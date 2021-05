El príncipe Harry dice que bebía y consumía drogas para evadir el dolor por la muerte de Diana

share via email

share on twitter

share on facebook

Londres (CNN) — El príncipe Harry dijo que bebió mucho, consumió drogas y tuvo ataques de pánico mientras luchaba por…

Listen now to WTOP News

Londres (CNN) — El príncipe Harry dijo que bebió mucho, consumió drogas y tuvo ataques de pánico mientras luchaba por hacer frente a las presiones de la vida real a finales de los 20 y principios de los 30.

Harry habló sobre salud mental con Oprah Winfrey, en una amplia entrevista para su serie documental de Apple TV + que tiene como objetivo eliminar el estigma en torno al tema.

Habló de la pérdida de su madre durante el programa y dijo que de niño estaba «muy enojado por lo que le pasó». El duque de Sussex, que tenía 12 años cuando murió la princesa Diana en 1997, dijo que en los años siguientes pocas personas a su alrededor hablaron de su muerte.

Harry y Oprah abordan la salud mental en nueva serie 0:42

Harry también reveló que se enfrentó a ataques de pánico y ansiedad severa cuando era adulto.

«De los 28 a probablemente los 32 fue una época de pesadilla en mi vida», dijo.

Cuando era un joven miembro de la realeza con un estilo de vida festivo, Harry aparecía con frecuencia en la prensa sensacionalista del Reino Unido.

Harry compara la vida real con el Truman Show 2:39

El príncipe dijo que bebió mucho mientras no estaba contento. «Probablemente bebía el equivalente a una semana en un día un viernes o un sábado por la noche», le dijo a Winfrey. «Y me encontraba bebiendo no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de ocultar algo».

«Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas», dijo, y agregó: «Estaba dispuesto a probar cosas que me ayudaran a no sentirme como me estaba sintiendo».

La serie con Winfrey llega después de que participó en varias entrevistas de alto perfil en las que habló sobre su salud mental y su vida en el centro de atención real.

«The Me You Can’t See» (El yo que no puedes ver) se centra en historias destinadas a levantar el velo sobre el estado actual de salud mental. Harry co-creó y fue productor ejecutivo del programa con Winfrey.

También presenta apariciones de celebridades como la cantante Lady Gaga, la actriz Glenn Close y el jugador de la NBA DeMar DeRozan, quienes hablan sobre sus experiencias de mala salud mental.

Harry y su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, dejaron de ser miembros de la realeza en 2020. Desde entonces se mudaron a California.

La pareja ha sido abierta sobre sus dificultades con la monarquía británica.

Harry dijo a principios de este año que tomó la decisión de marcharse ya que el papel estaba «destruyendo» su salud mental.

Por su parte, Meghan le dijo a Winfrey en una entrevista explosiva en marzo que contemplaba el suicidio mientras estaba embarazada del hijo de la pareja, Archie.

La franqueza de Harry es inusual entre los Windsor y llega en un momento en que las relaciones entre la pareja y la familia real son tensas.

A pesar de los persistentes rumores de una ruptura, el duque de Sussex se reunió con su hermano, el príncipe William, el mes pasado en el Reino Unido, para el funeral de su abuelo, el príncipe Felipe.