry revela reunión secreta que tuvo con Meghan en un supermercado

(CNN)– El príncipe Harry habló sobre hasta qué punto él y Meghan trataron de mantener su floreciente relación en secreto,…

Listen now to WTOP News

(CNN)– El príncipe Harry habló sobre hasta qué punto él y Meghan trataron de mantener su floreciente relación en secreto, cómo se sintió al crecer en el foco de los medios de comunicación y su nueva vida en Estados Unidos.

El duque de Sussex habló con el actor Dax Shepard, presentador del podcast «Armchair Expert», en un episodio publicado este jueves. En el episodio discutió sobre su «etapa desenfrenada» a los 20 años, sus fiestas y relató su monólogo interno de esa época mientras luchaba con las responsabilidades de ser miembro de la familia real.

«No quiero este trabajo, no quiero estar aquí, no quiero hacer esto, mira lo que le hizo a mi madre», recordó Harry.

También habló de los medios de comunicación en el Reino Unido. «Es una mezcla entre ‘The Truman Show’ y estar en un zoológico», dijo, en referencia a la película de 1998 de Jim Carrey en la que el protagonista no tiene ni idea de que está viviendo en un televisor gigante donde se graban todos sus movimientos. Harry recordó cómo la atención afectó a las primeras etapas de su relación con Meghan.

«La primera vez que Meghan y yo nos reunimos para que ella viniera a quedarse conmigo nos encontramos en un supermercado de Londres y fingimos que no nos conocíamos», dijo, contando que llevaba una gorra de béisbol que le tapaba los ojos para evitar ser reconocido.

Meghan publicará su primer libro para niños 0:35

Aunque criticó el comportamiento de algunos medios de comunicación en Estados Unidos, Harry dijo que la situación ha mejorado para él y su familia desde que se mudaron a California.

En febrero pasado se anunció que Harry y Meghan no regresarían como miembros activos de la familia real británica, tras alejarse de las funciones reales el año pasado.

«Viviendo aquí ahora puedo levantar la cabeza y realmente me siento diferente… puedes caminar sintiéndote un poco más libre», dijo.

«Puedo llevar a Archie en la parte trasera de mi bicicleta… Nunca habría tenido la oportunidad de hacerlo».

Durante el podcast, Harry también abordó el cambio de actitud hacia la salud mental en la sociedad.

ANÁLISIS | El príncipe Harry es un modelo a seguir para la apertura emocional en hombres y niños

«Hacerlo público, especialmente ahora en el mundo actual, es un signo de fortaleza más que de debilidad», dijo, antes de defender que la salud mental es, de hecho, salud pública.

«Creo que dos de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en el mundo actual son la crisis climática y la salud mental, y ambos están intrínsecamente relacionados», dijo.

«Si descuidamos nuestro bienestar colectivo, estamos acabados, básicamente, porque si no podemos cuidar de nosotros mismos, no podemos cuidar de los demás. Si no podemos cuidarnos los unos a los otros, no podemos cuidar este hogar que todos habitamos, así que todo forma parte de lo mismo».

Harry ha estado trabajando en una serie documental de varias partes llamada «The Me You Can’t See» (El yo que no puedes ver) con Oprah Winfrey, cuyo objetivo es ayudar a disipar el velo sobre el estado actual de la salud mental y el bienestar emocional.

La serie, que contará con invitados de alto nivel, se estrenará el 21 de mayo en Apple TV+.