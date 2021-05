ANÁLISIS | Cómo ha cambiado el papel de Kate en la familia real británica en los últimos 10 años

Londres (CNN) — Fue una imagen que se perdió el día del funeral del príncipe Felipe, pero fue lo suficientemente…

Londres (CNN) — Fue una imagen que se perdió el día del funeral del príncipe Felipe, pero fue lo suficientemente poderosa como para volverse viral en los días siguientes: la duquesa de Cambridge capturada por un fotógrafo mirando a través de un velo negro en la parte trasera de una limusina de camino al servicio. Es una imagen tan digna de la realeza como humana y habla sobre lo que ha llegado a ser.

Es una imagen muy diferente a las de hace más de una década. La entonces Kate Middleton era acosada por los paparazzi dondequiera que fuera cuando se reveló su relación con William en 2004. Fuentes de la realeza afirman que la situación llegó a ser tan grave que tuvo que abandonar Londres durante un tiempo.

Catalina, duquesa de Cambridge, durante el funeral del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en el castillo de Windsor el 17 de abril.

Los periódicos estaban obsesionados con lo que veían como una historia de ascenso social: la chica de clase media que consiguió a su príncipe mientras estaba en la universidad en la accidentada costa este de Escocia. Al parecer, los amigos de William la ridiculizaban, y se decía que susurraban a sus espaldas «puertas de mano», en referencia al antiguo trabajo de su madre como auxiliar de vuelo. También fue una burla que pasaba por alto la trayectoria de Carole Middleton como empresaria, alguien que estableció un negocio muy exitoso y que puso a todos sus hijos en uno de los mejores colegios privados (y más caros) del país. Mientras tanto, en los medios de comunicación sensacionalistas, Kate tuvo que enfrentarse a numerosos apelativos crueles, como «Waity Katie», debido a la duración de su noviazgo.

La cobertura se hizo menos sarcástica después de que ella pasara por el altar en esa exitosa boda celebrada hace 10 años.

La cobertura mediática de la duquesa se ha vuelto más positiva en general y en los últimos meses se ha vuelto casi halagadora. A menudo contrasta con la forma en que retratan a su cuñada, la duquesa de Sussex. Algo que los comentaristas de los medios de comunicación han observado.

Kate será la próxima princesa de Gales antes de convertirse en Reina, y la preparación para este papel no ha sido fácil. Ha soportado el escrutinio exhaustivo y atroces invasiones de su intimidad, como cuando los paparazzi la fotografiaron en topless durante las vacaciones y las revistas sensacionalistas europeas las difundieron.

Su trabajo, primero con William y Harry para iniciar una conversación nacional sobre la salud mental y más tarde sobre cuestiones relacionadas con la primera infancia, ha ilustrado cómo pretende utilizar su perfil como miembro de la realeza en primera línea. Cuando se dedica a estos temas, se percibe su ambición de lograr un cambio significativo y duradero y también su carácter, a veces introvertido pero siempre apasionado.

Solo cuando la vemos fuera de la cámara y relajada nos damos cuenta de lo incómoda que puede resultar bajo los focos, pero ha aprendido que tiene que exponerse para seguir siendo relevante. William le da consejos por haber crecido bajo el ojo público, pero el encierro también le ha dado la oportunidad de brillar. Ella se ha mostrado mucho más a gusto durante las videollamadas desde la comodidad de su casa y sin toda la parafernalia que acompaña a los equipos de televisión.

Con el paso de los años, la pareja ha encontrado una especie de paridad en su relación pública. Sí, William es el heredero al trono británico, pero Kate lo equilibra y a menudo ha cargado con el mismo peso de responsabilidades. Ella también tiene una cantidad similar de tiempo frente a los medios de comunicación.

Ellos entienden que los medios de comunicación son fundamentales en la difusión de su trabajo y, en colaboración, han ideado una estrategia que ofrece una visión controlada de su joven familia, y de Kate como figura maternal apropiada para una futura reina, al tiempo que mantienen algunos límites.

No cabe duda de que son unos padres muy activos, que se involucran en todos los aspectos de la educación de sus hijos, algo que podemos ver a través de sus cuentas en las redes sociales. La pareja está tratando de equilibrar su vida familiar privada con la creciente carga de trabajo real para apoyar a la monarca de 95 años. No quieren que veamos todo lo que pasa en sus vidas, pero sí quieren darnos lo suficiente para saber que van por buen camino y que estarán preparados para manejar los puestos más importantes cuando llegue el momento.

Fotos de la semana

El duque y la duquesa de Cambridge celebraron el jueves su décimo aniversario de boda.

Tan unidos como el día en que se casaron, el duque y la duquesa de Cambridge han publicado nuevas fotografías para conmemorar una década de matrimonio. Muchos recordarán haber visto a la pareja intercambiar sus votos en un extravagante evento en la Abadía de Westminster en 2011.

Los dos nuevos retratos fueron tomados por el fotógrafo británico Chris Floyd, quien dijo que fue «una emoción pasar un tiempo con ellos» esta semana en los terrenos del Palacio de Kensington, la residencia londinense de la familia.

Si bien no se sabe cómo celebró la pareja su hito matrimonial, tradicionalmente celebrado en el Reino Unido con regalos de hojalata, pudieron pasar un poco de tiempo lejos de los niños. El martes, se pusieron manos a la obra en una granja sostenible cerca de Darlington, en el norte de Inglaterra, poniéndose al volante de un tractor de alta tecnología y participando en un debate con los agricultores locales sobre cómo se adapta la industria para mejorar su impacto medioambiental.

A continuación, la pareja se dirigió a The Cheesy Waffles Project, una organización benéfica que ayuda a las personas con problemas de aprendizaje de la zona. El proyecto recibe el apoyo de The Key, una de las 26 organizaciones benéficas elegidas por los Cambridges para beneficiarse de las donaciones realizadas a su Fondo de Regalos Benéficos de la Boda Real.

William y Kate en un compromiso en el norte de Inglaterra esta semana.

La pareja publicó en Twitter este jueves, su verdadero aniversario, para agradecer a los simpatizantes «los amables mensajes». El tuit iba acompañado de un dulce video casero de la familia disfrutando de un día de playa. En otra toma, se ve a la princesa Charlotte huyendo alegremente de su papá mientras el príncipe George camina de la mano de su mamá. Se trata de algo muy poco habitual para los Cambridges, que son famosos por su privacidad a la hora de compartir información sobre sus hijos pequeños, disfrutando de un tiempo en familia.

DE LA BÓVEDA REAL

Por primera vez en 25 años, se exhibirá el famoso vestido de novia de la princesa Diana.

Sus hijos, William y Harry, han dado su bendición para que el vestido, con su espectacular cola de 7,6 metros de largo y sus intrincadas lentejuelas, se exponga en el Palacio de Kensington, en Londres, a partir de junio.

Su inclusión forma parte de una exposición temporal más amplia llamada «Royal Style in the Making», que documenta la relación entre los talleres de moda y la realeza a lo largo de las décadas.

Foto de archivo fechada el 29/07/81 de la princesa de Gales sentada con su vestido de novia en el Palacio de Buckingham tras su boda con el príncipe Carlos en la Catedral de San Pablo.

QUÉ MÁS ESTÁ OCURRIENDO

La reina regresa al trabajo

La monarca, de 95 años, se mostró muy sonriente en su regreso a sus funciones oficiales esta semana. Isabel realizó una serie de compromisos en video esta semana, los primeros desde el funeral de su marido, Felipe. A lo largo de la semana, la soberana mantuvo audiencias virtuales por videoconferencia desde el castillo de Windsor con los nuevos embajadores de Letonia, Costa de Marfil, Mauritania y Eslovenia, además de llamadas telefónicas con el primer ministro y otras citas.

Rock con Harry y Meghan

El duque y la duquesa de Sussex se unen a una serie de rostros famosos en un concierto de recaudación de fondos repleto de estrellas el próximo sábado. Presentado por la estrella del pop Selena Gómez, el evento Vax Live, que pide a los gobiernos que se comprometan con la equidad de las vacunas, contará con la presencia del presidente de EE.UU. Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y otros líderes mundiales, así como con las actuaciones musicales de Jennifer López, John Legend y los Foo Fighters. La pareja anunció el martes que son «presidentes de la campaña», un papel que les ha llevado a animar al sector privado a contribuir con fondos al plan de vacunas COVAX de la OMS. «Durante el año pasado, nuestro mundo ha experimentado dolor, pérdida y lucha… juntos. Ahora tenemos que recuperarnos y sanar… juntos. No podemos dejar a nadie atrás. Todos nos beneficiaremos, todos estaremos más seguros, cuando todo el mundo, en todas partes, tenga el mismo acceso a la vacuna», dijeron en un comunicado.

El antiguo patronato de Andrés pasa a manos de Carlos

El príncipe de Gales fue nombrado nuevo mecenas de la Real Orquesta Filarmónica de Gran Bretaña, cargo que anteriormente ocupaba su hermano, el duque de York. El director general de la orquesta, James Williams, elogió a Carlos como «un veterano defensor de las Artes» y dijo que su nombramiento, junto con el del nuevo director musical Vasily Petrenko, ha colocado a la orquesta «a la cabeza del resurgimiento y la difusión de la alegría de la música orquestal en un mundo post-covid». Aunque Andrés ha reaparecido recientemente tras la muerte de su padre, el nombramiento indica que es poco probable que el duque de York reanude sus funciones reales en un futuro próximo. Andrés se vio obligado a renunciar a muchos de sus patrocinios y asociaciones al retirarse de sus funciones públicas en 2019, tras una desastrosa entrevista con la BBC sobre sus vínculos con el desprestigiado financiero y señalado pederasta Jeffrey Epstein.

FOTOS DESTACADAS

Se avecina una gran semana para dos miembros de la familia real. En primer lugar, la princesa Charlotte, hija de los duques de Cambridge y cuarta en la línea de sucesión al trono, cumple seis años el domingo. Y su primo Archie, hijo de los duques de Sussex, cumple dos años unos días después.

Antes de que lleguen sus días especiales, compartimos unas cuantas fotos adorables de los miembros más pequeños de la realeza.

La princesa Charlotte saca la lengua juguetonamente mientras asiste a una regata de la Copa del Rey con su madre, a la derecha, en 2019.

El príncipe Harry y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, visitan Sudáfrica con su hijo Archie en 2019. Archie es el séptimo en la línea de sucesión al trono, justo detrás de su padre.

«La ayuda y el ingenio de la India han servido de apoyo a otros países en estos momentos inmensamente difíciles. Así como la India ha ayudado a otros, ahora nosotros debemos ayudar a la India».

-El príncipe de Gales expresa su tristeza por la «horrible» situación del coronavirus en la India.

El príncipe Carlos envió esta semana un mensaje al pueblo de la India e instó al público a apoyar al país. Añadió que el British Asian Trust, que él ayudó a fundar en 2007, ha lanzado un llamamiento de emergencia para recaudar fondos para concentradores de oxígeno -aparatos médicos que comprimen el oxígeno del aire- para los hospitales locales.

La India está sufriendo uno de los peores brotes de covid-19 del mundo, con un número de muertos y de casos diarios en continuo aumento. Mientras el país bate el récord de aumento de casos en un solo día a nivel mundial, los crematorios están desbordados y los hospitales se quedan sin suministros esenciales. Lea más sobre por qué la crisis de la India podría tener repercusiones mundiales aquí.