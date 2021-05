Destitución del Legislativo de miembros de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general en El Salvador causa revuelo internacional

(CNN) — La Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría oficialista, destituyó el sábado a los magistrados principales y suplentes…

(CNN) — La Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría oficialista, destituyó el sábado a los magistrados principales y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Raúl Melara.

Además, los diputados en su primer día de trabajo eligieron y juramentaron a los nuevos jueces, lo que ha causado reacciones en la comunidad internacional que ve con preocupación la falta de contrapesos de una democracia y el irrespeto a la separación de poderes.

A petición de Nuevas Ideas, partido del presidente de El Salavador, Nayib Bukele, los diputados destituyeron de sus cargos, con 64 de 84 votos, a los magistrados. La decisión la tomaron porque consideran que irrespetaron la Constitución y que con sus sentencias afectaron el manejo de la emergencia sanitaria por covid-19.

“Existen claras evidencias de que los magistrados actuales no reúnen los méritos para un rol tan fundamental y obliga a esta Asamblea a removerlos”, dijo en el pleno Suecy Callejas, diputada por Nuevas Ideas.

Oposición y magistrados tras destitución en El Salvador

Por ejemplo, los magistrados ordenaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada, en abril de 2020, que dejaran de detener en centros de contención sanitarios a las personas acusadas de violar la cuarentena nacional obligatoria por coronavirus, impuesta por el gobierno para intentar contener el avance del virus.

Los diputados de cuatro partidos —Arena, Fmln, Vamos y Nuestro Tiempo—, que suman 20 votos y los cuales fueron insuficientes para frenar las destituciones, señalaron irregularidades en el proceso de destitución.

“Lo que se está haciendo con la mayoría que el pueblo dio a través del voto es un golpe de Estado”, señaló René Portillo Cuadra, diputado de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Minutos después de que los diputados votaran por la destitución de los miembros de la Sala de lo Constitucional, los magistrados destituidos emitieron un fallo en el que declaraban inconstitucional el decreto aprobado por la Asamblea para removerlos del cargo debido a que viola la independencia judicial.

«Solo controlando al poder hay seguridad de que la democracia y los derechos no dependen del arbitrio de una persona o de un grupo», se lee en la sentencia.

Los nuevos integrantes

Sin embargo, los diputados juramentaron al abogado Óscar López Jerez como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y a otros cuatro integrantes para la Sala de lo Constitucional.

“Ahorita vamos para la Corte a tomar posesión pero no sabemos cómo va a salir todo ahí”, dijo a CNN el magistrado Óscar López Jerez tras ser juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro,

Los nuevos magistrados pudieron ingresar a la Corte Suprema de Justicia con la ayuda de la Policía Nacional Civil.

Por su parte, los diputados acordaron destituir, con 64 de 84 votos, a Raúl Melara como fiscal general de El Salvador y juramentaron en su lugar al abogado Rodolfo Delgado.

Reacciones nacionales e internacionales

Las primeras decisiones de la Asamblea Legislativa causaron, de inmediato, revuelo en el país y a nivel internacional.

La Organización de los Estados Americanos rechazó este domingo la destitución de los magistrados y el fiscal general, así como las acciones del poder ejecutivo que guiaron las decisiones, según un comunicado.

“Así no se hace”, escribió en Twitter Juan González, asesor principal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para Latinoamérica.

Asimismo, el relator de la Organización de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, se sumó a las críticas.

“Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional”, escribió Garcia-Sayán en un tuit.

Por otro lado, el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que haría todo lo posible para que lo ocurrido afecte la “relación con el gobierno de Estados Unidos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy en Washington el Estado de derecho es una condición necesaria”, aseguró.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó en redes oficiales su preocupación por la situación en El Salvador.

«Tenemos profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador, a la luz del voto en la Asamblea Nacional para remover jueces de la corte constitucional. Un poder judicial independiente es clave para una democracia sana… y para una economía fuerte», dijo en su cuenta de Twitter oficial.

Declaración de Nayib Bukele

Por el contrario, el presidente Bukele aplaudió la decisión de sus diputados y a través de su cuenta de Twitter hizo un llamado a la comunidad internacional a no entrometerse.

“Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa. Y eso no es de su incumbencia”, aseguró Bukele en un tuit.

En El Salvador, organizaciones de la sociedad civil y gremiales empresariales han expresado su preocupación por lo ocurrido en el primer día de trabajo de los nuevos diputados.